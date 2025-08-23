Perfect Family 1-12 Sub Indo: Nonton di Mana, Sinopsis, dan Daftar Pemain

Ilustrasi(Dok Viu)

Drama Korea Perfect Family menjadi salah satu tontonan wajib bagi penggemar genre thriller misteri. Dengan alur cerita yang penuh teka-teki, drama ini berhasil mencuri perhatian penonton sejak episode pertamanya. Ingin tahu di mana bisa menonton Perfect Family episode 1-12 dengan subtitle Indonesia, apa sinopsisnya, dan siapa saja pemainnya? Simak ulasan lengkap berikut ini!

Nonton Perfect Family Sub Indo di Mana?

Drama Perfect Family tayang perdana pada 14 Agustus 2024 dan berakhir pada 19 September 2024, dengan total 12 episode. Anda bisa menonton semua episode Perfect Family dengan subtitle Indonesia di platform streaming VIU. VIU menyediakan layanan berlangganan dengan subtitle bahasa Indonesia yang memudahkan penonton di Indonesia untuk menikmati drama ini. Pastikan Anda sudah berlangganan VIU Premium untuk akses tanpa gangguan iklan.

Drama ini disiarkan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 21.50 KST di KBS2, dan tersedia di VIU dengan durasi sekitar satu jam per episode. Untuk menonton, unduh aplikasi VIU di Play Store, App Store, atau akses melalui situs web resmi VIU.

Sinopsis Perfect Family

Perfect Family adalah drama Korea bergenre thriller misteri yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama karya Nangbba dan Jooeun. Cerita berpusat pada keluarga Choi yang tampak sempurna dari luar, namun menyimpan rahasia kelam. Choi Jin Hyuk (Kim Byung Chul), seorang pengacara sukses, hidup bahagia bersama istrinya, Ha Eun Joo (Yoon Se Ah), dan putri angkat mereka, Choi Sun Hee (Park Ju Hyun). Kehidupan mereka yang ideal mulai retak ketika Sun Hee terlibat dalam kasus pembunuhan misterius.

Ketegangan meningkat saat Sun Hee mulai curiga terhadap orang tua angkatnya setelah bertemu kembali—with Lee Su Yeon, teman masa kecilnya dari panti asuhan. Rahasia keluarga perlahan terungkap, termasuk motif di balik adopsi Sun Hee dan keterkaitan dengan serangkaian kejadian mengerikan, seperti kebakaran rumah dan hilangnya anak lain. Drama ini penuh dengan plot twist yang membuat penonton terus penasaran hingga episode terakhir.

Kenapa Harus Nonton Perfect Family?

Drama ini menawarkan kombinasi sempurna antara misteri, drama keluarga, dan ketegangan psikologis. Disutradarai oleh Isao Yukisada, seorang sutradara Jepang yang debut di drama Korea, Perfect Family menghadirkan pendekatan visual dan narasi yang segar. Cocok untuk Anda yang menyukai cerita dengan alur tak terduga dan karakter yang kompleks.

Daftar Pemain Perfect Family

Drama Perfect Family dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Berikut adalah daftar pemain utama beserta peran mereka:

Kim Byung Chul sebagai Choi Jin Hyuk, pengacara sukses dan kepala keluarga.

sebagai Choi Jin Hyuk, pengacara sukses dan kepala keluarga. Yoon Se Ah sebagai Ha Eun Joo, mantan neuropsikiatris yang kini menjadi ibu rumah tangga.

sebagai Ha Eun Joo, mantan neuropsikiatris yang kini menjadi ibu rumah tangga. Park Ju Hyun sebagai Choi Sun Hee, putri angkat keluarga Choi yang terlibat dalam kasus misterius.

sebagai Choi Sun Hee, putri angkat keluarga Choi yang terlibat dalam kasus misterius. Kim Young Dae sebagai Park Gyeong Ho, teman Sun Hee.

sebagai Park Gyeong Ho, teman Sun Hee. Choi Ye Bin sebagai Lee Su Yeon, teman masa kecil Sun Hee.

sebagai Lee Su Yeon, teman masa kecil Sun Hee. Yoon Sang Hyun sebagai Choi Hyeon Min, karakter dengan motif tersembunyi.

sebagai Choi Hyeon Min, karakter dengan motif tersembunyi. Lee Si Woo sebagai Ji Hyeon Woo, teman Sun Hee.

sebagai Ji Hyeon Woo, teman Sun Hee. Kim Do Hyun sebagai Sin Dong Ho, detektif yang menyelidiki kasus.

Para pemain ini membawa chemistry yang kuat, terutama Kim Byung Chul dan Yoon Se Ah yang sebelumnya pernah berperan sebagai pasangan suami istri di drama SKY Castle.

Fakta Menarik tentang Perfect Family

Sebagai tambahan, berikut beberapa fakta menarik tentang drama Perfect Family:

Diadaptasi dari webtoon populer yang rilis di Naver pada 2020 dan versi bahasa Indonesia di LINE pada Desember 2020.

Merupakan debut sutradara Jepang Isao Yukisada dalam menggarap drama Korea.

Menampilkan reuni aktor dari drama populer seperti SKY Castle dan The Penthouse.

Rating usia 15+ karena mengandung unsur thriller dan kekerasan.

Kesimpulan

Perfect Family adalah drama Korea yang wajib ditonton bagi pecinta thriller misteri. Dengan cerita yang menegangkan, akting memukau, dan produksi berkualitas, drama ini berhasil memikat hati penonton di seluruh dunia.