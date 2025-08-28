Lirik Tewas Tertimbun Masa Lalu: Makna Mendalam tentang Perjuangan Move On

Lirik Tewas Tertimbun Masa Lalu(Freepik)

LAGU Tewas Tertimbun Masa Lalu dari NDX A.K.A adalah salah satu hits dangdut hip-hop yang populer sejak dirilis pada tahun 2017. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang belum bisa melupakan cinta masa lalunya. Dengan lirik yang penuh emosi dan irama yang catchy, lagu ini banyak disukai dan sering dicover oleh penyanyi lain, seperti Nella Kharisma. Berikut adalah lirik lengkap Tewas Tertimbun Masa Lalu beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman.

Lirik Lengkap Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu yang dinyanyikan oleh NDX A.K.A:

Kowe tau ning uripkuTansah ono ning atikuRa bakal luntur sak durungeJanur kuning melengkungOpo kowe ra kelinganMbiyen mlaku bebarenganIbarat langit karo rembulanTresnaku ra bakal ilang, sayangDuh, kowe, cah ayu isih urip ana ning atikuAku ra iso lilo, lungamu ra bakal tak tompoKoyo gedhening ombak segoro ning laut kaePesisir pasir putih sing tau dadi seksineNalikane iseh urip, madhep mantep bebarenganJanji-janji palsumu saiki dadi kenanganPutih-putih rembulan, padhang-padhange lintangTiada yang lain, cintaku untukmu, sayangAku ra iso laliUdan gerimis sing dadi seksiDurung sempet tak rabeniJanjimu wis tok blenjaniSaiki bubar cerito tresnoku tok gowo lungoJanji jaman semono kowe bakal prasetyoAku ra iso lilo sampeyan medot tresnoManot karo wong tuo nggandeng lanangan liyoLoro rasane ati sampeyan ingkar janjiMbrebes milih weluhku iki ra iso tak gondeliMong siji dongaku kowe bali marang awakkuBakal tak tunggu sak kuat kuate atikuAku ra iso laliUdan gerimis sing dadi seksiDurung sempet tak rabeniJanjimu wis tok blenjaniKowe tau ning uripkuTansah ono ning atikuRa bakal luntur sak durungeJanur kuning melengkungOpo kowe ra kelinganMbiyen mlaku bebarenganIbarat langit karo rembulanTresnaku ra bakal ilang, sayangKowe tau ning uripkuTansah ono ning atikuRa bakal luntur sak durungeJanur kuning melengkung

Terjemahan Lirik Tewas Tertimbun Masa Lalu

Untuk memudahkan penggemar yang ingin memahami makna lagu ini, berikut terjemahan lirik Tewas Tertimbun Masa Lalu ke dalam bahasa Indonesia:

Kamu pernah ada di hidupkuSelalu ada di hatikuTak akan luntur sebelumJanur kuning melengkungApa kamu tidak ingatDulu kita jalan bersamaBagaikan langit dan bulanCintaku tak akan hilang, sayangDuh, kamu, gadis cantik masih hidup di hatikuAku tak bisa rela, kepergianmu tak akan kuterimaSeperti besarnya ombak di lautPantai pasir putih yang pernah jadi saksiKetika masih hidup, kita saling berhadapan dengan mantapJanji-janji palsumu kini jadi kenanganPutihnya bulan, terangnya bintangTak ada yang lain, cintaku untukmu, sayangAku tak bisa lupaHujan gerimis yang jadi saksiBelum sempat ku nikahiJanjimu sudah kamu ingkariKini berakhir cerita cintaku yang kamu bawa pergiJanji dulu kamu akan setiaAku tak bisa rela kamu memutus cintaMengikuti orang tua, menggandeng lelaki lainSakit rasanya hati, kamu ingkar janjiAir mataku mengalir, tak bisa kugenggamSatu doaku, kamu kembali padakuAku akan menunggu sekuat-kuatnya hatikuAku tak bisa lupaHujan gerimis yang jadi saksiBelum sempat ku nikahiJanjimu sudah kamu ingkariKamu pernah ada di hidupkuSelalu ada di hatikuTak akan luntur sebelumJanur kuning melengkungApa kamu tidak ingatDulu kita jalan bersamaBagaikan langit dan bulanCintaku tak akan hilang, sayangKamu pernah ada di hidupkuSelalu ada di hatikuTak akan luntur sebelumJanur kuning melengkung

Tentang Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu

Lagu Tewas Tertimbun Masa Lalu diciptakan oleh Yonanda Frisna Damara dari NDX A.K.A, grup musik asal Yogyakarta yang mengusung genre dangdut hip-hop. Lagu ini dirilis pada tahun 2017 dan menjadi viral di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok. Selain NDX A.K.A, lagu ini juga dipopulerkan oleh penyanyi seperti Nella Kharisma dan Esa Risty. Liriknya yang penuh makna tentang cinta yang sulit dilupakan membuat lagu ini tetap relevan hingga kini.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lirik Tewas Tertimbun Masa Lalu menggunakan bahasa Jawa yang sederhana namun mendalam, sehingga mudah dipahami oleh pendengar dari berbagai kalangan. Kombinasi irama dangdut dan elemen hip-hop membuat lagu ini enak didengar dan cocok untuk berbagai suasana. Frasa seperti "Kowe tau ning uripku" dan "Duh kowe cah ayu" menjadi bagian yang mudah diingat dan sering dikutip di media sosial. (Z-10)