Lirik dan Chord Until I Found You - Stephen Sanchez ft. Em Beihold, Romantis & Mudah Dimainkan

Ilustrasi(Youtube Stephen Sanchez )

Lagu Until I Found You oleh Stephen Sanchez featuring Em Beihold adalah salah satu lagu romantis yang viral di TikTok. Dengan melodi yang lembut dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil bermain gitar. Di bawah ini, kami sajikan lirik Until I Found You ft. Em Beihold beserta chord gitar yang mudah dipelajari, cocok untuk pemula!

Chord Gitar Until I Found You - Stephen Sanchez ft. Em Beihold

Berikut adalah chord gitar dalam kunci dasar G, yang mudah dimainkan bahkan untuk pemula. Gunakan capo di fret ketiga untuk menyesuaikan nada dengan versi asli lagu.

[Intro]G Bm C Cm[Verse 1]G Bm C CmGeorgia, wrap me up in all your...G Bm CI want ya, in my arms GOh, let me hold ya Bm C GI'll never let you go again, like I did DOh, I used to say[Chorus] C D G Em"I would never fall in love again until I found her" C D G G7I said, "I would never fall unless it's you I fall into" C D G EmI was lost within the darkness, but then I found her C CmI found you[Verse 2]G Bm C CmHeaven, when I held you againG Bm CHow could we ever just be friends? GI would rather die than let you go Bm CJuliet to your Romeo DHow I heard you say[Chorus] C D G Em"I would never fall in love again until I found her" C D G G7I said, "I would never fall unless it's you I fall into" C D G EmI was lost within the darkness, but then I found her C CmI found you

Lirik Lagu Until I Found You ft. Em Beihold

Berikut adalah lirik Until I Found You ft. Em Beihold yang dinyanyikan oleh Stephen Sanchez dan Em Beihold. Lirik ini penuh makna tentang cinta sejati dan penyesalan karena pernah melepaskan seseorang yang dicintai.

Verse 1 (Stephen Sanchez)

Georgia, wrap me up in all your

I want ya, in my arms

Oh, let me hold ya

I'll never let you go again, like I did

Oh, I used to say

Chorus (Stephen Sanchez & Em Beihold)

"I would never fall in love again until I found her"

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

I was lost within the darkness, but then I found her

I found you

Verse 2 (Em Beihold)

Heaven, when I held you again

How could we ever just be friends?

I would rather die than let you go

Juliet to your Romeo

How I heard you say

Chorus (Stephen Sanchez & Em Beihold)

"I would never fall in love again until I found her"

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

I was lost within the darkness, but then I found her

I found you

Tentang Lagu Until I Found You

Until I Found You dirilis pada 1 September 2021 sebagai versi solo oleh Stephen Sanchez, dan versi duet bersama Em Beihold dirilis pada 22 April 2022. Lagu ini mengisahkan penyesalan seseorang yang pernah melepaskan kekasihnya dan kini berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Bagian yang dinyanyikan Em Beihold, seperti "Heaven when I held you again," menambah nuansa romantis dari perspektif pasangan.

Lagu ini memiliki nuansa musik pop dengan sentuhan retro 80-an, membuatnya disukai banyak orang. Popularitasnya melejit di TikTok, terutama karena liriknya yang emosional dan mudah diingat.

Tips Bermain Chord Gitar untuk Pemula

Untuk memainkan chord Until I Found You ft. Em Beihold, ikuti tips berikut:

Gunakan capo di fret ketiga untuk menyesuaikan nada dengan rekaman asli.

untuk menyesuaikan nada dengan rekaman asli. Latihan transisi antara chord G, Bm, C, dan Cm untuk membuat permainan lebih lancar.

Mainkan dengan tempo lambat terlebih dahulu, lalu tingkatkan kecepatan sesuai lagu.

Gunakan metronom untuk menjaga ritme, terutama saat menyanyikan lirik.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu ini viral karena liriknya yang sederhana namun penuh makna, serta melodi yang mudah diikuti. Frasa seperti "I would never fall in love again until I found her" sangat relatable bagi banyak orang yang pernah mengalami cinta sejati. Kolaborasi dengan Em Beihold juga menambah dimensi baru, membuat lagu ini terasa lebih hidup dan emosional.

Penutup

Dengan lirik Until I Found You ft. Em Beihold dan chord gitar di atas, kamu bisa langsung memainkan lagu ini di gitar kesayanganmu. Lagu ini tidak hanya romantis, tetapi juga mudah dipelajari, menjadikannya pilihan sempurna untuk pemula maupun musisi berpengalaman. Coba mainkan sekarang dan rasakan keajaiban cinta melalui musik!