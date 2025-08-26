Chord dan Lirik Lagu Sugar - Maroon 5: Makna dan Fakta Menarik

Maroon 5(Instagram)

Lagu Sugar dari Maroon 5 adalah salah satu hits yang mendunia sejak dirilis pada tahun 2014 dalam album V. Dengan melodi yang catchy dan lirik yang manis, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil bermain gitar. Artikel ini akan membahas chord, lirik, makna lagu Sugar, serta fakta menarik di baliknya. Yuk, simak!

Lirik Lagu Sugar - Maroon 5

Berikut adalah lirik lagu Sugar beserta terjemahannya untuk memahami makna lagu Sugar secara lebih mendalam:

[Verse 1] I'm hurting, baby, I'm broken down Aku terluka, sayang, aku hancur I need your loving, loving, I need it now Aku butuh cintamu, aku butuh sekarang [Pre-Chorus] When I'm without you, I'm something weak Saat tanpamu, aku merasa lemah You got me begging, begging, I'm on my knees Kau buatku memohon, aku berlutut [Chorus] I don't wanna be needing your love Aku tak ingin terus membutuhkan cintamu I just wanna be deep in your love Aku hanya ingin tenggelam dalam cintamu And it's killing me when you're away Dan ini membunuhku saat kau pergi Ooh, baby, 'cause I really don't care where you are Oh, sayang, karena aku tak peduli di mana kau berada I just wanna be there where you are Aku hanya ingin berada di tempatmu berada And I gotta get one little taste Dan aku harus merasakan sedikit saja Sugar, yes, please Gula, ya, tolong Won't you come and put it down on me? Maukah kau datang dan memberikan itu padaku?

Lirik ini menggambarkan kerinduan seseorang terhadap cinta yang manis seperti gula, yang menjadi inti dari makna lagu Sugar.

Chord Gitar Lagu Sugar - Maroon 5

Berikut adalah chord gitar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula:

[Intro] Cm7 F7 Bbm7 Eb7 [Verse] Cm7 F7 I'm hurting, baby, I'm broken down Bbm7 Eb7 I need your loving, loving, I need it now [Pre-Chorus] Cm7 F7 When I'm without you, I'm something weak Bbm7 Eb7 You got me begging, begging, I'm on my knees [Chorus] Cm7 F7 I don't wanna be needing your love Bbm7 Eb7 I just wanna be deep in your love Cm7 F7 And it's killing me when you're away Bbm7 Eb7 Ooh, baby, 'cause I really don't care where you are

Gunakan capo di fret 3 untuk mempermudah permainan jika kunci di atas terasa sulit.

Makna Lagu Sugar

Makna lagu Sugar bercerita tentang seorang pria yang sangat mendambakan cinta dari pujaan hatinya. Ia memohon agar pasangannya memberikan kasih sayang yang manis, seperti gula, yang bisa membuatnya merasa lengkap. Liriknya menggambarkan perasaan lemah tanpa cinta dan keinginan untuk selalu bersama orang yang dicintai. Lagu ini menggunakan metafora "sugar" untuk menggambarkan cinta yang manis dan adiktif.

Fakta Menarik di Balik Lagu Sugar

Video Klip yang Unik: Video klip Sugar menampilkan Maroon 5 yang mengunjungi berbagai pesta pernikahan di Los Angeles secara mendadak untuk tampil dan mengejutkan pasangan pengantin. Video ini menjadi viral karena konsepnya yang kreatif.

Proses Produksi: Lagu ini ditulis oleh Adam Levine bersama Mike Posner, Dr. Luke, dan lainnya. Proses penulisannya terinspirasi dari keinginan untuk menciptakan lagu pop yang ceria namun tetap emosional.

Popularitas Global: Sugar masuk ke dalam Top 10 Billboard Hot 100 dan mendapatkan sertifikasi multi-platinum di berbagai negara.

Penggunaan dalam Media: Lagu ini sering digunakan dalam acara televisi, iklan, dan film karena melodinya yang mudah diingat dan suasana yang upbeat.

Tips Memainkan Chord Sugar

Untuk pemula, cobalah mainkan chord dengan tempo lambat terlebih dahulu. Pastikan transisi antar chord seperti Cm7 ke F7 mulus dengan latihan rutin. Gunakan strumming pattern D-DU-UDU untuk menangkap nuansa pop-rock khas Maroon 5.

Kesimpulan

Lagu Sugar dari Maroon 5 bukan hanya enak didengar, tetapi juga kaya akan makna tentang cinta yang manis dan penuh kerinduan. Dengan chord yang sederhana, lagu ini mudah dimainkan oleh pemula. Makna lagu Sugar yang romantis dan fakta menarik di baliknya membuat lagu ini tetap relevan hingga kini.