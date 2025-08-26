Profil dan Keluarga Barry Prima: Kisah Aktor Laga Legendaris Indonesia

Ilustrasi(Antara)

BARRY Prima adalah nama yang tidak asing bagi pecinta film laga Indonesia. Aktor legendaris ini dikenal melalui peran-perannya yang penuh aksi dan karisma. Selain karir cemerlangnya, keluarga Barry Prima juga menjadi sorotan publik. Artikel ini akan mengupas tuntas profil, kehidupan pribadi, dan keluarga aktor yang satu ini.

Sekilas tentang Barry Prima

Barry Prima, yang memiliki nama asli Hubertus Barry Knoch Prima, lahir pada 19 Agustus 1954 di Bandung, Jawa Barat. Ia adalah anak keenam dari sepuluh bersaudara dari pasangan ayah berdarah Belanda dan ibu asal Indonesia. Dengan tinggi badan 178 cm, Barry dikenal sebagai sosok yang gagah dan memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni.

Barry memulai karir aktingnya pada tahun 1978 melalui film Primitif. Namanya semakin melambung setelah memerankan Jaka Sembung dalam film Jaka Sembung Sang Penakluk (1981). Hingga kini, ia telah membintangi lebih dari 60 film, menjadikannya salah satu ikon film laga Indonesia.

Keluarga Barry Prima: Kehidupan Pribadi yang Penuh Warna

Keluarga Barry Prima sering menjadi perhatian publik, terutama karena kehidupan pribadinya yang penuh dinamika. Barry pernah menikah dengan aktris terkenal Eva Arnaz pada tahun 1983, namun pernikahan mereka berakhir pada 1988 tanpa menghasilkan anak. Setelah itu, Barry menikah lagi, tetapi identitas istri keduanya tidak banyak diungkap ke publik.

Dari pernikahan keduanya, Barry dikaruniai dua anak, yaitu Feony Elizabeth Johanna dan Ferozy. Sayangnya, pada April 2023, Feony sempat dilaporkan hilang, yang memicu kekhawatiran keluarga dan penggemar. Beruntung, Feony akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Kejadian ini menunjukkan betapa eratnya ikatan keluarga Barry Prima dalam menghadapi cobaan.

Perjalanan Karier Barry Prima

Barry Prima bukan hanya aktor, tetapi juga atlet bela diri yang terlatih. Ia mulai belajar bela diri seperti taekwondo, judo, jujitsu, dan pencak silat sejak kecil. Kerennya, ia pernah belajar langsung dari Master Kang, seorang guru bela diri asal Malaysia. Kemampuan ini membantunya memerankan karakter-karakter pahlawan yang kuat dan pemberani di layar lebar.

Beberapa film terkenal Barry termasuk Sundelbolong, Nyi Blorong, Golok Setan, dan Hello Ghost. Selain film, ia juga aktif di dunia sinetron, seperti Raden Kian Santang dan Fatih di Kampung Jawara. Meski usianya kini sudah memasuki 70 tahun, Barry tetap aktif berakting dan menjadi inspirasi banyak orang.

Pengaruh Barry Prima dalam Perfilman Indonesia

Barry Prima tidak hanya dikenal karena aktingnya, tetapi juga karena kontribusinya dalam mempopulerkan genre film laga di Indonesia. Perannya sebagai pahlawan dalam film-film kolosal dan laga membuatnya menjadi idola di era 1980-an dan 1990-an. Bahkan hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu aktor legendaris Indonesia.

Keluarga Barry Prima juga menjadi bagian dari cerita suksesnya. Dukungan keluarga dan ketangguhannya menghadapi berbagai tantangan pribadi membuat Barry tetap relevan di hati penggemar. Ia juga aktif di media sosial, seperti Instagram (@realbarryprima), di mana ia sering berbagi momen bersama keluarga dan penggemar.

Kesimpulan

Barry Prima adalah sosok yang luar biasa, baik sebagai aktor maupun kepala keluarga. Keluarga Barry Prima menjadi pilar penting dalam perjalanan hidupnya, mendampinginya melalui suka dan duka. Dengan karir yang panjang dan dedikasi pada seni bela diri serta akting, Barry Prima tetap menjadi legenda yang menginspirasi banyak generasi.