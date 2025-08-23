Chord dan Lirik Lagu Middle - DJ Snake ft. Bipolar Sunshine: Makna dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Middle dari DJ Snake featuring Bipolar Sunshine adalah salah satu hits EDM yang populer sejak dirilis pada tahun 2015. Dengan melodi yang adiktif dan lirik yang penuh emosi, lagu ini berhasil mencuri hati pendengar di seluruh dunia. Artikel ini akan membahas makna lagu Middle, chord gitar yang mudah dimainkan, lirik lengkap, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam atau memainkannya sendiri!

Makna Lagu Middle: Cerita tentang Rasa Bersalah dan Cinta

Makna lagu Middle berpusat pada perasaan kompleks dalam sebuah hubungan. Liriknya menceritakan tentang seseorang yang merasa bersalah karena tidak bisa sepenuhnya berkomitmen pada pasangannya, namun tetap ingin mempertahankan hubungan tersebut. Menurut beberapa sumber, lagu ini menggambarkan konflik batin antara keinginan untuk tetap bersama dan kesadaran bahwa hubungan itu mungkin tidak sehat. Vokal Bipolar Sunshine yang penuh emosi, dipadukan dengan beat EDM khas DJ Snake, membuat lagu ini terasa mendalam namun tetap asyik untuk dinikmati.

Lirik Lagu Middle - DJ Snake ft. Bipolar Sunshine

Berikut adalah lirik lengkap lagu Middle beserta terjemahannya untuk membantu kamu memahami makna lagu Middle lebih baik:

[Verse 1]Staring at two different views on your window ledgeCoffee is going cold, it’s like time frozeThere you go wishing, floating down our wishing wellIt’s like I’m always causing problems, causing hell[Terjemahan]Menatap dua pandangan berbeda dari jendelaKopi menjadi dingin, seperti waktu membekuKau berharap, mengambang di sumur harapan kitaSeperti aku selalu membuat masalah, membuat kekacauan[Chorus]I’m finding a way to say what I’m feelingI don’t wanna leave you, I know that you’re lonelyI hope we’ll find the middle groundThe middle ground, the middle ground[Terjemahan]Aku mencari cara untuk mengungkap perasaankuAku tak ingin meninggalkanmu, aku tahu kau kesepianAku harap kita bisa menemukan jalan tengahJalan tengah, jalan tengah

Lirik ini menunjukkan kerinduan untuk menemukan “jalan tengah” dalam hubungan yang penuh konflik, yang menjadi inti dari makna lagu Middle.

Chord Gitar Lagu Middle

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Middle yang cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada asli lagu:

[Intro]Am F C G[Verse]Am FStaring at two different views on your window ledgeC GCoffee is going cold, it’s like time frozeAm FThere you go wishing, floating down our wishing wellC GIt’s like I’m always causing problems, causing hell[Chorus]Am FI’m finding a way to say what I’m feelingC GI don’t wanna leave you, I know that you’re lonelyAm FI hope we’ll find the middle groundC GThe middle ground, the middle ground

Mainkan dengan tempo sedang dan fokus pada ritme yang lembut untuk menangkap nuansa emosional lagu ini. Chord ini ramah untuk pemula dan mudah diikuti.

Fakta Menarik di Balik Lagu Middle

Selain makna lagu Middle yang mendalam, ada beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang mungkin belum kamu ketahui:

Kolaborasi Unik: DJ Snake, produser asal Prancis, berkolaborasi dengan Bipolar Sunshine, penyanyi asal Inggris, untuk menciptakan perpaduan unik antara EDM dan elemen soul dalam lagu ini.

DJ Snake, produser asal Prancis, berkolaborasi dengan Bipolar Sunshine, penyanyi asal Inggris, untuk menciptakan perpaduan unik antara EDM dan elemen soul dalam lagu ini. Dirilis pada 2015: Lagu ini merupakan bagian dari album debut DJ Snake, Encore, yang juga berisi hits seperti Let Me Love You featuring Justin Bieber.

Lagu ini merupakan bagian dari album debut DJ Snake, Encore, yang juga berisi hits seperti Let Me Love You featuring Justin Bieber. Popularitas Global: Middle mencapai posisi tinggi di berbagai tangga lagu internasional, termasuk Billboard Hot Dance/Electronic Songs, berkat produksi yang apik dan lirik yang relatable.

Middle mencapai posisi tinggi di berbagai tangga lagu internasional, termasuk Billboard Hot Dance/Electronic Songs, berkat produksi yang apik dan lirik yang relatable. Inspirasi Video Musik: Video musik Middle menampilkan visual futuristik dengan tema hubungan yang rumit, memperkuat makna lagu Middle tentang konflik emosional.

Tips Memainkan Chord Middle untuk Pemula

Jika kamu baru belajar gitar, berikut beberapa tips untuk memainkan chord lagu Middle:

Gunakan Capo: Menempatkan capo di fret 1 akan memudahkan transisi antar chord dan membuat suara lebih mendekati versi asli. Latih Transisi Chord: Fokus pada perpindahan mulus antara Am, F, C, dan G untuk menjaga alur lagu. Gunakan Metronom: Mainkan dengan metronom pada tempo 105 BPM untuk menyesuaikan ritme lagu. Tambahkan Emosi: Cobalah menyanyikan lirik sambil memainkan chord untuk menangkap makna lagu Middle yang penuh perasaan.

Mengapa Lagu Middle Begitu Populer?

Lagu Middle berhasil memikat pendengar karena kombinasi produksi EDM yang enerjik dan lirik yang menyentuh. Makna lagu Middle yang berfokus pada konflik batin dalam cinta membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Ditambah lagi, kolaborasi antara DJ Snake dan Bipolar Sunshine menciptakan harmoni yang sempurna antara beat elektronik dan vokal soulful. Baik kamu penggemar EDM atau hanya ingin menikmati lagu dengan cerita mendalam, Middle adalah pilihan yang tepat.

Kesimpulan

Middle dari DJ Snake ft. Bipolar Sunshine bukan sekadar lagu EDM biasa. Dengan makna lagu Middle yang menggambarkan perjuangan emosional dalam cinta, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi favorit. Cobalah mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan sendiri emosi yang ingin disampaikan lagu ini.