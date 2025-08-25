Jangan Salahkan Aku Selingkuh: Sinopsis, Pemain, dan Jadwal Tayang

Sinopsis Jangan Salahkan Aku Selingkuh.(YouTube)

SERIAL Jangan Salahkan Aku Selingkuh menjadi salah satu drama romantis Indonesia yang sedang populer di kalangan penonton. Dengan cerita yang penuh emosi dan konflik rumah tangga, serial ini berhasil menarik perhatian banyak orang. Artikel ini akan membahas sinopsis, nama-nama pemain, dan tempat menonton serial ini agar Anda tidak ketinggalan informasinya!

Jangan Salahkan Aku Selingkuh menceritakan kisah Anna Sumadibrata, seorang konselor pernikahan yang sukses. Namun, kehidupan pribadinya berubah drastis ketika ia mengetahui bahwa suaminya, Dimas, berselingkuh dengan Lisa, sahabat Anna sejak kuliah. Pengkhianatan ini membuat Anna terluka dan memutuskan untuk merencanakan balas dendam dengan mengungkap kebohongan Dimas di tempat kerja. Di tengah konflik, Anna bertemu kembali dengan Reyhan, seorang konglomerat yang ternyata menyimpan perasaan tulus untuknya. Akankah Anna menemukan kebahagiaan setelah semua pengkhianatan ini? Serial ini penuh dengan drama, emosi, dan konflik cinta yang membuat penonton penasaran.

Daftar Pemain Jangan Salahkan Aku Selingkuh

Serial ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Indonesia yang membuat cerita semakin hidup. Berikut adalah daftar pemain utama Jangan Salahkan Aku Selingkuh:

Marshanda sebagai Anna Sumadibrata: Konselor pernikahan yang menghadapi pengkhianatan suami.

Giorgino Abraham sebagai Dimas: Suami Anna yang berselingkuh dengan Lisa.

Stefan William sebagai Reyhan: Konglomerat yang mencintai Anna dengan tulus.

Dosma Hazenbosch sebagai Lisa: Sahabat Anna yang menjadi selingkuhan Dimas.

Aurelia Lourdes : Pemeran pendukung yang baru terjun ke dunia akting.

: Pemeran pendukung yang baru terjun ke dunia akting. Emil Mario: TikToker yang berperan dengan gaya uniknya.

Para pemain ini berhasil menghidupkan karakter-karakter dalam Jangan Salahkan Aku Selingkuh dengan akting yang memukau, membuat penonton terbawa emosi.

Jadwal Tayang dan Tempat Menonton

Jangan Salahkan Aku Selingkuh tayang eksklusif di platform streaming WeTV setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 18.00 WIB. Serial ini memiliki total 8 episode, dengan episode baru dirilis dua kali seminggu. Pemirsa dapat menonton episode awal secara gratis, tetapi untuk episode berikutnya, Anda perlu berlangganan akun VIP WeTV untuk pengalaman tanpa iklan dan akses lebih cepat. Serial ini disutradarai oleh Rudi Soedjarwo dan diadaptasi dari Noveltoon populer dengan judul yang sama, yang telah dibaca lebih dari 297 juta kali.

Mengapa Harus Menonton Jangan Salahkan Aku Selingkuh?

Serial ini wajib ditonton karena ceritanya yang relate dengan kehidupan nyata, terutama tema perselingkuhan dan konflik rumah tangga. Dengan akting memukau dari Marshanda, Giorgino Abraham, dan Stefan William, serta alur cerita yang penuh kejutan, Jangan Salahkan Aku Selingkuh berhasil menjadi topik hangat di media sosial. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan drama romantis ini di WeTV! (Z-10)