Lirik dan Chord Menemukanmu - Seventeen: Cerita Cinta dan Fakta Menarik

Lagu Menemukanmu dari Seventeen adalah salah satu lagu romantis yang populer di Indonesia. Dirilis pada tahun 2011, lagu ini menceritakan kisah seseorang yang akhirnya menemukan cinta sejati setelah patah hati. Artikel ini akan membahas lirik Menemukanmu, chord gitar yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!

Lirik Lagu Menemukanmu - Seventeen

Berikut adalah lirik Menemukanmu yang penuh makna tentang perjalanan menemukan cinta sejati:

Separuh langkahku saat iniBerjalan tanpa terhentiHidupku bagaikan keringnya duniaTandus tak ada cintaHatiku mencari cinta iniSampai ku temukan yang sejatiWalau sampai letih ku kan mencarinyaSeorang yang ku cinta[Reff]Kini ku menemukanmuDi ujung waktu ku patah hatiLelah hati menungguCinta yang selamatkan hidupkuKini ku tlah bersamamuBerjanji tuk sehidup sematiSampai akhir sang waktuKita bersama tuk selamanya

Lirik ini menggambarkan perjuangan seseorang yang mencari cinta sejati hingga akhirnya menemukan pasangan yang membuat hidupnya lengkap. Kata-kata sederhana namun penuh emosi membuat lirik Menemukanmu mudah diingat dan disukai banyak orang.

Chord Gitar Menemukanmu - Seventeen (Mudah untuk Pemula)

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Menemukanmu dengan kunci dasar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 4 untuk menyesuaikan nada.

[Intro]C F G C[Verse]C FSeparuh langkahku saat iniG CBerjalan tanpa terhentiAm DmHidupku bagaikan keringnya duniaG F CTandus tak ada cintaC FHatiku mencari cinta iniG CSampai ku temukan yang sejatiAm DmWalau sampai letih ku kan mencarinyaG F CSeorang yang ku cinta[Chorus]F GKini ku menemukanmuEm AmDi ujung waktu ku patah hatiDmLelah hati menungguG CCinta yang selamatkan hidupkuF GKini ku tlah bersamamuEm AmBerjanji tuk sehidup sematiDmSampai akhir sang waktuG F CKita bersama tuk selamanya

Chord ini sengaja dipilih karena mudah diikuti, bahkan untuk kamu yang baru belajar gitar. Cobalah mainkan perlahan sambil menyanyikan lirik Menemukanmu untuk merasakan emosinya!

Fakta Menarik di Balik Lagu Menemukanmu

Selain lirik dan chord, ada beberapa fakta menarik tentang lagu Menemukanmu yang mungkin belum kamu ketahui:

Bagian dari Album Dunia Yang Indah : Lagu ini termasuk dalam album Dunia Yang Indah yang dirilis Seventeen pada 2011. Album ini menandai perubahan gaya musik mereka ke arah pop yang lebih lembut.

: Lagu ini termasuk dalam album yang dirilis Seventeen pada 2011. Album ini menandai perubahan gaya musik mereka ke arah pop yang lebih lembut. Diciptakan oleh Yudhy Rus Harjanto : Lagu ini diciptakan oleh Yudhy, salah satu personel Seventeen, yang dikenal piawai menciptakan lagu-lagu romantis.

: Lagu ini diciptakan oleh Yudhy, salah satu personel Seventeen, yang dikenal piawai menciptakan lagu-lagu romantis. Cerita Patah Hati yang Universal : Lirik Menemukanmu terinspirasi dari pengalaman patah hati yang akhirnya berujung pada kebahagiaan. Banyak pendengar yang merasa terhubung dengan cerita ini.

: terinspirasi dari pengalaman patah hati yang akhirnya berujung pada kebahagiaan. Banyak pendengar yang merasa terhubung dengan cerita ini. Tragedi Seventeen: Setelah tsunami Selat Sunda 2018 yang merenggut nyawa tiga personel Seventeen, lagu ini menjadi pengingat akan karya indah band asal Yogyakarta ini. Vokalis Ifan kemudian melanjutkan karier solo.

Mengapa Lagu Menemukanmu Begitu Populer?

Lagu Menemukanmu disukai karena melodinya yang sederhana namun menyentuh, ditambah dengan lirik Menemukanmu yang penuh makna. Lagu ini sering dipilih untuk dinyanyikan di acara pernikahan atau momen romantis karena temanya tentang cinta sejati. Selain itu, chord yang mudah dimainkan membuat lagu ini jadi favorit para pemula yang belajar gitar.

Cara Memainkan Chord Menemukanmu dengan Baik

Untuk memainkan chord Menemukanmu dengan baik, ikuti tips berikut:

Gunakan Capo: Menempatkan capo di fret 4 akan membuat nada lebih sesuai dengan rekaman asli. Latih Transisi Chord: Perhatikan perubahan dari C ke F dan G ke Am, yang membutuhkan latihan agar mulus. Rasakan Emosinya: Mainkan dengan tempo pelan untuk menonjolkan nuansa romantis dari lirik Menemukanmu.

Kesimpulan

Lagu Menemukanmu dari Seventeen adalah kombinasi sempurna antara lirik yang menyentuh dan melodi yang mudah diingat. Dengan chord yang sederhana, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar gitar sambil menyanyikan lirik Menemukanmu. Fakta di balik lagu ini, seperti cerita penciptaannya dan makna emosionalnya, membuat lagu ini semakin istimewa. Cobalah mainkan lagu ini dan rasakan kisah cinta yang terkandung di dalamnya!