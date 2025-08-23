Chord dan Lirik Lagu Thank You 4 Loving Me - Paul Partohap, Terjemahan dan Makna

Headline
Lagu Thank You 4 Loving Me karya Paul Partohap adalah ungkapan cinta yang romantis dan menyentuh hati. Dirilis pada 24 Agustus 2022, lagu ini termasuk dalam mini album LOVERs PLAYBOOK. Dengan alunan gitar yang syahdu, lagu ini viral di TikTok karena liriknya yang penuh makna. Artikel ini menyajikan chord, lirik, terjemahan, dan thank you 4 loving me makna secara lengkap dan mudah dipahami, cocok untuk pemula dan penggemar musik pop.
Berikut adalah chord gitar untuk lagu Thank You 4 Loving Me yang mudah dimainkan, bahkan untuk pemula. Gunakan capo di fret 2 untuk menyesuaikan nada.
[Intro]C E Am G F Fm C[Verse]C EWish you could always tell meAm GHow to make you happyFI just got no clueFmDon't want you feel blueCIt's trueC EI'm tryin' to be a better manAm GDoin' the best that I think I canFDon't know where I'm goin'FmBut in case you're wonderin'CI'm on my way[Chorus]FI know I'm not perfectGBut you still chose meEmGirl, this is not an actADmOh I want to be the lastG CFor you, for you
Berikut adalah lirik lengkap lagu Thank You 4 Loving Me beserta terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami.
Wish you could always tell me
How to make you happy
I just got no clue
Don't want you feel blue
It's true
I'm tryin' to be a better man
Doin' the best that I think I can
Don't know where I'm goin'
But in case you're wonderin'
I'm on my way
I know I'm not perfect
But you still chose me
Girl, this is not an act
Oh I want to be the last
For you, for you
And often I keep thinking
Am I worth waiting for?
But you keep motivating me
To be the best of me
Of me, of me
Berharap kamu selalu bisa memberitahuku
Bagaimana cara membuatmu bahagia
Aku hanya tidak tahu
Tidak ingin kamu merasa sedih
Itu benar
Aku sedang berusaha menjadi pria yang lebih baik
Melakukan yang terbaik yang aku bisa
Tidak tahu ke mana aku pergi
Tapi kalau kamu bertanya-tanya
Aku sedang dalam perjalanan
Aku tahu aku tidak sempurna
Tapi kamu tetap memilihku
Gadis, ini bukan akting
Oh, aku ingin menjadi yang terakhir
Untukmu, untukmu
Dan sering aku berpikir
Apakah aku layak ditunggu?
Tapi kamu terus memotivasiku
Untuk menjadi versi terbaik dari diriku
Diriku, diriku
Lagu Thank You 4 Loving Me menceritakan tentang rasa syukur seorang pria kepada pasangannya yang tetap mencintainya meski ia merasa tidak sempurna. Liriknya menggambarkan perjuangan untuk menjadi lebih baik demi orang yang dicintai, sambil mengakui ketidakpastian dan keraguan diri. Thank you 4 loving me makna utamanya adalah tentang cinta sejati yang menerima kekurangan dan saling mendukung untuk berkembang. Lagu ini didedikasikan Paul Partohap untuk istrinya, Gita Savitri Devi, menambah sentuhan personal yang membuatnya begitu menyentuh.
Untuk memainkan chord Thank You 4 Loving Me, gunakan kunci dasar seperti C, E, Am, G, F, dan Fm. Pastikan gitar Anda sudah disetel dengan benar. Mainkan dengan tempo lambat untuk menangkap nuansa romantis lagu ini. Jika Anda kesulitan, coba gunakan capo di fret 2 untuk mempermudah transisi antar chord.
Lagu Thank You 4 Loving Me adalah karya romantis Paul Partohap yang penuh makna tentang cinta dan perjuangan menjadi lebih baik. Dengan chord yang mudah dimainkan, lirik yang menyentuh, dan terjemahan yang jelas, lagu ini cocok untuk dinikmati sambil bermain gitar atau sekadar merenungi thank you 4 loving me makna. Coba mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi cinta sejati yang dibawa lagu ini.
