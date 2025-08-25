Makna Lagu Apalah Arti Menunggu - Raisa: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Apalah Arti Menunggu oleh Raisa adalah salah satu hits pop Indonesia yang dirilis pada tahun 2011. Lagu ini menjadi favorit banyak orang karena liriknya yang penuh emosi dan melodi yang menyentuh. Artikel ini akan membahas makna lagu Apalah Arti Menunggu, chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam atau memainkannya dengan gitar!

Makna Lagu Apalah Arti Menunggu

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang lelah menunggu cinta yang tak kunjung datang. Meski sudah berjuang untuk mempertahankan hubungan dan mewujudkan harapan, ia akhirnya menyadari bahwa orang yang dicintainya sudah tidak memiliki perasaan yang sama. Makna lagu Apalah Arti Menunggu adalah tentang kesadaran untuk melepaskan cinta yang tidak lagi berbalas dan menemukan kekuatan untuk move on. Liriknya menggambarkan perjalanan emosional dari harapan, kekecewaan, hingga penerimaan.

Lirik Lagu Apalah Arti Menunggu - Raisa

Berikut adalah lirik lengkap lagu Apalah Arti Menunggu yang ditulis oleh Ari Lesmana:

Telah lama aku bertahanDemi cinta wujudkan sebuah harapanNamun ku rasa cukup ku menungguSemua rasa tlah hilang[Chorus]Sekarang aku tersadarCinta yang ku tunggu tak kunjung datangApalah arti aku menungguBila kamu tak cinta lagiDahulu kaulah segalanyaDahulu hanya dirimu yang ada di hatikuNamun sekarang aku mengertiTak perlu ku menunggu sebuah cinta yang semu[Chorus]Sekarang aku tersadarCinta yang ku tunggu tak kunjung datangApalah arti aku menungguBila kamu tak cinta lagi

Lirik ini mudah dipahami dan relate dengan banyak orang yang pernah mengalami patah hati. Frasa “Apalah arti aku menunggu” menjadi pengingat bahwa menunggu cinta yang sia-sia hanya akan menyakiti diri sendiri.

Chord Gitar Apalah Arti Menunggu

Berikut adalah chord gitar dalam kunci dasar C yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula:

[Intro] C F G# Fm G[Verse]C F EmTelah lama aku bertahanDm G CDemi cinta wujudkan sebuah harapanDm E Am G FNamun ku rasa cukup ku menungguDm GSemua rasa tlah hilang[Chorus]C AmSekarang aku tersadarDm GCinta yang ku tunggu tak kunjung datangE Am GApalah arti aku menungguF Fm CBila kamu tak cinta lagi[Verse]F Em D#mDahulu kaulah segalanyaDm G CDahulu hanya dirimuDm EmYang ada di hatikuF Em AmNamun sekarang aku mengertiDm EmTak perlu ku menungguFm GSebuah cinta yang semu

Chord ini menggunakan kunci dasar yang sederhana, sehingga mudah dipelajari oleh pemula. Pastikan gitar kamu sudah distem dengan benar sebelum memainkan lagu ini!

Fakta di Balik Lagu Apalah Arti Menunggu

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang mungkin belum kamu ketahui:

Bagian dari Album Debut : Lagu ini termasuk dalam album debut Raisa yang berjudul Raisa , dirilis pada 1 Juni 2011 oleh Universal Music Indonesia.

: Lagu ini termasuk dalam album debut Raisa yang berjudul , dirilis pada 1 Juni 2011 oleh Universal Music Indonesia. Pencipta Lagu : Lagu ini diciptakan oleh Adrianto Ario Seto, Ramadhan Handyanto Jiwatama, dan Raisa sendiri, dengan lirik oleh Ari Lesmana.

: Lagu ini diciptakan oleh Adrianto Ario Seto, Ramadhan Handyanto Jiwatama, dan Raisa sendiri, dengan lirik oleh Ari Lesmana. Popularitas : Lagu ini menduduki posisi ke-7 di chart Dahsyat, ke-5 di chart Inbox, dan ke-2 di chart I-Pop, menunjukkan popularitasnya di kalangan penggemar musik Indonesia.

: Lagu ini menduduki posisi ke-7 di chart Dahsyat, ke-5 di chart Inbox, dan ke-2 di chart I-Pop, menunjukkan popularitasnya di kalangan penggemar musik Indonesia. Viral di Media Sosial : Lagu ini kembali populer di aplikasi TikTok pada tahun 2021 karena sering digunakan sebagai latar video emosional.

: Lagu ini kembali populer di aplikasi TikTok pada tahun 2021 karena sering digunakan sebagai latar video emosional. Video Klip: Video klip resmi lagu ini, diunggah di kanal YouTube raisa6690, telah ditonton lebih dari 14 juta kali hingga tahun 2021.

Kenapa Lagu Ini Begitu Populer?

Apalah Arti Menunggu memiliki melodi yang lembut dan lirik yang menyentuh hati, membuatnya mudah diterima oleh pendengar dari berbagai kalangan. Tema patah hati dan move on yang universal juga membuat lagu ini relate dengan banyak orang. Selain itu, suara merdu Raisa dan aransemen pop yang sederhana namun kuat menambah daya tarik lagu ini.

Kesimpulan

Lagu Apalah Arti Menunggu oleh Raisa adalah karya yang penuh emosi dan makna. Makna lagu Apalah Arti Menunggu mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri dan tidak terjebak dalam penantian yang sia-sia. Dengan chord yang mudah dimainkan dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin bernostalgia atau belajar gitar. Semoga artikel ini membantu kamu memahami lagu ini lebih dalam!