Chord dan Lirik Lagu Happiness is a Butterfly - Lana Del Rey: Makna dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Instagram)

Apakah kamu penggemar Lana Del Rey? Lagu Happiness is a Butterfly dari album Norman Fucking Rockwell! (2019) adalah salah satu karya masterpiece-nya. Dengan melodi yang mendayu dan lirik penuh makna, lagu ini mencuri hati banyak pendengar. Artikel ini akan membahas makna lagu Happiness is a Butterfly, chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di baliknya. Yuk, simak!

Makna Lagu Happiness is a Butterfly

Lagu ini terinspirasi dari kutipan novelis Amerika, Nathaniel Hawthorne: "Happiness is a butterfly, which when pursued, is always just beyond your grasp." Liriknya menceritakan tentang perjuangan mengejar kebahagiaan yang terasa sulit digenggam, seperti kupu-kupu yang terbang menjauh. Lana Del Rey menggambarkan hubungan yang penuh gejolak, di mana ia mempertanyakan perasaan pasangannya dan menghadapi ketidakpastian. Meski begitu, ada keinginan kuat untuk tetap menari dan menikmati momen bersama orang yang dicintai, meskipun hubungan itu penuh risiko.

Frasa seperti "If he's a serial killer, then what's the worst that could happen to a girl who's already hurt?" menunjukkan sikap pasrah namun penuh gairah terhadap cinta yang berbahaya. Lagu ini mencerminkan tema khas Lana: cinta, kesedihan, dan keindahan dalam kerapuhan.

Chord Gitar Happiness is a Butterfly

Berikut adalah chord gitar untuk memainkan Happiness is a Butterfly. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah diikuti.

[Verse 1] C E7 Do you want me or do you not? Am F I heard one thing, now I'm hearing another C E7 Dropped a pin to my parking spot Am F The bar was hot, it's 2am, it feels like summer [Refrain 1] Em F Am G Happiness is a butterfly, try to catch it like every night Em F Am G It escapes from my hands into moonlight Em F Am G Every day is a lullaby, hum it on the phone like every night Em F Am G And sing it for my babies on the tour life, ah-ah ah

Catatan: Gunakan capo di fret ke-2 untuk menyesuaikan nada dengan versi asli lagu. Mainkan dengan tempo santai untuk menangkap nuansa melankolisnya.

Lirik Lagu Happiness is a Butterfly

Berikut lirik lengkap lagu ini beserta terjemahan singkat untuk memahami makna lagu Happiness is a Butterfly lebih dalam:

[Verse 1] Do you want me or do you not? Apakah kau menginginkanku atau tidak? I heard one thing, now I'm hearing another Aku mendengar satu hal, sekarang aku mendengar yang lain Dropped a pin to my parking spot Menjatuhkan pin ke tempat parkirku The bar was hot, it's 2am, it feels like summer Barnya panas, jam 2 pagi, rasanya seperti musim panas [Refrain 1] Happiness is a butterfly, try to catch it like every night Kebahagiaan bagaikan kupu-kupu, kucoba tangkap setiap malam It escapes from my hands into moonlight Ia lolos dari tanganku menuju cahaya bulan Every day is a lullaby, hum it on the phone like every night Setiap hari bagaikan lagu pengantar tidur, bersenandung di telepon setiap malam And sing it for my babies on the tour life, ah-ah ah Dan kunyanyikan untuk sayangku di kehidupan tur, ah-ah ah [Pre-Chorus] If he's a serial killer, then what's the worst Jika dia pembunuh berantai, apa yang terburuk That could happen to a girl who's already hurt? Yang bisa terjadi pada gadis yang sudah terluka? I'm already hurt Aku sudah terluka If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed Jika dia seburuk yang mereka katakan, kurasa aku dikutuk Looking into his eyes, I think he's already hurt Melihat matanya, kurasa dia juga sudah terluka He's already hurt Dia sudah terluka

Lirik ini menangkap esensi kerapuhan dan harapan dalam cinta, yang menjadi inti dari makna lagu Happiness is a Butterfly.

Fakta Menarik di Balik Lagu Happiness is a Butterfly

Bagian dari Album Ikonik : Lagu ini adalah track ke-13 dari album Norman Fucking Rockwell!, yang memenangkan NME Awards untuk kategori Best Album pada tahun 2020.

: Lagu ini adalah track ke-13 dari album Norman Fucking Rockwell!, yang memenangkan NME Awards untuk kategori Best Album pada tahun 2020. Inspirasi Nathaniel Hawthorne : Judul lagu terinspirasi dari kutipan novelis terkenal, yang menggambarkan kebahagiaan sebagai sesuatu yang sulit diraih.

: Judul lagu terinspirasi dari kutipan novelis terkenal, yang menggambarkan kebahagiaan sebagai sesuatu yang sulit diraih. Gaya Soft Rock : Album ini dipengaruhi oleh musisi rock klasik, memberikan nuansa nostalgia yang kental pada lagu ini.

: Album ini dipengaruhi oleh musisi rock klasik, memberikan nuansa nostalgia yang kental pada lagu ini. Koneksi dengan Euphoria : Banyak penggemar di media sosial mengaitkan lagu ini dengan karakter Cassie Howard dari serial Euphoria, karena liriknya mencerminkan hubungan yang penuh drama dan emosi.

: Banyak penggemar di media sosial mengaitkan lagu ini dengan karakter Cassie Howard dari serial Euphoria, karena liriknya mencerminkan hubungan yang penuh drama dan emosi. Durasi Lagu: Dengan durasi 4 menit 32 detik, lagu ini memiliki tempo lambat yang sempurna untuk suasana reflektif.

Mengapa Lagu Ini Spesial?

Happiness is a Butterfly bukan sekadar lagu, tetapi sebuah cerita tentang mencari kebahagiaan di tengah ketidakpastian. Dengan lirik yang puitis dan melodi yang menenangkan, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin merenungi makna cinta dan hidup. Chord-nya yang sederhana juga memudahkan pemula untuk memainkannya di gitar.

Kesimpulan

Lagu Happiness is a Butterfly oleh Lana Del Rey adalah perpaduan sempurna antara lirik penuh makna, melodi yang indah, dan emosi yang mendalam. Dengan memahami makna lagu Happiness is a Butterfly, kamu bisa lebih menghargai keindahan di balik liriknya. Cobalah mainkan chord-nya, nyanyikan liriknya, dan rasakan sendiri pesonanya!