Chord, Lirik, dan Makna Lagu Cinta Tak Bersyarat - Element: Kisah Cinta Tulus

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Lagu Cinta Tak Bersyarat dari Element adalah salah satu lagu pop rock Indonesia yang menyentuh hati. Dirilis pada tahun 2005 dalam album Resonansi, lagu ini menceritakan tentang cinta tulus yang rela berkorban tanpa syarat. Artikel ini akan membahas chord, lirik, dan makna lagu Cinta Tak Bersyarat, serta fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini di gitar atau sekadar menikmati cerita di baliknya!
Makna lagu Cinta Tak Bersyarat berpusat pada cinta yang tulus dan tanpa pamrih. Liriknya menggambarkan seseorang yang setia mencintai meskipun harus merelakan orang yang dicintainya pergi. Pesan utama lagu ini adalah cinta sejati tidak harus memiliki, melainkan tentang ketulusan dan keikhlasan. Lagu ini relevan untuk siapa saja yang pernah mengalami patah hati namun tetap ingin menghargai cinta dalam bentuk kenangan.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Cinta Tak Bersyarat yang penuh emosi:
Tak ada sedikitpun sesalku Telah bertahan dengan setiaku Walau di akhir jalan Ku harus melepaskan dirimu, oh Ternyata tak mampu kau melihat Dalamnya cintaku yang hebat Hingga ada alasan Bagimu 'tuk tinggalkan setiamu, oh-oh Demi nama cinta Telah kupersembahkan hatiku hanya untukmu Telah kujaga kejujuran dalam setiap nafasku Kar'na demi cinta Telah kurelakan kecewaku atas ingkarmu Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti memiliki Andai saja bisa kau fahami Layaknya arti kasih sejati Kar'na cinta yang sungguh Tiada akan pernah mungkin bersyarat, oh-ho-oh
Lirik ini sederhana namun dalam, mencerminkan perasaan cinta yang penuh pengorbanan. Makna lagu Cinta Tak Bersyarat terasa kuat di bagian reff yang menegaskan bahwa cinta sejati tidak memerlukan kepemilikan.
Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord dasar yang mudah untuk pemula (nada dasar Am):
[Intro] Am Am [Verse] Am Em Tak ada sedikitpun sesalku F Em Tlah bertahan dengan setiaku Dm Walau di akhir jalan C G E Ku harus melepaskan dirimu ooh Am Em Ternyata tak mampu kau melihat F Em Dalamnya cintaku yang hebat Dm Hingga ada alasan C G E Am Bagimu tuk tinggalkan setiamu ooh [Chorus] A Dm Demi nama cinta G C Telah kupersembahkan hatiku hanya untukmu F Dm E Am Tlah kujaga kejujuran dalam setiap nafasku A Dm Karena demi cinta G C Telah kurelakan kecewaku atas ingkarmu F Dm E F E Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti memiliki
Chord ini menggunakan kunci dasar seperti Am, Em, F, C, Dm, G, dan E, sehingga cocok untuk pemula. Latihan rutin akan membuat petikanmu semakin lancar!
Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu ini:
Untuk pemula, berikut beberapa tips agar mudah memainkan lagu ini:
Cinta Tak Bersyarat bukan hanya lagu yang enak didengar, tetapi juga penuh makna tentang cinta tulus. Dengan chord yang sederhana dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk dimainkan oleh pemula maupun penggemar musik yang ingin menyelami makna lagu Cinta Tak Bersyarat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved