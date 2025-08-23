Lirik dan Chord Lagu Tiara Dipenjara - Raffa Affar, Mudah Dimainkan!

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Tiara yang dipopulerkan oleh Raffa Affar menjadi viral di media sosial, terutama berkat lirik emosionalnya, "di penjara terkurung terhukum." Lagu ini adalah cover dari versi asli oleh grup Kris (1991), namun versi Raffa Affar berhasil mencuri hati banyak pendengar. Artikel ini menyajikan lirik lagu Tiara dipenjara lengkap dengan chord gitar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula atau saat karaoke bersama teman.

Chord Gitar Lagu Tiara - Raffa Affar

Berikut adalah chord dasar lagu Tiara yang dapat dimainkan dengan gitar. Chord ini sederhana dan cocok untuk pemula.

Intro: Am E Am E Am G Dm Am F E Am[Verse]Am ETiara.. menggamit kenangan zaman persekolahanE AmTiara.. ku mimpi kita bersanding atas kayanganE AmSeakan bisa ku sentuh peristiwa semalamDm AmDi malam pesta.. engkau bisikkanF EKata azimat di telinga[Chorus]Am EDi penjara.. terkurung terhukumE AmHanya bertemankan sepiDm AmOh Tiara.. pedihnya dapatkah kau rasakanF E AmOh Tiara.. pedihnya dapatkah kau rasakannya

Lirik Lagu Tiara Dipenjara - Raffa Affar

Berikut adalah lirik lagu Tiara dipenjara yang penuh makna dan emosi, cocok untuk dinyanyikan saat suasana galau:

Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan

Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan

Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam

Di malam pesta, engkau bisikkan

Kata azimat di telinga



Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah

Kita dipukul ombak hidup, alam yang nyata

Engkau jauh meniti puncak menara gading

Yang menjanjikan hidup sempurna

Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan



Di penjara, terkurung terhukum

Hanya bertemankan sepi

Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau rasakan

Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau rasakannya

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu Tiara

Gunakan capo : Jika suara Anda tinggi, pasang capo pada fret 2 untuk menyesuaikan nada.

: Jika suara Anda tinggi, pasang capo pada fret 2 untuk menyesuaikan nada. Latihan transisi chord : Perhatikan perpindahan dari Am ke E, karena ini sering digunakan dalam lagu.

: Perhatikan perpindahan dari Am ke E, karena ini sering digunakan dalam lagu. Ekspresikan emosi : Lirik lagu Tiara dipenjara penuh perasaan, jadi nyanyikan dengan hati untuk menyampaikan maknanya.

: Lirik lagu Tiara dipenjara penuh perasaan, jadi nyanyikan dengan hati untuk menyampaikan maknanya. Gunakan metronom: Latihan dengan tempo 60-70 BPM untuk menjaga ritme.

Mengapa Lagu Tiara Populer?

Lagu Tiara kembali populer berkat Raffa Affar yang membawakannya dengan aransemen modern. Frasa "di penjara terkurung terhukum" menjadi viral di TikTok karena relate dengan perasaan patah hati dan nostalgia. Lagu ini juga sering digunakan untuk konten galau atau karaoke, menjadikannya favorit banyak orang.