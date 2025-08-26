Deretan Mantan Paula Verhoeven Sebelum Menikah dengan Baim Wong

Paula Verhoeven(Instagram)

PAULA Verhoeven, supermodel ternama Indonesia, dikenal tidak hanya karena karier cemerlangnya di dunia fashion, tetapi juga kisah asmaranya yang menarik perhatian publik. Sebelum menikah dengan aktor Baim Wong pada tahun 2018, Paula pernah dikaitkan dengan beberapa pria terkenal. Siapa saja mantan Paula Verhoeven? Berikut adalah daftar pria yang pernah dekat dengannya, berdasarkan informasi yang beredar di media.

1. Daniel Mananta: Presenter dengan Kharisma Tinggi

Nama Daniel Mananta sering disebut sebagai salah satu mantan Paula Verhoeven. Pada awal 2010-an, keduanya kerap terlihat bersama di berbagai acara publik. Daniel, yang dikenal sebagai presenter Indonesian Idol, memiliki chemistry yang kuat dengan Paula, yang saat itu sedang meniti karier sebagai model internasional. Meski keduanya tidak pernah secara resmi mengonfirmasi hubungan mereka, banyak spekulasi bahwa mereka lebih dari sekadar teman. Paula pernah menyebut Daniel sebagai sahabat, tetapi publik tetap penasaran dengan kedekatan mereka.

2. Mario Lawalata: Aktor dan Model Berbakat

Sebelum menikah dengan Baim Wong, Paula juga dikabarkan dekat dengan aktor dan model Mario Lawalata. Keduanya sering bekerja bersama dalam proyek modeling dan tampil di acara publik, yang memicu rumor asmara. Chemistry mereka sebagai sesama insan hiburan membuat banyak orang menganggap mereka pasangan yang serasi. Namun, seperti halnya dengan Daniel, tidak ada konfirmasi resmi mengenai hubungan ini. Nama Mario tetap menjadi salah satu mantan Paula Verhoeven yang banyak dibicarakan.

3. Satrio Wibowo: Kisah Asmara yang Berakhir Tragis

Satrio Wibowo adalah nama lain yang sering dikaitkan dengan masa lalu Paula. Kabarnya, mereka menjalin hubungan cukup serius sebelum Satrio meninggal dunia. Beredar spekulasi bahwa Satrio meninggal karena komplikasi kesehatan, meskipun informasi ini tidak sepenuhnya terverifikasi. Hubungan ini menjadi sorotan publik, terutama setelah perceraian Paula dengan Baim Wong, karena netizen kembali menggali masa lalu Paula. Nama Satrio tetap menjadi bagian dari daftar mantan Paula Verhoeven yang penuh misteri.

4. Diogo Figueiras: Pesepakbola Portugal yang Misterius

Rumor lain yang menarik adalah kedekatan Paula dengan Diogo Figueiras, seorang pesepakbola asal Portugal. Keduanya dikabarkan bertemu saat Paula menjalani karier modeling di luar negeri. Meski hubungan ini tidak memiliki banyak dokumentasi atau konfirmasi resmi, nama Diogo sempat menjadi perbincangan karena statusnya sebagai atlet internasional. Kisah ini menambah warna pada daftar mantan Paula Verhoeven yang penuh dengan nama-nama terkenal.

Mengapa Kisah Mantan Paula Verhoeven Menarik Perhatian?

Sebagai seorang supermodel dengan karier gemilang, Paula Verhoeven selalu menjadi sorotan, termasuk kehidupan pribadinya. Kisah asmaranya dengan pria-pria ternama seperti Daniel Mananta, Mario Lawalata, Satrio Wibowo, dan Diogo Figueiras mencerminkan pesona dan karisma Paula. Meski sebagian besar hubungan ini hanya berdasarkan rumor, publik tetap antusias mengikuti cerita-cerita ini, terutama setelah perpisahannya dengan Baim Wong.

Catatan Penting tentang Rumor dan Privasi

Penting untuk diingat bahwa banyak informasi tentang mantan Paula Verhoeven bersumber dari spekulasi media dan publik. Paula sendiri dikenal sebagai pribadi yang tertutup soal kehidupan asmaranya, sehingga banyak cerita yang belum terkonfirmasi. Sebagai penggemar, kita harus menghormati privasi Paula dan fokus pada pencapaiannya sebagai model dan figur publik.

Kesimpulan

Deretan mantan Paula Verhoeven menunjukkan bahwa ia pernah dikaitkan dengan pria-pria berpengaruh dari berbagai bidang, mulai dari hiburan hingga olahraga. Meski tidak semua hubungan terkonfirmasi, nama-nama seperti Daniel Mananta, Mario Lawalata, Satrio Wibowo, dan Diogo Figueiras tetap menjadi bagian dari kisah hidup Paula yang penuh warna.