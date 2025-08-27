Chord dan Lirik Lagu Die For You - The Weeknd feat. Ariana Grande: Fakta Menarik di Baliknya

Lirik lagu Ariana Grande.(Dok. iMDb)

LAGU Die For You dari The Weeknd featuring Ariana Grande adalah salah satu hits yang mencuri perhatian banyak penggemar musik. Dengan melodi yang menyentuh dan lirik penuh emosi, lagu ini menjadi viral di platform seperti TikTok dan YouTube. Artikel ini akan membahas chord gitar, lirik, terjemahan, serta fakta menarik di balik lagu Die For You Ariana yang membuatnya begitu istimewa.

Chord Gitar Lagu Die For You

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Die For You yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Chord ini berdasarkan versi remix The Weeknd dan Ariana Grande.

[Intro]Gmaj7 F#m Bm7 Em7[Verse 1]Gmaj7 F#mI'm findin' ways to articulate the feelin' I'm goin' throughBm7 Em7I just can't say I don't love you, 'cause I love you, yeahGmaj7 F#mIt's hard for me to communicate the thoughts that I holdBm7 Em7But tonight, I'm gon' let you know, let me tell the truth[Chorus]Gmaj7 F#mEven though we're goin' through itBm7 Em7And it makes you feel alone, just know that I would die for youGmaj7 F#mBaby, I would die for you, yeahBm7 Em7The distance and the time between us, it'll never change my mind

Chord ini menggunakan kunci dasar yang mudah, seperti Gmaj7 dan Em7, sehingga cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu Die For You Ariana.

Lirik dan Terjemahan Lagu Die For You

Lirik lagu Die For You menggambarkan cinta mendalam dan pengorbanan. Berikut adalah sebagian lirik beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Lirik

I'm findin' ways to articulate the feelin' I'm goin' through

I just can't say I don't love you, 'cause I love you, yeah

It's hard for me to communicate the thoughts that I hold

But tonight, I'm gon' let you know, let me tell the truth



[Chorus]

Even though we're goin' through it

And it makes you feel alone

Just know that I would die for you

Baby, I would die for you, yeah

Terjemahan

Aku mencari cara untuk mengungkapkan perasaan yang kualami

Aku tak bisa bilang aku tak mencintaimu, karena aku mencintaimu

Sulit bagiku untuk menyampaikan pikiran yang kupendam

Tapi malam ini, aku akan jujur, biarkan aku berkata jujur



Meski kita sedang menghadapi masalah

Dan itu membuatmu merasa sendiri

Ketahuilah bahwa aku rela mati untukmu

Sayang, aku rela mati untukmu

Lirik ini mencerminkan pengabdian yang kuat, menjadikan Die For You Ariana lagu yang penuh emosi dan relatable bagi banyak pendengar.

Fakta Menarik di Balik Lagu Die For You

Lagu ini bukan sekadar hits biasa. Berikut adalah beberapa fakta menarik di balik Die For You versi remix The Weeknd dan Ariana Grande:

1. Kolaborasi Keempat The Weeknd dan Ariana Grande

Duet ini menandai kolaborasi keempat antara The Weeknd dan Ariana Grande. Sebelumnya, mereka bekerja sama dalam lagu seperti “Love Me Harder” (2014), “Off the Table” (2020), dan remix “Save Your Tears” (2021). Kombinasi suara mereka selalu dinanti penggemar.

2. Awalnya Dirilis pada 2016

Die For You pertama kali dirilis pada 2016 dalam album The Weeknd bertajuk Starboy. Versi remix bersama Ariana Grande dirilis pada 2023 dan langsung viral, terutama di TikTok.

3. Inspirasi dari Mantan Kekasih

Konon, lagu ini terinspirasi dari hubungan The Weeknd dengan mantan kekasihnya, Bella Hadid. Liriknya yang penuh emosi mencerminkan perjuangan dalam hubungan yang rumit namun penuh cinta.

4. Kesuksesan di Platform Streaming

Versi remix lagu ini telah ditonton lebih dari 15 juta kali di YouTube dalam waktu singkat setelah rilis. Lagu ini juga masuk daftar Today’s Top Hits di Spotify, menunjukkan popularitasnya yang luar biasa.

5. Video Musik yang Emosional

Video musik untuk versi asli lagu ini dirilis pada November 2021, sementara versi remix menampilkan lirik yang diunggah di kanal YouTube The Weeknd. Video ini berhasil menarik jutaan penonton berkat visual yang mendukung tema emosional lagu.

Makna Lagu Die For You

Lagu Die For You Ariana menceritakan tentang cinta yang begitu dalam hingga seseorang rela berkorban apa saja, bahkan nyawanya, untuk orang yang dicintai. Liriknya menyoroti kesulitan dalam mengungkapkan perasaan dan ketakutan akan kesepian, namun tetap menegaskan komitmen yang kuat dalam hubungan. Melodi yang catchy dan harmoni vokal antara The Weeknd dan Ariana Grande membuat lagu ini begitu memikat.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Kombinasi suara The Weeknd yang khas dan vokal Ariana Grande yang lembut menciptakan chemistry yang sempurna. Selain itu, lirik yang emosional dan relate dengan banyak orang membuat lagu ini viral di media sosial. Pengguna TikTok sering menggunakan potongan lagu ini untuk video romantis atau sedih, meningkatkan popularitasnya.

Kesimpulan

Die For You oleh The Weeknd feat. Ariana Grande adalah lagu yang tidak hanya enak didengar tetapi juga penuh makna. Dengan chord gitar yang mudah, lirik yang menyentuh, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini wajib dicoba oleh penggemar musik dan pemain gitar. Cobalah mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi mendalam dari lagu Die For You Ariana! (Z-10)