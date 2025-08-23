Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Chord dan Lirik Lagu You Raise Me Up Westlife - Lengkap dan Mudah

Media Indonesia
23/8/2025 23:19
Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu You Raise Me Up dari Westlife adalah salah satu lagu inspiratif yang sangat populer. Dengan melodi yang indah dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk dinyanyikan atau dimainkan dengan gitar. Di sini, kamu akan menemukan chord dan lirik lagu You Raise Me Up Westlife yang mudah diikuti, bahkan untuk pemula sekalipun.

Chord You Raise Me Up Westlife

Berikut adalah chord dasar untuk lagu You Raise Me Up dalam kunci C, yang ramah untuk pemula. Kamu bisa memainkan chord ini dengan gitar akustik atau elektrik.

[Intro]C  F  C  G[Verse 1]       C                 FWhen I am down and, oh my soul, so weary       C                 GWhen troubles come and my heart burdened be       Am                FThen, I am still and wait here in the silence       C        G          CUntil you come and sit awhile with me[Chorus]            Am         F           CYou raise me up, so I can stand on mountains            Am         F           GYou raise me up, to walk on stormy seas       C            FI am strong, when I am on your shoulders       C        G           CYou raise me up to more than I can be

Gunakan capo di fret 1 jika ingin menyesuaikan nada dengan versi asli Westlife. Pastikan kamu berlatih transisi antar chord agar lebih lancar!

Lirik Lagu You Raise Me Up Westlife

Berikut adalah lirik lengkap lagu You Raise Me Up yang dibawakan oleh Westlife. Lirik ini penuh makna dan mudah dihafal.

[Verse 1]When I am down and, oh my soul, so wearyWhen troubles come and my heart burdened beThen, I am still and wait here in the silenceUntil you come and sit awhile with me[Chorus]You raise me up, so I can stand on mountainsYou raise me up, to walk on stormy seasI am strong, when I am on your shouldersYou raise me up to more than I can be[Verse 2]There is no life, no life without its hungerEach restless heart beats so imperfectlyBut when you come and I am filled with wonderSometimes, I think I glimpse eternity[Chorus]You raise me up, so I can stand on mountainsYou raise me up, to walk on stormy seasI am strong, when I am on your shouldersYou raise me up to more than I can be

Tips Memainkan Chord You Raise Me Up

  • Praktikkan chord dasar: Fokus pada chord C, F, G, dan Am. Ini adalah kunci sederhana yang cocok untuk pemula.
  • Atur tempo: Lagu ini memiliki tempo lambat, jadi mainkan dengan perasaan agar lebih menyentuh.
  • Gunakan metronom: Ini membantu menjaga ritme, terutama saat transisi antar chord.

Makna Lagu You Raise Me Up

Lagu You Raise Me Up bercerita tentang harapan dan dukungan. Liriknya menggambarkan seseorang yang merasa lemah, tetapi mendapat kekuatan dari sosok yang menginspirasinya. Westlife membawakan lagu ini dengan penuh emosi, membuatnya menjadi salah satu lagu yang timeless.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu ini populer karena liriknya yang universal dan melodi yang mudah diingat. Banyak orang memainkan chord You Raise Me Up Westlife untuk acara spesial seperti pernikahan atau perayaan keluarga. Versi Westlife juga dikenal karena harmoni vokal mereka yang luar biasa.



Editor : Indrastuti
