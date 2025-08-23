Lirik dan Chord Lagu Until I Found You - Stephen Sanchez ft. Em Beihold, Viral di TikTok!

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Lagu Until I Found You oleh Stephen Sanchez featuring Em Beihold menjadi salah satu lagu romantis yang viral di TikTok. Dengan nuansa retro 80-an, lagu ini menceritakan kisah cinta yang mendalam dan penuh emosi. Banyak yang mencari lirik lagu Until I Found You with Em Beihold untuk dinyanyikan bersama pasangan atau dimainkan dengan gitar. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lengkap dan chord gitar yang mudah dipahami, cocok untuk pemula!
Berikut adalah kunci gitar sederhana untuk lagu ini. Chord ini cocok untuk pemula dan bisa dimainkan dengan mudah.
[Intro]G Bm C Cm[Verse 1]G Bm C CmGeorgia, wrap me up in all your...G Bm CI want ya, in my arms Cm GOh, let me hold ya Bm C Cm GI'll never let you go again, like I did D D7Oh, I used to say[Chorus] G Bm"I would never fall in love again until I found her" C CmI said, "I would never fall unless it's you I fall into" G BmI was lost within the darkness, but then I found her C CmI found you
Ini dia lirik lengkap dari lagu Until I Found You versi duet yang dinyanyikan Stephen Sanchez dan Em Beihold. Nikmati lirik romantisnya!
Verse 1: Stephen Sanchez
Georgia, wrap me up in all your
I want ya, in my arms
Oh, let me hold ya
I'll never let you go again, like I did
Oh, I used to say
Chorus: Stephen Sanchez & Em Beihold
"I would never fall in love again until I found her"
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you
Verse 2: Em Beihold
Heaven when I held you again
How could we ever just be friends?
I would rather die than let you go
Juliet to your Romeo
How I heard you say
Chorus: Stephen Sanchez & Em Beihold
"I would never fall in love again until I found her"
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you
Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menyesal pernah melepaskan kekasihnya dan berjanji tidak akan jatuh cinta lagi kecuali dengan orang itu. Dalam versi duet, Em Beihold menambahkan perspektif pasangan yang merasa cinta mereka begitu kuat, seperti kisah Romeo dan Juliet. Lirik seperti "Heaven when I held you again" menjadi favorit di TikTok karena keindahan dan emosinya.
Untuk pemula, pastikan kamu sudah menguasai chord dasar seperti G, Bm, C, Cm, dan D. Gunakan capo di fret 1 jika ingin menyesuaikan nada dengan suaramu. Latihan rutin akan membuatmu semakin lancar memainkan lagu ini. Jangan lupa dengarkan versi asli lagu untuk menangkap ritme dan emosi yang tepat!
Lagu Until I Found You viral karena liriknya yang romantis dan mudah diingat, terutama bagian "I would never fall in love again until I found her". Banyak pengguna TikTok menggunakan potongan lagu ini untuk video romantis atau cerita cinta mereka. Kolaborasi dengan Em Beihold juga menambah warna baru, membuat lagu ini semakin digemari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved