Chord, Lirik, dan Makna Lagu Cinta Tak Bersyarat - Element: Kisah Cinta Tulus

Lagu Cinta Tak Bersyarat dari Element adalah salah satu lagu pop rock Indonesia yang menyentuh hati. Dirilis pada tahun 2005 dalam album Resonansi, lagu ini menceritakan tentang cinta tulus yang rela berkorban tanpa syarat. Artikel ini akan membahas chord, lirik, dan makna lagu Cinta Tak Bersyarat, serta fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini di gitar atau sekadar menikmati cerita di baliknya!

Makna Lagu Cinta Tak Bersyarat

Makna lagu Cinta Tak Bersyarat berpusat pada cinta yang tulus dan tanpa pamrih. Liriknya menggambarkan seseorang yang setia mencintai meskipun harus merelakan orang yang dicintainya pergi. Pesan utama lagu ini adalah cinta sejati tidak harus memiliki, melainkan tentang ketulusan dan keikhlasan. Lagu ini relevan untuk siapa saja yang pernah mengalami patah hati namun tetap ingin menghargai cinta dalam bentuk kenangan.

Lirik Lagu Cinta Tak Bersyarat - Element

Berikut adalah lirik lengkap lagu Cinta Tak Bersyarat yang penuh emosi:

Tak ada sedikitpun sesalku Telah bertahan dengan setiaku Walau di akhir jalan Ku harus melepaskan dirimu, oh Ternyata tak mampu kau melihat Dalamnya cintaku yang hebat Hingga ada alasan Bagimu 'tuk tinggalkan setiamu, oh-oh Demi nama cinta Telah kupersembahkan hatiku hanya untukmu Telah kujaga kejujuran dalam setiap nafasku Kar'na demi cinta Telah kurelakan kecewaku atas ingkarmu Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti memiliki Andai saja bisa kau fahami Layaknya arti kasih sejati Kar'na cinta yang sungguh Tiada akan pernah mungkin bersyarat, oh-ho-oh

Lirik ini sederhana namun dalam, mencerminkan perasaan cinta yang penuh pengorbanan. Makna lagu Cinta Tak Bersyarat terasa kuat di bagian reff yang menegaskan bahwa cinta sejati tidak memerlukan kepemilikan.

Chord Gitar Cinta Tak Bersyarat - Element

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord dasar yang mudah untuk pemula (nada dasar Am):

[Intro] Am Am [Verse] Am Em Tak ada sedikitpun sesalku F Em Tlah bertahan dengan setiaku Dm Walau di akhir jalan C G E Ku harus melepaskan dirimu ooh Am Em Ternyata tak mampu kau melihat F Em Dalamnya cintaku yang hebat Dm Hingga ada alasan C G E Am Bagimu tuk tinggalkan setiamu ooh [Chorus] A Dm Demi nama cinta G C Telah kupersembahkan hatiku hanya untukmu F Dm E Am Tlah kujaga kejujuran dalam setiap nafasku A Dm Karena demi cinta G C Telah kurelakan kecewaku atas ingkarmu F Dm E F E Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti memiliki

Chord ini menggunakan kunci dasar seperti Am, Em, F, C, Dm, G, dan E, sehingga cocok untuk pemula. Latihan rutin akan membuat petikanmu semakin lancar!

Fakta Menarik di Balik Lagu Cinta Tak Bersyarat

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu ini:

Dirilis pada 2005 : Lagu ini adalah bagian dari album Resonansi , yang menjadi album pertama Element tanpa vokalis Lucky Widja.

: Lagu ini adalah bagian dari album , yang menjadi album pertama Element tanpa vokalis Lucky Widja. Band Pop Rock Legendaris : Element dibentuk pada 1999 dan dikenal dengan lagu-lagu cinta yang easy listening. Personelnya termasuk Didi Riyadi (drum), Ibank (bass), Fajar (keyboard), dan Arya (gitar).

: Element dibentuk pada 1999 dan dikenal dengan lagu-lagu cinta yang easy listening. Personelnya termasuk Didi Riyadi (drum), Ibank (bass), Fajar (keyboard), dan Arya (gitar). Pesan Universal : Makna lagu Cinta Tak Bersyarat resonan dengan banyak pendengar karena temanya yang universal tentang cinta tanpa syarat.

: resonan dengan banyak pendengar karena temanya yang universal tentang cinta tanpa syarat. Kesuksesan Album: Album Resonansi di-repackage pada 2006 menjadi Neo Resonansi dengan tambahan enam lagu baru.

Tips Memainkan Chord Cinta Tak Bersyarat

Untuk pemula, berikut beberapa tips agar mudah memainkan lagu ini:

Pelajari chord dasar terlebih dahulu (Am, Em, F, C, Dm, G, E). Gunakan metronom untuk menjaga ritme petikan. Coba nyanyikan lirik sambil bermain untuk menangkap emosi lagu. Latihan transisi antar chord, terutama dari Dm ke E, agar lebih mulus.

Kesimpulan

Cinta Tak Bersyarat bukan hanya lagu yang enak didengar, tetapi juga penuh makna tentang cinta tulus. Dengan chord yang sederhana dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk dimainkan oleh pemula maupun penggemar musik yang ingin menyelami makna lagu Cinta Tak Bersyarat.