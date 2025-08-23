Lirik dan Chord Lagu Tiara Dipenjara - Raffa Affar, Mudah Dimainkan!

Headline
Lagu Tiara yang dipopulerkan oleh Raffa Affar menjadi viral di media sosial, terutama berkat lirik emosionalnya, "di penjara terkurung terhukum." Lagu ini adalah cover dari versi asli oleh grup Kris (1991), namun versi Raffa Affar berhasil mencuri hati banyak pendengar. Artikel ini menyajikan lirik lagu Tiara dipenjara lengkap dengan chord gitar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula atau saat karaoke bersama teman.
Berikut adalah chord dasar lagu Tiara yang dapat dimainkan dengan gitar. Chord ini sederhana dan cocok untuk pemula.
Intro: Am E Am E Am G Dm Am F E Am[Verse]Am ETiara.. menggamit kenangan zaman persekolahanE AmTiara.. ku mimpi kita bersanding atas kayanganE AmSeakan bisa ku sentuh peristiwa semalamDm AmDi malam pesta.. engkau bisikkanF EKata azimat di telinga[Chorus]Am EDi penjara.. terkurung terhukumE AmHanya bertemankan sepiDm AmOh Tiara.. pedihnya dapatkah kau rasakanF E AmOh Tiara.. pedihnya dapatkah kau rasakannya
Berikut adalah lirik lagu Tiara dipenjara yang penuh makna dan emosi, cocok untuk dinyanyikan saat suasana galau:
Tiara, menggamit kenangan zaman persekolahan
Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan
Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam
Di malam pesta, engkau bisikkan
Kata azimat di telinga
Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah
Kita dipukul ombak hidup, alam yang nyata
Engkau jauh meniti puncak menara gading
Yang menjanjikan hidup sempurna
Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan
Di penjara, terkurung terhukum
Hanya bertemankan sepi
Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau rasakan
Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau rasakannya
Lagu Tiara kembali populer berkat Raffa Affar yang membawakannya dengan aransemen modern. Frasa "di penjara terkurung terhukum" menjadi viral di TikTok karena relate dengan perasaan patah hati dan nostalgia. Lagu ini juga sering digunakan untuk konten galau atau karaoke, menjadikannya favorit banyak orang.
