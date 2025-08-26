Makna Lagu Middle DJ Snake: Kisah Cinta dan Penyesalan yang Mendalam

Ilustrasi(Tangkapan layar)

LAGU Middle oleh DJ Snake featuring Bipolar Sunshine adalah salah satu lagu EDM yang sangat populer sejak dirilis pada tahun 2015. Dengan melodi yang menarik dan lirik yang penuh emosi, lagu ini berhasil menyentuh hati banyak pendengar. Namun, apa sebenarnya makna lagu Middle DJ Snake? Artikel ini akan mengupas tuntas cerita di balik lagu ini dengan bahasa yang mudah dipahami.

Apa Makna Lagu Middle DJ Snake?

Makna lagu Middle DJ Snake berpusat pada kisah cinta yang rumit, penuh dengan penyesalan dan harapan untuk memperbaiki hubungan. Lagu ini menceritakan seseorang yang merasa bersalah karena sering membuat masalah dalam hubungan mereka. Meski begitu, mereka masih ingin mempertahankan cinta tersebut dan mencari "jalan tengah" agar hubungan tetap berjalan. Liriknya yang emosional, dipadukan dengan beat EDM khas DJ Snake, membuat lagu ini terasa mendalam sekaligus enak didengar.

Lirik yang Penuh Emosi

Beberapa baris lirik dalam lagu Middle menunjukkan perasaan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya, pada bagian:

“I hope that I can turn back the time

To make it all alright, all alright for us

I’ll promise to build a new world for us two

With you in the middle”

Lirik ini menggambarkan keinginan kuat untuk memutar kembali waktu dan memperbaiki hubungan yang retak. Kata “middle” di sini melambangkan pasangan sebagai pusat dunia mereka, menunjukkan betapa pentingnya orang tersebut dalam hidup mereka.

Tema Cinta dan Konflik Batin

Makna lagu Middle DJ Snake juga mencerminkan konflik batin seseorang yang ingin mempertahankan hubungan, meskipun penuh tantangan. Lirik seperti “It’s like I’m always causing problems, causing hell” menunjukkan perasaan bersalah karena sering menyakiti pasangan. Namun, mereka tetap berharap bisa menemukan solusi dan membangun dunia baru bersama orang yang mereka cintai.

Fakta Menarik di Balik Lagu Middle

Kolaborasi Unik: Lagu ini adalah hasil kolaborasi antara DJ Snake, produser asal Prancis, dan Bipolar Sunshine, penyanyi asal Inggris, yang menggabungkan EDM dengan elemen soul.

Lagu ini adalah hasil kolaborasi antara DJ Snake, produser asal Prancis, dan Bipolar Sunshine, penyanyi asal Inggris, yang menggabungkan EDM dengan elemen soul. Popularitas Global: Middle berhasil masuk tangga lagu internasional, termasuk Billboard Hot Dance/Electronic Songs, karena melodinya yang adiktif.

berhasil masuk tangga lagu internasional, termasuk Billboard Hot Dance/Electronic Songs, karena melodinya yang adiktif. Video Musik: Video musiknya menampilkan visual futuristik yang memperkuat tema emosional lagu ini, dengan cerita tentang hubungan yang kompleks.

Mengapa Lagu Ini Begitu Disukai?

Lagu Middle disukai karena perpaduan antara beat EDM yang enerjik dan lirik yang menyentuh hati. Makna lagu Middle DJ Snake yang berfokus pada cinta dan penyesalan membuatnya mudah diterima oleh banyak orang. Siapa pun yang pernah mengalami konflik dalam hubungan pasti bisa merasakan emosi yang disampaikan lagu ini. Selain itu, vokal Bipolar Sunshine yang penuh perasaan menambah kedalaman lagu ini.

Kesimpulan

Makna lagu Middle DJ Snake adalah tentang perjuangan emosional dalam cinta, penyesalan atas kesalahan, dan harapan untuk menemukan jalan tengah. Dengan lirik yang penuh makna dan melodi yang adiktif, lagu ini berhasil menjadi salah satu hits EDM yang tak lekang oleh waktu. Jika kamu penggemar musik EDM atau sedang mencari lagu dengan cerita mendalam, Middle adalah pilihan yang tepat untuk didengarkan.