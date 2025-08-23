Chord, Lirik, dan Makna Lagu NVMD Denise Julia: Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu NVMD dari Denise Julia menjadi salah satu hits yang viral di TikTok dan platform media sosial lainnya. Dengan genre R&B yang easy listening, lagu ini menarik perhatian banyak pendengar. Artikel ini akan membahas makna lagu NVMD, chord gitar untuk pemula, lirik lengkap dengan terjemahan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak!

Makna Lagu NVMD: Kisah Cinta yang Sulit Dilupakan

Makna lagu NVMD berkisah tentang perasaan seseorang yang masih terikat pada mantan kekasih meski hubungan mereka penuh konflik. Denise Julia menggambarkan perjuangan emosional untuk melepaskan diri dari hubungan yang menyakitkan, namun tetap merasa bahwa mantan adalah "favorite crime" atau kesalahan favorit yang sulit dilupakan. Liriknya mencerminkan perasaan campur aduk antara sakit hati dan kerinduan untuk kembali bersama.

Kata "NVMD" sendiri merupakan singkatan dari "Nevermind," yang berarti "tidak apa-apa" atau "lupakan saja." Dalam konteks lagu, ini menunjukkan sikap pasrah untuk menerima keadaan meski hati masih terluka. Lagu ini sangat relatable bagi banyak orang yang pernah mengalami cinta yang rumit.

Lirik Lagu NVMD - Denise Julia dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lagu NVMD beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu memahami makna lagu NVMD lebih dalam:

[Verse 1]It's been forty-five minutes you been blowing my phone(Sudah 45 menit kamu memborbardir ponselku)I mean, shit situation, it's outta control(Maksudku, situasi buruk, ini di luar kendali)My bad, I been so fired up in here(Salahku, aku terlalu bersemangat di sini)So when the coast is clear(Jadi saat semuanya aman)I'm moving far out of reach(Aku menjauh dari jangkauan)[Pre-Chorus]What I got on my mind(Yang ada di pikiranku)Is that I'm hurt and you like it(Adalah aku terluka dan kamu menyukainya)This ain't chess I ain't no side piece(Ini bukan catur, aku bukan cadangan)[Chorus]Never mind I said I wish you'd mind(Lupakan, aku bilang aku berharap kamu peduli)Putting you past so we can't rewind(Meninggalkanmu agar kita tak bisa kembali)If I end up with you one more time(Jika aku kembali bersamamu sekali lagi)Then I guess you're my favorite crime(Maka kurasa kamu adalah kesalahan favoritku)

Lirik ini menunjukkan konflik batin antara keinginan untuk move on dan godaan untuk kembali ke hubungan yang toxic.

Chord Gitar Lagu NVMD untuk Pemula

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu NVMD dengan gitar, berikut adalah chord sederhana yang cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 2 untuk mempermudah permainan:

[Verse]Am FIt's been forty-five minutes you been blowing my phoneC GI mean, shit situation, it's outta controlAm FMy bad, I been so fired up in hereC GSo when the coast is clear, I'm moving far out of reach[Pre-Chorus]Am FWhat I got on my mindC GIs that I'm hurt and you like itAm FThis ain't chess I ain't no side piece[Chorus]Am FNever mind I said I wish you'd mindC GPutting you past so we can't rewindAm FIf I end up with you one more timeC GThen I guess you're my favorite crime

Chord di atas menggunakan pola Am-F-C-G yang mudah diikuti. Pastikan kamu berlatih dengan metronom untuk menjaga tempo lagu!

Fakta Menarik di Balik Lagu NVMD

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu NVMD yang membuatnya semakin spesial:

Dirilis pada Februari 2022: Lagu ini resmi rilis pada 4 Februari 2022, bersamaan dengan video klip di kanal YouTube Denise Julia.

Lagu ini resmi rilis pada 4 Februari 2022, bersamaan dengan video klip di kanal YouTube Denise Julia. Viral di TikTok: NVMD menjadi populer sebagai backsound di TikTok, digunakan dalam lebih dari 212 ribu video, terutama versi lofi-nya.

menjadi populer sebagai backsound di TikTok, digunakan dalam lebih dari 212 ribu video, terutama versi lofi-nya. Genre R&B Khas Denise Julia: Sebagai penyanyi asal Filipina, Denise Julia dikenal dengan gaya R&B-nya yang lembut namun penuh emosi, seperti di lagu sebelumnya, Nobody dan Difficult .

Sebagai penyanyi asal Filipina, Denise Julia dikenal dengan gaya R&B-nya yang lembut namun penuh emosi, seperti di lagu sebelumnya, dan . Peringkat 1 di Spotify: NVMD pernah menduduki posisi pertama di playlist 50 Viral Spotify Indonesia, menunjukkan popularitasnya di tanah air.

pernah menduduki posisi pertama di playlist 50 Viral Spotify Indonesia, menunjukkan popularitasnya di tanah air. Inspirasi Pribadi: Lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Denise Julia, membuat liriknya terasa autentik dan emosional.

Tips Memainkan dan Menikmati Lagu NVMD

Untuk menikmati lagu ini sepenuhnya, coba dengarkan versi akustik atau lofi di Spotify untuk suasana yang lebih santai. Jika kamu ingin mengcover lagu ini, gunakan chord di atas dan fokus pada emosi saat menyanyi untuk menangkap makna lagu NVMD. Kamu juga bisa menonton video klip resminya di YouTube untuk merasakan vibe lagu ini.

Kesimpulan

Lagu NVMD dari Denise Julia bukan hanya sekadar lagu viral, tetapi juga karya yang penuh makna tentang cinta dan perjuangan batin. Dengan lirik yang relatable, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini cocok untuk penggemar musik R&B dan pemula yang ingin belajar gitar. Jadi, tunggu apa lagi? Coba mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan makna lagu NVMD yang mendalam!