Makna Lagu Jangan Hilangkan Dia - Rossa: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Rossa(Instagram)

Lagu Jangan Hilangkan Dia oleh Rossa adalah salah satu karya masterpiece yang menjadi soundtrack film I Love You (ILY) From 38.000 Feet. Lagu ini menyentuh hati dengan lirik penuh emosi dan melodi yang indah. Artikel ini akan mengulas makna lagu Jangan Hilangkan Dia, chord gitar yang mudah dimainkan, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik penciptaannya.

Makna Lagu Jangan Hilangkan Dia

Lagu ini mengisahkan tentang cinta mendalam dan ketakutan kehilangan seseorang yang sangat berarti. Penyanyi mengungkapkan perasaan bahwa orang yang dicintainya adalah sosok terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Liriknya mencerminkan kerinduan dan keputusasaan untuk mempertahankan hubungan, bahkan hingga memohon kepada Tuhan agar orang tersebut tidak diambil dari hidupnya. Makna lagu Jangan Hilangkan Dia terletak pada emosi universal tentang cinta yang tak ingin berakhir, membuat pendengar mudah terhubung dengan pesannya.

Lirik Lagu Jangan Hilangkan Dia

Berikut adalah lirik lengkap lagu Jangan Hilangkan Dia yang ditulis oleh Rian D’Masiv:

Kau yang terbaik yang pernah aku dapatkan Dan terbaik yang s’lalu kudengar Aku tahu kini takkan mudah ‘Tuk bisa terus bersamamu [Chorus] Karena malam ini Saat yang terindah bagi hidupku Oh Tuhan jangan hilangkan dia Dari hidupku selamanya Sungguh ku tak ingin Hatiku jadi milik yang lainnya Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin Kutemukan lagi Apa jadinya jika tanpamu di sini Lebih baik aku mati saja Bila harus melihatmu Bersanding tapi bukan dengan aku

Lirik ini menunjukkan betapa dalamnya perasaan cinta dan ketakutan kehilangan yang menjadi inti dari makna lagu Jangan Hilangkan Dia.

Berikut adalah chord gitar yang mudah dimainkan untuk pemula, berdasarkan kunci dasar G:

[Intro] G C G C G C G C [Verse 1] G C D Kau yang terbaik yang pernah G C D Bm Aku dapatkan Dan terbaik yang slalu kudengar Em Am D Bm Em Aku tau kini takkan mudah Am F D Tuk bisa terus bersamamu [Chorus] C Karena malam ini D Bm Saat yang terindah bagi hidupku Em Am Oh Tuhan jangan hilangkan dia D G G7 Dari hidupku selamanya C Sungguh ku tak ingin D Bm Hatiku jadi milik yang lainnya Em Am Bm Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin C D Kutemukan lagi

Chord ini cocok untuk pemula dan dapat dimainkan dengan gitar akustik. Pastikan gitar Anda sudah disetel dengan baik sebelum memainkan lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Lagu Jangan Hilangkan Dia

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang menambah daya tariknya:

Soundtrack Film Populer : Lagu ini menjadi soundtrack utama untuk film I Love You (ILY) From 38.000 Feet, yang rilis pada tahun 2016. Lagu ini diciptakan untuk memperkuat emosi romansa dalam cerita film tersebut.

: Lagu ini menjadi soundtrack utama untuk film I Love You (ILY) From 38.000 Feet, yang rilis pada tahun 2016. Lagu ini diciptakan untuk memperkuat emosi romansa dalam cerita film tersebut. Kolaborasi Internasional : Lagu ini diaransemen oleh Tushar Apte, seorang produser musik berdarah India-Australia yang telah bekerja dengan artis internasional seperti Rihanna dan Chris Brown. Proses rekaman dilakukan di Los Angeles, Amerika Serikat.

: Lagu ini diaransemen oleh Tushar Apte, seorang produser musik berdarah India-Australia yang telah bekerja dengan artis internasional seperti Rihanna dan Chris Brown. Proses rekaman dilakukan di Los Angeles, Amerika Serikat. Ciptaan Rian D’Masiv : Lirik dan melodi lagu ini ditulis oleh Rian D’Masiv, yang dikenal dengan kemampuannya menciptakan lagu-lagu emosional dan mendalam.

: Lirik dan melodi lagu ini ditulis oleh Rian D’Masiv, yang dikenal dengan kemampuannya menciptakan lagu-lagu emosional dan mendalam. Bagian dari Album A New Chapter : Lagu ini termasuk dalam album Rossa berjudul A New Chapter yang dirilis pada April 2017 oleh Trinity Optima Production. Album ini berisi lagu-lagu tema sinetron dan film.

: Lagu ini termasuk dalam album Rossa berjudul A New Chapter yang dirilis pada April 2017 oleh Trinity Optima Production. Album ini berisi lagu-lagu tema sinetron dan film. Proses Produksi yang Panjang: Pembuatan video klip lagu ini memakan waktu dua bulan, menunjukkan dedikasi tim produksi untuk menghasilkan karya berkualitas tinggi.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Kombinasi suara merdu Rossa, lirik yang penuh makna, dan aransemen modern membuat lagu ini begitu disukai. Makna lagu Jangan Hilangkan Dia yang emosional dan relatable membuatnya sering dipilih sebagai lagu pengiring momen romantis atau galau. Selain itu, chord yang sederhana memudahkan penggemar untuk memainkan lagu ini dengan gitar, menambah daya tariknya di kalangan musisi amatir.

Kesimpulan

Jangan Hilangkan Dia adalah lagu yang tidak hanya indah secara musikal, tetapi juga kaya akan emosi dan makna. Dengan lirik yang menyentuh, chord yang mudah dimainkan, dan cerita di balik penciptaannya, lagu ini tetap relevan dan dicintai hingga kini. Jika Anda ingin merasakan emosi cinta yang mendalam atau belajar memainkan lagu ini, lirik dan chord di atas bisa menjadi panduan Anda.