Chord dan Lirik Lagu Thank You 4 Loving Me - Paul Partohap, Terjemahan dan Makna

Lagu Thank You 4 Loving Me karya Paul Partohap adalah ungkapan cinta yang romantis dan menyentuh hati. Dirilis pada 24 Agustus 2022, lagu ini termasuk dalam mini album LOVERs PLAYBOOK. Dengan alunan gitar yang syahdu, lagu ini viral di TikTok karena liriknya yang penuh makna. Artikel ini menyajikan chord, lirik, terjemahan, dan thank you 4 loving me makna secara lengkap dan mudah dipahami, cocok untuk pemula dan penggemar musik pop.

Chord Lagu Thank You 4 Loving Me

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Thank You 4 Loving Me yang mudah dimainkan, bahkan untuk pemula. Gunakan capo di fret 2 untuk menyesuaikan nada.

[Intro]C E Am G F Fm C[Verse]C EWish you could always tell meAm GHow to make you happyFI just got no clueFmDon't want you feel blueCIt's trueC EI'm tryin' to be a better manAm GDoin' the best that I think I canFDon't know where I'm goin'FmBut in case you're wonderin'CI'm on my way[Chorus]FI know I'm not perfectGBut you still chose meEmGirl, this is not an actADmOh I want to be the lastG CFor you, for you

Lirik dan Terjemahan Lagu Thank You 4 Loving Me

Berikut adalah lirik lengkap lagu Thank You 4 Loving Me beserta terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami.

Lirik Asli

Wish you could always tell me

How to make you happy

I just got no clue

Don't want you feel blue

It's true



I'm tryin' to be a better man

Doin' the best that I think I can

Don't know where I'm goin'

But in case you're wonderin'

I'm on my way



I know I'm not perfect

But you still chose me

Girl, this is not an act

Oh I want to be the last

For you, for you



And often I keep thinking

Am I worth waiting for?

But you keep motivating me

To be the best of me

Of me, of me

Terjemahan Bahasa Indonesia

Berharap kamu selalu bisa memberitahuku

Bagaimana cara membuatmu bahagia

Aku hanya tidak tahu

Tidak ingin kamu merasa sedih

Itu benar



Aku sedang berusaha menjadi pria yang lebih baik

Melakukan yang terbaik yang aku bisa

Tidak tahu ke mana aku pergi

Tapi kalau kamu bertanya-tanya

Aku sedang dalam perjalanan



Aku tahu aku tidak sempurna

Tapi kamu tetap memilihku

Gadis, ini bukan akting

Oh, aku ingin menjadi yang terakhir

Untukmu, untukmu



Dan sering aku berpikir

Apakah aku layak ditunggu?

Tapi kamu terus memotivasiku

Untuk menjadi versi terbaik dari diriku

Diriku, diriku

Makna Lagu Thank You 4 Loving Me

Lagu Thank You 4 Loving Me menceritakan tentang rasa syukur seorang pria kepada pasangannya yang tetap mencintainya meski ia merasa tidak sempurna. Liriknya menggambarkan perjuangan untuk menjadi lebih baik demi orang yang dicintai, sambil mengakui ketidakpastian dan keraguan diri. Thank you 4 loving me makna utamanya adalah tentang cinta sejati yang menerima kekurangan dan saling mendukung untuk berkembang. Lagu ini didedikasikan Paul Partohap untuk istrinya, Gita Savitri Devi, menambah sentuhan personal yang membuatnya begitu menyentuh.

Fakta Menarik tentang Lagu

Lagu ini dirilis pada 24 Agustus 2022 melalui label Arseri Music.

Viral di TikTok dengan kutipan lirik "I know I'm not perfect but you still chose me."

Paul Partohap menciptakan lagu ini sebagai ungkapan cinta untuk sang istri, Gita Savitri Devi.

Bagian dari mini album LOVERs PLAYBOOK yang berisi lagu-lagu romantis lainnya seperti P.S. I Love You.

Cara Memainkan Chord untuk Pemula

Untuk memainkan chord Thank You 4 Loving Me, gunakan kunci dasar seperti C, E, Am, G, F, dan Fm. Pastikan gitar Anda sudah disetel dengan benar. Mainkan dengan tempo lambat untuk menangkap nuansa romantis lagu ini. Jika Anda kesulitan, coba gunakan capo di fret 2 untuk mempermudah transisi antar chord.

Tips Bermain Gitar

Praktikkan transisi dari C ke E dengan lancar, karena ini sering muncul di verse.

Gunakan jari telunjuk dan tengah untuk menekan senar pada chord Fm agar lebih mudah.

Mainkan dengan perasaan untuk menonjolkan emosi lagu.

Kesimpulan

Lagu Thank You 4 Loving Me adalah karya romantis Paul Partohap yang penuh makna tentang cinta dan perjuangan menjadi lebih baik. Dengan chord yang mudah dimainkan, lirik yang menyentuh, dan terjemahan yang jelas, lagu ini cocok untuk dinikmati sambil bermain gitar atau sekadar merenungi thank you 4 loving me makna. Coba mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi cinta sejati yang dibawa lagu ini.