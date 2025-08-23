Chord dan Lirik Lagu Rasa Ini - Vierra: Makna di Balik Lagu yang Bikin Baper

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Rasa Ini dari Vierra adalah salah satu lagu pop Indonesia yang populer sejak dirilis pada tahun 2009. Lagu ini terkenal karena melodinya yang lembut dan liriknya yang penuh emosi. Dalam artikel ini, kamu akan menemukan chord gitar, lirik lengkap, dan makna lagu Rasa Ini yang menyentuh hati. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar ingin tahu cerita di baliknya!

Chord Gitar Lagu Rasa Ini - Vierra

Berikut adalah chord gitar Rasa Ini dalam kunci dasar yang mudah dimainkan, bahkan untuk pemula:

[Intro]G F#m Bm Em A DG F#m Bm Em A[Verse 1]G F#m Em A DKu tak percaya kau ada disiniG F#m Em A DMenemaniku disaat dia pergiG F#m Em A DSungguh bahagia kau ada disiniG F#m Em A DMenghapus semua sakit yang ku rasa[Pre-Chorus]Em A F#mMungkinkah kau merasakanBmSemua yang ku pasrahkanC ATenanglah kasih[Chorus]D A Bm A DKu suka dirinya, mungkin aku sayangG F#m Bm Em ANamun apakah mungkin kau menjadi milikkuD A Bm A DKau pernah menjadi, menjadi miliknyaG F#m Bm Em A GNamun salahkah aku bila ku pernah merasa ini[Interlude]G F#m Bm Em A DG F#m Bm Em A D[Pre-Chorus]Em A F#mMungkinkah kau merasakanBmSemua yang ku pasrahkanC ATenanglah kasih[Chorus]D A Bm A DKu suka dirinya, mungkin aku sayangG F#m Bm Em ANamun apakah mungkin kau menjadi milikkuD A Bm A DKau pernah menjadi, menjadi miliknyaG F#m Bm Em A GNamun salahkah aku bila ku pernah merasa ini

Chord ini menggunakan kunci dasar D, yang ramah untuk pemula. Kamu bisa memainkannya dengan gitar akustik atau elektrik. Cobalah mainkan dengan tempo sedang untuk menangkap nuansa emosional lagu ini.

Lirik Lagu Rasa Ini - Vierra

Berikut adalah lirik lengkap lagu Rasa Ini yang penuh dengan perasaan:

Ku tak percaya kau ada disini

Menemaniku disaat dia pergi

Sungguh bahagia kau ada disini

Menghapus semua sakit yang ku rasa Mungkinkah kau merasakan

Semua yang ku pasrahkan

Tenanglah kasih Ku suka dirinya, mungkin aku sayang

Namun apakah mungkin kau menjadi milikku

Kau pernah menjadi, menjadi miliknya

Namun salahkah aku bila ku pernah merasa ini

Lirik ini sederhana namun penuh makna, menggambarkan perasaan cinta yang rumit dan terpendam.

Makna Lagu Rasa Ini: Cinta Terpendam pada Sahabat

Makna lagu Rasa Ini bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta pada sahabatnya sendiri. Lagu ini mengisahkan perasaan seseorang yang baru saja ditinggalkan oleh kekasihnya. Di saat terpuruk, sahabatnya hadir memberikan perhatian dan menghapus kesedihan. Kehadiran sahabat ini menumbuhkan perasaan cinta, tetapi tokoh utama merasa ragu untuk mengungkapkannya. Pasalnya, sahabat ini pernah menjalin hubungan dengan orang lain, dan ada ketakutan bahwa perasaan ini akan merusak pertemanan mereka.

Lirik seperti "Ku suka dirinya, mungkin aku sayang" menunjukkan perasaan cinta yang mendalam, tetapi diikuti oleh keraguan dengan kalimat "Namun apakah mungkin kau menjadi milikku." Bagian ini menggambarkan konflik batin antara keinginan untuk mencintai dan rasa takut kehilangan sahabat. Lagu ini sangat relatable bagi siapa saja yang pernah merasakan cinta yang terpendam.

Fakta Menarik di Balik Lagu Rasa Ini

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Rasa Ini dan Vierra:

Dirilis pada 2009: Lagu ini adalah salah satu single utama dari album debut Vierra, My First Love , yang dirilis oleh Musica Studios.

Lagu ini adalah salah satu single utama dari album debut Vierra, , yang dirilis oleh Musica Studios. Populer di Kalangan Remaja: Rasa Ini menjadi hits karena liriknya yang emosional dan mudah dinyanyikan, terutama oleh remaja yang sedang jatuh cinta.

menjadi hits karena liriknya yang emosional dan mudah dinyanyikan, terutama oleh remaja yang sedang jatuh cinta. Perubahan Nama Band: Vierra mengubah nama mereka menjadi Vierratale pada tahun 2013, yang berarti "fairytale," mencerminkan semangat musik mereka yang penuh cerita.

Vierra mengubah nama mereka menjadi Vierratale pada tahun 2013, yang berarti "fairytale," mencerminkan semangat musik mereka yang penuh cerita. Formasi Band: Vierra terdiri dari Kevin Aprilio (piano/keyboard), Widy Soediro Nichlany (vokalis), dan Raka Cyril Damar (gitar). Mereka awalnya terbentuk melalui platform online seperti Friendster.

Vierra terdiri dari Kevin Aprilio (piano/keyboard), Widy Soediro Nichlany (vokalis), dan Raka Cyril Damar (gitar). Mereka awalnya terbentuk melalui platform online seperti Friendster. Melodi yang Lembut: Aransemen musik Rasa Ini menggunakan melodi lembut dengan sentuhan pop rock, membuatnya mudah diingat dan enak didengar.

Mengapa Lagu Ini Masih Populer?

Lagu Rasa Ini tetap disukai hingga sekarang karena temanya yang universal: cinta yang terpendam. Banyak orang bisa merasakan emosi yang digambarkan dalam lagu ini, terutama mereka yang pernah menyukai seseorang tetapi takut untuk mengungkapkannya. Selain itu, chord-nya yang sederhana membuat lagu ini sering dimainkan di tongkrongan atau acara santai. Melodi yang catchy dan vokal Widy yang khas juga menambah daya tarik lagu ini.

Cara Memainkan Chord Rasa Ini untuk Pemula

Jika kamu baru belajar gitar, berikut beberapa tips untuk memainkan chord Rasa Ini:

Pelajari Kunci Dasar: Pastikan kamu sudah hafal kunci G, F#m, Bm, Em, A, D, dan C. Ini adalah kunci-kunci utama dalam lagu ini. Gunakan Capo (Opsional): Jika kunci D terasa sulit, kamu bisa menggunakan capo di fret kedua dan memainkan kunci dalam bentuk C untuk mempermudah. Latih Transisi: Fokus pada perubahan chord dari G ke F#m dan Em ke A, karena ini bagian yang sering terasa tricky. Mainkan dengan Feeling: Lagu ini penuh emosi, jadi mainkan dengan tempo yang santai dan perhatikan dinamika saat menyanyi.

Dengan latihan rutin, kamu pasti bisa memainkan lagu ini dengan lancar!

Kesimpulan

Lagu Rasa Ini dari Vierra adalah kombinasi sempurna antara lirik yang emosional, melodi yang indah, dan chord yang mudah dimainkan. Makna lagu Rasa Ini yang mengisahkan cinta terpendam pada sahabat membuatnya sangat menyentuh hati. Baik kamu ingin memainkan lagunya di gitar atau sekadar menikmati cerita di balik liriknya, lagu ini pasti akan membawa kenangan manis. Jadi, ambil gitar kamu, mainkan chord-nya, dan rasakan emosi dari lagu ini!