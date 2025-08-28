Bad Guys: Review Drama Korea Seru dan Daftar Pemain Lengkap

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
BAD Guys adalah drama Korea yang wajib ditonton bagi penggemar cerita kriminal dan aksi. Dengan alur yang mendebarkan dan karakter yang kuat, drama ini berhasil mencuri perhatian sejak tayang pada 2014 di OCN. Artikel ini akan mengulas sinopsis, keunggulan drama, dan daftar pemain utama secara lengkap untuk membantu Anda mengenal lebih dalam tentang Bad Guys.
Drama Bad Guys mengisahkan tim unik yang dibentuk oleh detektif Oh Gu-tak untuk memberantas kejahatan di Seoul. Uniknya, tim ini terdiri dari para kriminal: seorang pembunuh berantai, bos mafia, dan pembunuh bayaran. Mereka bekerja sama untuk menangkap penjahat berbahaya dengan imbalan pengurangan hukuman. Namun, di balik misi mereka, ada rahasia kelam dan konflik emosional yang membuat cerita semakin menarik.
Berikut adalah alasan mengapa Bad Guys menjadi salah satu drama Korea terbaik:
Meski ada beberapa momen yang agak melodramatis, Bad Guys tetap menawarkan pengalaman menonton yang seru dan berbeda dari drama Korea pada umumnya.
Keberhasilan drama ini tak lepas dari akting memukau para pemainnya. Berikut adalah daftar pemain utama Bad Guys:
Bad Guys mendapat sambutan positif dari penonton dan kritikus. Drama ini memiliki rating rata-rata 3,08% di Korea (AGB Nielsen), angka yang cukup tinggi untuk drama kabel. Banyak penggemar memuji chemistry antar pemain dan alur cerita yang tidak pernah membosankan. Drama ini juga dinominasikan untuk beberapa penghargaan, termasuk Best Mini-series di Seoul International Drama Awards 2015.
Jika Anda mencari drama Korea yang penuh aksi, emosi, dan karakter yang tak terlupakan, Bad Guys adalah pilihan yang tepat. Dengan sinopsis yang menarik, akting luar biasa, dan tema yang mendalam, drama ini layak menjadi salah satu daftar tontonan Anda. (Z-10)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved