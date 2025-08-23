Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Lirik dan Chord Lagu Tiara Dipenjara - Raffa Affar, Mudah Dimainkan!

Media Indonesia
23/8/2025 23:28
Lirik dan Chord Lagu Tiara Dipenjara - Raffa Affar, Mudah Dimainkan!
Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Tiara yang dipopulerkan oleh Raffa Affar menjadi viral di media sosial, terutama berkat lirik emosionalnya, "di penjara terkurung terhukum." Lagu ini adalah cover dari versi asli oleh grup Kris (1991), namun versi Raffa Affar berhasil mencuri hati banyak pendengar. Artikel ini menyajikan lirik lagu Tiara dipenjara lengkap dengan chord gitar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula atau saat karaoke bersama teman.

Chord Gitar Lagu Tiara - Raffa Affar

Berikut adalah chord dasar lagu Tiara yang dapat dimainkan dengan gitar. Chord ini sederhana dan cocok untuk pemula.

Intro: Am E Am E Am G Dm Am F E Am[Verse]Am                     ETiara.. menggamit kenangan zaman persekolahanE                      AmTiara.. ku mimpi kita bersanding atas kayanganE                      AmSeakan bisa ku sentuh peristiwa semalamDm                     AmDi malam pesta.. engkau bisikkanF           EKata azimat di telinga[Chorus]Am                     EDi penjara.. terkurung terhukumE                      AmHanya bertemankan sepiDm                     AmOh Tiara.. pedihnya dapatkah kau rasakanF           E           AmOh Tiara.. pedihnya dapatkah kau rasakannya

Lirik Lagu Tiara Dipenjara - Raffa Affar

Berikut adalah lirik lagu Tiara dipenjara yang penuh makna dan emosi, cocok untuk dinyanyikan saat suasana galau:

Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan
Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan
Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam
Di malam pesta, engkau bisikkan
Kata azimat di telinga

Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah
Kita dipukul ombak hidup, alam yang nyata
Engkau jauh meniti puncak menara gading
Yang menjanjikan hidup sempurna
Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan

Di penjara, terkurung terhukum
Hanya bertemankan sepi
Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau rasakan
Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau rasakannya

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu Tiara

  • Gunakan capo: Jika suara Anda tinggi, pasang capo pada fret 2 untuk menyesuaikan nada.
  • Latihan transisi chord: Perhatikan perpindahan dari Am ke E, karena ini sering digunakan dalam lagu.
  • Ekspresikan emosi: Lirik lagu Tiara dipenjara penuh perasaan, jadi nyanyikan dengan hati untuk menyampaikan maknanya.
  • Gunakan metronom: Latihan dengan tempo 60-70 BPM untuk menjaga ritme.

Mengapa Lagu Tiara Populer?

Lagu Tiara kembali populer berkat Raffa Affar yang membawakannya dengan aransemen modern. Frasa "di penjara terkurung terhukum" menjadi viral di TikTok karena relate dengan perasaan patah hati dan nostalgia. Lagu ini juga sering digunakan untuk konten galau atau karaoke, menjadikannya favorit banyak orang.



