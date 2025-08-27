5 Trik Game Fallout: New Vegas PS3 Paling Berguna

Berikut Trik Fallout: New Vegas PS3(Doc PlayStation)

FALLOUT: New Vegas PS3 adalah sebuah video game action role playing yang dikembangkan oleh Obsidian Entertainment dan diterbitkan oleh Bethesda Softworks untuk beberapa platform, termasuk PlayStation 3, Xbox 360, dan PC.

Game ini dirilis pada 19 Oktober 2010 di Amerika Utara dan 22 Oktober 2010 di Eropa.

1. Cheat Umum

a. Infinite Caps

Cari vendor.

Jual item mahal, lalu beli kembali dengan harga lebih murah sebelum keluar dari menu.

Ulangi trik ini untuk mendapatkan caps tanpa batas.

b. Repair Exploit

Temukan dua senjata atau armor sejenis tapi berbeda kondisi.

Gabungkan untuk menghemat biaya perbaikan di vendor.

c. Ammo Glitch

Jika kamu punya skill Repair yang tinggi, amunisi bisa diubah ke tipe lain lewat Reloading Bench.

Gunakan untuk menggandakan amunisi langka.

2. Tips Gameplay

Ambil Skill Comprehension setiap buku skill yang dibaca memberi bonus ganda.

Ambil Perk Educated tiap level-up dapat poin skill tambahan.

Gunakan V.A.T.S. dengan efektif untuk serangan kritis.

Simpan Senjata Energy jika ingin build Science.

3. Lokasi Item Keren

Lucky 38 Casino banyak loot berharga jika sudah bertemu Mr. House.

Vault 34 terdapat All American Rifle.

Black Mountain ada Euclid’s C Finder.

REPCONN Test Site banyak senjata energi dan loot.

4. Trik Mendapatkan Companion

Boone di Novac.

ED-E robot di Primm.

Veronica di Hidden Valley.

Rex anjing robotik di King’s School of Impersonation, Freeside.

5. Survival Tips

Selalu simpan Stimpak dan RadAway untuk keadaan darurat.

Hindari Deathclaw di awal game karena mereka sangat kuat.

Gunakan Armor Ringan di awal agar bisa bergerak cepat.

Fast Travel hemat waktu, tapi waspadai lokasi berbahaya.

Di PS3, Fallout: New Vegas tidak bisa menggunakan console command seperti di PC. Jadi, trik terbatas pada exploit, glitch, dan strategi bermain. (Z-4)