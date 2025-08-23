Lirik dan Chord Lagu Until I Found You - Stephen Sanchez ft. Em Beihold, Viral di TikTok!

Ilustrasi(Youtube Stephen Sanchez )

Lagu Until I Found You oleh Stephen Sanchez featuring Em Beihold menjadi salah satu lagu romantis yang viral di TikTok. Dengan nuansa retro 80-an, lagu ini menceritakan kisah cinta yang mendalam dan penuh emosi. Banyak yang mencari lirik lagu Until I Found You with Em Beihold untuk dinyanyikan bersama pasangan atau dimainkan dengan gitar. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lengkap dan chord gitar yang mudah dipahami, cocok untuk pemula!

Chord Gitar Until I Found You - Stephen Sanchez ft. Em Beihold

Berikut adalah kunci gitar sederhana untuk lagu ini. Chord ini cocok untuk pemula dan bisa dimainkan dengan mudah.

[Intro]G Bm C Cm[Verse 1]G Bm C CmGeorgia, wrap me up in all your...G Bm CI want ya, in my arms Cm GOh, let me hold ya Bm C Cm GI'll never let you go again, like I did D D7Oh, I used to say[Chorus] G Bm"I would never fall in love again until I found her" C CmI said, "I would never fall unless it's you I fall into" G BmI was lost within the darkness, but then I found her C CmI found you

Lirik Lagu Until I Found You (Versi Duet dengan Em Beihold)

Ini dia lirik lengkap dari lagu Until I Found You versi duet yang dinyanyikan Stephen Sanchez dan Em Beihold. Nikmati lirik romantisnya!

Verse 1: Stephen Sanchez

Georgia, wrap me up in all your

I want ya, in my arms

Oh, let me hold ya

I'll never let you go again, like I did

Oh, I used to say

Chorus: Stephen Sanchez & Em Beihold

"I would never fall in love again until I found her"

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

I was lost within the darkness, but then I found her

I found you

Verse 2: Em Beihold

Heaven when I held you again

How could we ever just be friends?

I would rather die than let you go

Juliet to your Romeo

How I heard you say

Chorus: Stephen Sanchez & Em Beihold

"I would never fall in love again until I found her"

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

I was lost within the darkness, but then I found her

I found you

Makna Lagu Until I Found You

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menyesal pernah melepaskan kekasihnya dan berjanji tidak akan jatuh cinta lagi kecuali dengan orang itu. Dalam versi duet, Em Beihold menambahkan perspektif pasangan yang merasa cinta mereka begitu kuat, seperti kisah Romeo dan Juliet. Lirik seperti "Heaven when I held you again" menjadi favorit di TikTok karena keindahan dan emosinya.

Tips Memainkan Chord Lagu Until I Found You

Untuk pemula, pastikan kamu sudah menguasai chord dasar seperti G, Bm, C, Cm, dan D. Gunakan capo di fret 1 jika ingin menyesuaikan nada dengan suaramu. Latihan rutin akan membuatmu semakin lancar memainkan lagu ini. Jangan lupa dengarkan versi asli lagu untuk menangkap ritme dan emosi yang tepat!

Mengapa Lagu Ini Viral di TikTok?

Lagu Until I Found You viral karena liriknya yang romantis dan mudah diingat, terutama bagian "I would never fall in love again until I found her". Banyak pengguna TikTok menggunakan potongan lagu ini untuk video romantis atau cerita cinta mereka. Kolaborasi dengan Em Beihold juga menambah warna baru, membuat lagu ini semakin digemari.