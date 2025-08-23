Chord, Lirik, dan Makna Lagu Tetap Dalam Jiwa - Isyana Sarasvati yang Menyentuh Hati

Ilustrasi(Dok Telkomsel)

Lagu Tetap Dalam Jiwa karya Isyana Sarasvati adalah salah satu lagu pop Indonesia yang penuh emosi. Dirilis pada tahun 2015 sebagai single kedua dari album Explore!, lagu ini menceritakan kisah cinta yang terpaksa berakhir karena perbedaan dunia. Artikel ini akan membahas makna lagu Tetap Dalam Jiwa, chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di baliknya.

Makna Lagu Tetap Dalam Jiwa

Makna lagu Tetap Dalam Jiwa berkisah tentang perasaan cinta yang mendalam meskipun hubungan harus berakhir. Liriknya menggambarkan kesedihan, kesetiaan, dan penerimaan terhadap kenyataan bahwa dua orang tidak bisa bersama karena perbedaan yang tak dapat disatukan. Meski begitu, kenangan tentang cinta tersebut tetap hidup di hati. Lagu ini menggunakan metafora seperti "hitam putih berlalu" untuk menunjukkan perjalanan cinta yang penuh liku, namun akhirnya harus diterima sebagai bagian dari sejarah hidup.

Isyana Sarasvati, sebagai penyanyi dan penulis lagu, berhasil menuangkan emosi yang kuat melalui melodi yang lembut dan lirik yang puitis. Lagu ini sering diartikan sebagai cerminan perjuangan emosional seseorang yang berusaha move on, namun tetap menyimpan cinta di dalam hati.

Chord Gitar Tetap Dalam Jiwa

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Tetap Dalam Jiwa dalam kunci dasar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula:

[Intro]F C Em Am[Verse]F CTak pernah terbayang Em AmAkan jadi seperti ini pada akhirnyaF CSemua waktu yang pernah kita lewati Em AmTelah hilang dan sirna[Pre-Chorus]F CHitam putih berlalu Em AmJanji kita menungguF CSeribu satu cara kita lewati Em AmTuk dapatkan semua jawaban ini[Chorus]F CBila memang harus berpisah Em AmAku akan tetap setiaF CBila memang ini ujungnya Em AmKau kan tetap ada di dalam jiwaF CTak bisa ku teruskan Em AmDunia kita berbedaF CBila memang ini ujungnya Em AmKau kan tetap ada di dalam jiwa

Chord di atas menggunakan kunci dasar F, C, Em, dan Am, yang mudah diikuti. Pastikan Anda menyesuaikan ritme dengan tempo lagu untuk hasil yang lebih harmonis.

Lirik Lengkap Tetap Dalam Jiwa

Berikut adalah lirik lengkap lagu Tetap Dalam Jiwa yang ditulis oleh Isyana Sarasvati:

Tak pernah terbayangAkan jadi seperti ini pada akhirnyaSemua waktu yang pernahKita lewati bersamanyaTelah hilang dan sirnaHitam putih berlaluJanji kita menungguTapi kita tak mampuSeribu satu cara kita lewatiTuk dapatkan semua jawaban ini[Chorus]Bila memang harus berpisahAku akan tetap setiaBila memang ini ujungnyaKau kan tetap ada di dalam jiwaTak bisa ku teruskanDunia kita berbedaBila memang ini ujungnyaKau kan tetap ada di dalam jiwaMemang tak mudahTapi ku tegarMenjalani kosongnya hatiBuanglah mimpi kita yang pernah terjadiDan simpan tuk jadi history[Pre-Chorus]Hitam putih berlaluJanji kita menungguTapi kita tak mampuSeribu satu cara kita lewatiTuk dapatkan semua jawaban ini[Chorus]Bila memang harus berpisahAku akan tetap setiaBila memang ini ujungnyaKau kan tetap ada di dalam jiwaTak bisa ku teruskanDunia kita berbedaBila memang ini ujungnyaKau kan tetap ada di dalam jiwa[Bridge]Tak bisa tuk teruskanDunia kita berbedaTak bisa tuk teruskanDunia kita berbeda[Chorus]Bila memang harus berpisahAku akan tetap setiaBila memang ini ujungnyaKau kan tetap ada di dalam jiwaTak bisa ku teruskanDunia kita berbedaBila memang ini ujungnyaKau kan tetap ada di dalam jiwa

Lirik ini penuh dengan emosi yang mendalam, membuatnya mudah diterima oleh pendengar dari berbagai kalangan.

Fakta Menarik di Balik Lagu Tetap Dalam Jiwa

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang mungkin belum Anda ketahui:

Single Kedua Isyana : Lagu ini dirilis pada 2015 sebagai single kedua setelah Keep Being You , menandai langkah awal Isyana dalam industri musik Indonesia.

: Lagu ini dirilis pada 2015 sebagai single kedua setelah , menandai langkah awal Isyana dalam industri musik Indonesia. Genre Pop dengan Sentuhan Klasik : Isyana, yang dikenal dengan latar belakang musik klasik, menggabungkan elemen pop modern dengan aransemen yang emosional.

: Isyana, yang dikenal dengan latar belakang musik klasik, menggabungkan elemen pop modern dengan aransemen yang emosional. Inspirasi Pribadi : Meski Isyana tidak pernah mengonfirmasi secara spesifik, banyak penggemar menduga lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi atau pengamatan tentang hubungan yang rumit.

: Meski Isyana tidak pernah mengonfirmasi secara spesifik, banyak penggemar menduga lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi atau pengamatan tentang hubungan yang rumit. Resonansi Universal: Lirik lagu ini sering dikaitkan dengan pengalaman cinta beda dunia, seperti perbedaan agama, budaya, atau nilai, yang membuatnya relevan bagi banyak pendengar.

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu

Untuk memainkan Tetap Dalam Jiwa dengan gitar, perhatikan transisi antar chord yang mulus. Latihan ritme dengan metronom dapat membantu menjaga tempo yang stabil. Saat menyanyikan lagu ini, fokuslah pada emosi lirik, terutama pada bagian chorus yang penuh perasaan. Cobalah nyanyikan dengan nada lembut di verse dan lebih kuat di chorus untuk menonjolkan makna lagu Tetap Dalam Jiwa.

Kesimpulan

Tetap Dalam Jiwa adalah karya masterpiece dari Isyana Sarasvati yang menggabungkan lirik puitis, melodi menyentuh, dan emosi yang mendalam. Dengan chord yang sederhana dan lirik yang penuh makna, lagu ini cocok untuk dinyanyikan atau dimainkan oleh siapa saja. Makna lagu Tetap Dalam Jiwa tentang cinta yang abadi meski terpisah membuatnya timeless dan relevan hingga kini. Cobalah mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi yang dibawa lagu ini!