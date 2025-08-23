Chord dan Lirik Lagu Middle - DJ Snake ft. Bipolar Sunshine: Makna dan Fakta Menarik

Headline
Lagu Middle dari DJ Snake featuring Bipolar Sunshine adalah salah satu hits EDM yang populer sejak dirilis pada tahun 2015. Dengan melodi yang adiktif dan lirik yang penuh emosi, lagu ini berhasil mencuri hati pendengar di seluruh dunia. Artikel ini akan membahas makna lagu Middle, chord gitar yang mudah dimainkan, lirik lengkap, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam atau memainkannya sendiri!
Makna lagu Middle berpusat pada perasaan kompleks dalam sebuah hubungan. Liriknya menceritakan tentang seseorang yang merasa bersalah karena tidak bisa sepenuhnya berkomitmen pada pasangannya, namun tetap ingin mempertahankan hubungan tersebut. Menurut beberapa sumber, lagu ini menggambarkan konflik batin antara keinginan untuk tetap bersama dan kesadaran bahwa hubungan itu mungkin tidak sehat. Vokal Bipolar Sunshine yang penuh emosi, dipadukan dengan beat EDM khas DJ Snake, membuat lagu ini terasa mendalam namun tetap asyik untuk dinikmati.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Middle beserta terjemahannya untuk membantu kamu memahami makna lagu Middle lebih baik:
[Verse 1]Staring at two different views on your window ledgeCoffee is going cold, it’s like time frozeThere you go wishing, floating down our wishing wellIt’s like I’m always causing problems, causing hell[Terjemahan]Menatap dua pandangan berbeda dari jendelaKopi menjadi dingin, seperti waktu membekuKau berharap, mengambang di sumur harapan kitaSeperti aku selalu membuat masalah, membuat kekacauan[Chorus]I’m finding a way to say what I’m feelingI don’t wanna leave you, I know that you’re lonelyI hope we’ll find the middle groundThe middle ground, the middle ground[Terjemahan]Aku mencari cara untuk mengungkap perasaankuAku tak ingin meninggalkanmu, aku tahu kau kesepianAku harap kita bisa menemukan jalan tengahJalan tengah, jalan tengah
Lirik ini menunjukkan kerinduan untuk menemukan “jalan tengah” dalam hubungan yang penuh konflik, yang menjadi inti dari makna lagu Middle.
Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Middle yang cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada asli lagu:
[Intro]Am F C G[Verse]Am FStaring at two different views on your window ledgeC GCoffee is going cold, it’s like time frozeAm FThere you go wishing, floating down our wishing wellC GIt’s like I’m always causing problems, causing hell[Chorus]Am FI’m finding a way to say what I’m feelingC GI don’t wanna leave you, I know that you’re lonelyAm FI hope we’ll find the middle groundC GThe middle ground, the middle ground
Mainkan dengan tempo sedang dan fokus pada ritme yang lembut untuk menangkap nuansa emosional lagu ini. Chord ini ramah untuk pemula dan mudah diikuti.
Selain makna lagu Middle yang mendalam, ada beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang mungkin belum kamu ketahui:
Jika kamu baru belajar gitar, berikut beberapa tips untuk memainkan chord lagu Middle:
Lagu Middle berhasil memikat pendengar karena kombinasi produksi EDM yang enerjik dan lirik yang menyentuh. Makna lagu Middle yang berfokus pada konflik batin dalam cinta membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Ditambah lagi, kolaborasi antara DJ Snake dan Bipolar Sunshine menciptakan harmoni yang sempurna antara beat elektronik dan vokal soulful. Baik kamu penggemar EDM atau hanya ingin menikmati lagu dengan cerita mendalam, Middle adalah pilihan yang tepat.
Middle dari DJ Snake ft. Bipolar Sunshine bukan sekadar lagu EDM biasa. Dengan makna lagu Middle yang menggambarkan perjuangan emosional dalam cinta, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi favorit. Cobalah mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan sendiri emosi yang ingin disampaikan lagu ini.
