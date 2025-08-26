Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Chord dan Lirik Lagu Sugar - Maroon 5: Makna dan Fakta Menarik

Thalatie K Yani
26/8/2025 12:14
Chord dan Lirik Lagu Sugar - Maroon 5: Makna dan Fakta Menarik
Maroon 5(Instagram)

Lagu Sugar dari Maroon 5 adalah salah satu hits yang mendunia sejak dirilis pada tahun 2014 dalam album V. Dengan melodi yang catchy dan lirik yang manis, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil bermain gitar. Artikel ini akan membahas chord, lirik, makna lagu Sugar, serta fakta menarik di baliknya. Yuk, simak!

Lirik Lagu Sugar - Maroon 5

Berikut adalah lirik lagu Sugar beserta terjemahannya untuk memahami makna lagu Sugar secara lebih mendalam:

[Verse 1]
I'm hurting, baby, I'm broken down
Aku terluka, sayang, aku hancur
I need your loving, loving, I need it now
Aku butuh cintamu, aku butuh sekarang
[Pre-Chorus]
When I'm without you, I'm something weak
Saat tanpamu, aku merasa lemah
You got me begging, begging, I'm on my knees
Kau buatku memohon, aku berlutut
[Chorus]
I don't wanna be needing your love
Aku tak ingin terus membutuhkan cintamu
I just wanna be deep in your love
Aku hanya ingin tenggelam dalam cintamu
And it's killing me when you're away
Dan ini membunuhku saat kau pergi
Ooh, baby, 'cause I really don't care where you are
Oh, sayang, karena aku tak peduli di mana kau berada
I just wanna be there where you are
Aku hanya ingin berada di tempatmu berada
And I gotta get one little taste
Dan aku harus merasakan sedikit saja
Sugar, yes, please
Gula, ya, tolong
Won't you come and put it down on me?
Maukah kau datang dan memberikan itu padaku?

Lirik ini menggambarkan kerinduan seseorang terhadap cinta yang manis seperti gula, yang menjadi inti dari makna lagu Sugar.

Baca juga : Maroon 5 Lyrics Sugar: Lirik dan Fakta Menarik di Balik Lagu

Chord Gitar Lagu Sugar - Maroon 5

Berikut adalah chord gitar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula:

[Intro]
Cm7  F7  Bbm7  Eb7
[Verse]
Cm7                 F7
I'm hurting, baby, I'm broken down
Bbm7                Eb7
I need your loving, loving, I need it now
[Pre-Chorus]
Cm7                   F7
When I'm without you, I'm something weak
Bbm7                  Eb7
You got me begging, begging, I'm on my knees
[Chorus]
Cm7                  F7
I don't wanna be needing your love
Bbm7                 Eb7
I just wanna be deep in your love
Cm7                  F7
And it's killing me when you're away
Bbm7                 Eb7
Ooh, baby, 'cause I really don't care where you are

Gunakan capo di fret 3 untuk mempermudah permainan jika kunci di atas terasa sulit.

Makna Lagu Sugar

Makna lagu Sugar bercerita tentang seorang pria yang sangat mendambakan cinta dari pujaan hatinya. Ia memohon agar pasangannya memberikan kasih sayang yang manis, seperti gula, yang bisa membuatnya merasa lengkap. Liriknya menggambarkan perasaan lemah tanpa cinta dan keinginan untuk selalu bersama orang yang dicintai. Lagu ini menggunakan metafora "sugar" untuk menggambarkan cinta yang manis dan adiktif.

Fakta Menarik di Balik Lagu Sugar

  • Video Klip yang Unik: Video klip Sugar menampilkan Maroon 5 yang mengunjungi berbagai pesta pernikahan di Los Angeles secara mendadak untuk tampil dan mengejutkan pasangan pengantin. Video ini menjadi viral karena konsepnya yang kreatif.
  • Proses Produksi: Lagu ini ditulis oleh Adam Levine bersama Mike Posner, Dr. Luke, dan lainnya. Proses penulisannya terinspirasi dari keinginan untuk menciptakan lagu pop yang ceria namun tetap emosional.
  • Popularitas Global: Sugar masuk ke dalam Top 10 Billboard Hot 100 dan mendapatkan sertifikasi multi-platinum di berbagai negara.
  • Penggunaan dalam Media: Lagu ini sering digunakan dalam acara televisi, iklan, dan film karena melodinya yang mudah diingat dan suasana yang upbeat.

Tips Memainkan Chord Sugar

Untuk pemula, cobalah mainkan chord dengan tempo lambat terlebih dahulu. Pastikan transisi antar chord seperti Cm7 ke F7 mulus dengan latihan rutin. Gunakan strumming pattern D-DU-UDU untuk menangkap nuansa pop-rock khas Maroon 5.

Kesimpulan

Lagu Sugar dari Maroon 5 bukan hanya enak didengar, tetapi juga kaya akan makna tentang cinta yang manis dan penuh kerinduan. Dengan chord yang sederhana, lagu ini mudah dimainkan oleh pemula. Makna lagu Sugar yang romantis dan fakta menarik di baliknya membuat lagu ini tetap relevan hingga kini.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved