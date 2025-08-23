Chord dan Lirik Lagu Jika Cinta Dia - Geisha: Makna Mendalam Cinta yang Patah Hati

Ilustrasi(Dok Spotify)

Lagu Jika Cinta Dia dari Geisha adalah salah satu lagu pop Indonesia yang sangat populer. Dirilis pada tahun 2009 sebagai bagian dari album Anugerah Terindah, lagu ini masih sering dinyanyikan dan dicover di berbagai platform seperti YouTube dan TikTok. Artikel ini akan membahas chord gitar yang mudah dimainkan, lirik lengkap, dan makna lagu Jika Cinta Dia yang menyentuh hati.

Mengenal Lagu Jika Cinta Dia dari Geisha

Geisha, band pop rock asal Pekanbaru, berhasil mencuri perhatian dengan lagu ini. Dengan vokalis Momo yang memiliki suara khas, lagu ini menceritakan kisah cinta yang penuh emosi. Liriknya yang sederhana namun mendalam membuat banyak orang merasa terhubung, terutama mereka yang pernah mengalami patah hati atau dilema dalam cinta.

Chord Gitar Jika Cinta Dia (Mudah untuk Pemula)

Berikut adalah chord gitar Jika Cinta Dia dengan kunci dasar yang mudah untuk pemula. Kamu bisa memainkan lagu ini dengan gitar tanpa perlu keahlian khusus.

Intro: F G Am Am G F[Verse 1]Am G FTerlampau sering kau buat air matakuAm G FTak pernah kau tahu dalamnya rasa cintakuF GTak banyak inginku jangan kau ulangiAmMenyakiti aku sesuka kelakuanmuF GKu bukan manusia yang tidak berpikirDmBerulang kali kau lakukan itu padaku[Chorus]F GJika cinta dia jujurlah padakuAmTinggalkan aku di sini tanpa senyumanmuF GJika cinta dia ku coba mengertiCMungkin kau bukan cinta sejati di hidupku[Verse 2]Am G FTeramat sering kau membuat patah hatikuF GKau datang padanya tak pernah kutahuAmKau tinggalkan aku di saat ku butuh kan muF GCinta tak begini selama ku tahuDmTetapi ku lemah karena cintaku padamu

Chord di atas menggunakan kunci dasar seperti F, G, Am, Dm, dan C, yang cocok untuk pemula. Kamu bisa memainkan lagu ini dengan tempo sedang untuk menangkap emosi liriknya.

Lirik Lagu Jika Cinta Dia - Geisha

Berikut adalah lirik lengkap lagu Jika Cinta Dia yang bisa kamu nyanyikan sambil memainkan gitar:

Terlampau sering kau buat air mataku

Tak pernah kau tahu dalamnya rasa cintaku

Tak banyak inginku, jangan kau ulangi

Menyakiti aku sesuka kelakuanmu

Ku bukan manusia yang tidak berpikir

Berulang kali kau lakukan itu padaku



[Chorus]

Jika cinta dia, jujurlah padaku

Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu

Jika cinta dia, ku coba mengerti

Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku



Teramat sering kau membuat patah hatiku

Kau datang padanya, tak pernah kutahu

Kau tinggalkan aku di saat ku butuh kan mu

Cinta tak begini selama ku tahu

Tetapi ku lemah karena cintaku padamu



[Chorus]

Jika cinta dia, jujurlah padaku

Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu

Jika cinta dia, ku coba mengerti

Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku

Makna Lagu Jika Cinta Dia

Makna lagu Jika Cinta Dia berkisah tentang seseorang yang merasa dikhianati dalam hubungan cinta. Liriknya menggambarkan perasaan sakit hati karena pasangan yang tidak jujur dan sering menyakiti. Meski begitu, tokoh dalam lagu ini masih berusaha memahami jika pasangannya mencintai orang lain, dengan meminta kejujuran meskipun itu menyakitkan. Lagu ini juga menunjukkan dilema antara cinta yang mendalam dan keinginan untuk melepaskan demi kebahagiaan sendiri.

Emosi dalam lagu ini sangat kuat, terutama pada bagian chorus yang berulang, “Jika cinta dia, jujurlah padaku.” Kalimat ini mencerminkan kepedihan sekaligus kedewasaan dalam menghadapi kenyataan pahit.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Jika Cinta Dia populer karena liriknya yang relatable dan melodi yang mudah diingat. Banyak orang yang merasa terhubung dengan cerita cinta segitiga atau pengkhianatan dalam lagu ini. Selain itu, chord gitar yang sederhana membuat lagu ini sering dimainkan di tongkrongan atau dijadikan cover di media sosial.

Tips Memainkan Chord Jika Cinta Dia

Gunakan capo di fret 4 jika ingin suara gitar lebih nyaring dan cocok dengan nada asli lagu.

jika ingin suara gitar lebih nyaring dan cocok dengan nada asli lagu. Latih transisi chord seperti F ke G dan Am ke C agar permainan lebih lancar.

seperti F ke G dan Am ke C agar permainan lebih lancar. Mainkan dengan perasaan untuk menangkap emosi lagu, terutama pada bagian chorus.

Penutup

Lagu Jika Cinta Dia dari Geisha adalah kombinasi sempurna antara melodi yang indah, lirik yang mendalam, dan chord gitar yang mudah dimainkan. Makna lagu Jika Cinta Dia mengajarkan kita tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan dalam cinta, meski itu menyakitkan. Dengan chord dan lirik di atas, kamu bisa langsung memainkan lagu ini dan merasakan emosinya. Jadi, ambil gitar, nyanyikan lagu ini, dan bagikan ke teman-temanmu!