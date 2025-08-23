Arti Lirik Lagu Mimpi Anggun: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(YouTube Anggun)

Lagu Mimpi oleh Anggun C. Sasmi adalah salah satu lagu legendaris Indonesia yang dirilis pada tahun 1989. Lagu ini tidak hanya populer karena melodinya yang indah, tetapi juga karena liriknya yang penuh makna dan emosi. Dalam artikel ini, kita akan membahas arti lirik lagu Mimpi Anggun, chord gitar untuk memainkannya, dan fakta menarik di balik lagu ini. Artikel ini dirancang ramah SEO dan mudah dibaca untuk semua usia, termasuk siswa kelas 7-8.

Arti Lirik Lagu Mimpi Anggun

Lirik lagu Mimpi menceritakan tentang seseorang yang merenung di pantai pada malam hari, mengenang kenangan indah bersama mantan kekasih yang kini telah pergi. Lagu ini menggambarkan perasaan sedih, kecewa, dan rindu setelah hubungan cinta berakhir. Meski penuh dengan kepedihan, lagu ini juga menunjukkan perjuangan untuk move on dari masa lalu yang pahit.

Kata-kata seperti "melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi" dan "terlelap dalam lautan emosi" menunjukkan betapa kuatnya perasaan cinta yang pernah ada, namun kini hanya tinggal kenangan. Lirik ini menggunakan metafora pantai, gelombang, dan batu karang untuk menggambarkan kenangan yang terkubur dan tidak bisa diulang. Arti lirik lagu Mimpi Anggun sangat relateable, terutama bagi mereka yang pernah mengalami patah hati atau kehilangan seseorang yang dicintai.

Lirik Lagu Mimpi - Anggun

Berikut adalah lirik lengkap lagu Mimpi oleh Anggun C. Sasmi:

Dalam hitam kelap malamKu b滴 berdiri melawan sepiDi sini di pantai iniTelah terkubur sejuta kenanganDihempas keras gelombangDan tertimbun batu karangYang tak kan mungkin dapat terulangWajah putih pucat pasiTergores luka di hatiMatamu membuka kisahKasih asmara yang telah ternodaHapuskan semua khayalanLenyapkan satu harapanKemana lagi harus mencariKau sandarkan sejenak beban diriKau taburkan benih kasihHanyalah emosi[Reff]Melambung jauh terbang tinggiBersama mimpiTerlelap dalam lautan emosiSetelah aku sadar diriKau tlah jauh pergiTinggalkan mimpi yang tiada bertepiKini hanya rasa rinduMerasuk di dadaSerasa sukma melayang pergiTerbawa arus kasih membara

Chord Gitar Lagu Mimpi - Anggun

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu Mimpi dengan gitar, berikut adalah chord gitar yang mudah diikuti:

[Intro]F C Dm Am A# G C-Dm-E-F (2x)[Verse]F AmDalam hitam gelap malamA# Dm C-E-FKuberdiri melawan sepiF AmDi sini di pantai iniDm CTelah terkubur sejuta kenanganA# AmDihempas keras gelombangA# AmDan tertimbun batu karangA# G C-Dm-E-FYang tak kan mungkin dapat terulang[Chorus]F A#Melambung jauh terbang tinggiDm CBersama mimpiAm A# G CTerlelap dalam lautan emosiF A#Setelah aku sadar diriDm CKau tlah jauh pergiAm A# C FTinggalkan mimpi yang tiada bertepi

Chord ini cukup sederhana dan cocok untuk pemula. Pastikan kamu menyetem gitar dengan benar untuk mendapatkan nada yang pas!

Fakta Menarik di Balik Lagu Mimpi

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Mimpi yang mungkin belum kamu ketahui:

Rilis dan Kesuksesan: Lagu Mimpi dirilis pada tahun 1989 melalui label Atlantic Records dan menjadi bagian dari album kompilasi Anggun bersama lagu "Bayang-Bayang Ilusi". Lagu ini menduduki peringkat ke-47 dalam daftar "150 Album Terbaik Indonesia Sepanjang Masa" versi Rolling Stone Indonesia.

Mengapa Lagu Mimpi Masih Populer?

Lagu Mimpi tetap dicintai karena melodinya yang mudah diingat dan liriknya yang mendalam. Durasi lagu yang mencapai 5 menit 38 detik memberikan ruang untuk cerita emosional yang kuat, membuatnya menjadi lagu wajib di banyak acara musik Indonesia. Lagu ini juga sering dianggap sebagai "lagu kebangsaan" Anggun karena perannya dalam melambungkan kariernya.

Tips Memainkan Chord Mimpi dengan Baik

Untuk memainkan lagu Mimpi dengan baik, perhatikan beberapa tips berikut:

Gunakan capo di fret pertama jika ingin menyesuaikan nada dengan vokalmu.

Latih transisi chord dari F ke A# dengan cepat untuk menjaga alur lagu.

Tambahkan emosi saat memainkan bagian reff untuk menangkap nuansa lagu.

Kesimpulan

Lagu Mimpi oleh Anggun C. Sasmi adalah karya masterpiece yang menggabungkan lirik puitis, melodi yang indah, dan emosi yang mendalam. Arti lirik lagu Mimpi Anggun mengajarkan kita tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Dengan chord gitar yang sederhana, lagu ini mudah dimainkan oleh pemula sekalipun. Cobalah mainkan lagu ini dan rasakan kenangan serta emosi yang dibawanya!