Chord dan Lirik Lagu Wasted - Juice WRLD: Makna dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Dok Spotify)

Lagu Wasted dari Juice WRLD, yang menampilkan Lil Uzi Vert, adalah salah satu karya emosional yang mencuri perhatian penggemar musik. Lagu ini tidak hanya menawarkan melodi yang adiktif, tetapi juga lirik yang penuh makna. Dalam artikel ini, kita akan membahas chord, lirik, dan makna lagu Wasted, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Artikel ini ditulis dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami dan ramah untuk optimasi mesin pencari (SEO).

Chord Lagu Wasted - Juice WRLD

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan lagu Wasted di gitar. Chord ini cocok untuk pemula dan penggemar yang ingin memainkan lagu ini:

[Intro]Am F C G(4x)[Chorus]Am FWasted, GTA love, bitches wastedC GWasted, I'm on these drugs, I feel wastedAm FWasted, get her off my mind when I'm wastedC GWasted, I waste all my time when I'm wasted[Verse 1]Am FShe do cocaine in my basementC GI'm her doctor, but I'm runnin' out of patienceAm FShe told me that she tryna get closer to SatanC GShe be talkin' to him when she in the matrix

Chord ini menggunakan pola Am, F, C, G yang berulang, memberikan nuansa emosional yang selaras dengan makna lagu Wasted. Kamu bisa memainkan pola ini dengan tempo sedang untuk menangkap suasana lagu.

Lirik Lagu Wasted - Juice WRLD (dengan Terjemahan)

Berikut adalah sebagian lirik lagu Wasted beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu memahami makna lagu Wasted:

[Chorus]Wasted, GTA love, bitches wasted(Terbuang, cinta seperti GTA, wanita terbuang)Wasted, I'm on these drugs, I feel wasted(Terbuang, aku pakai obat ini, aku merasa sia-sia)Wasted, get her off my mind when I'm wasted(Terbuang, menghapusnya dari pikiranku saat aku sia-sia)Wasted, I waste all my time when I'm wasted(Terbuang, aku menyia-nyiakan waktuku saat sia-sia)[Verse 1]She do cocaine in my basement(Dia pakai kokain di ruang bawah tanahku)I'm her doctor, but I'm runnin' out of patience(Aku dokternya, tapi aku kehabisan kesabaran)She told me that she tryna get closer to Satan(Dia bilang dia ingin mendekati setan)She be talkin' to him when she in the matrix(Dទ

Lirik ini mencerminkan perasaan kehilangan dan patah hati, yang menjadi inti dari makna lagu Wasted. Lirik ini juga menyinggung penggunaan narkoba sebagai pelarian dari masalah emosional.

Makna Lagu Wasted: Kisah Patah Hati dan Pelarian

Makna lagu Wasted berkisah tentang seseorang yang berusaha melarikan diri dari patah hati melalui penggunaan narkoba dan alkohol. Juice WRLD menggambarkan perasaan terjebak dalam kesedihan setelah hubungan yang tidak sehat, menggunakan referensi seperti "cinta GTA" untuk menggambarkan hubungan yang penuh drama dan kekacauan. Lagu ini mencerminkan perjuangan batin dan emosi yang dirasakan seseorang yang merasa "terbuang" karena tidak bisa move on dari masa lalu. Meskipun topiknya berat, liriknya disampaikan dengan cara yang relatable, terutama untuk remaja dan dewasa muda.

Fakta Menarik di Balik Lagu Wasted

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Wasted yang menambah kedalaman pemahaman tentang lagu ini:

Kolaborasi dengan Lil Uzi Vert : Lagu ini merupakan bagian dari album Goodbye & Good Riddance (2018) dan menampilkan rapper Lil Uzi Vert, yang menambahkan sentuhan gaya trap ke dalam lagu.

: Lagu ini merupakan bagian dari album Goodbye & Good Riddance (2018) dan menampilkan rapper Lil Uzi Vert, yang menambahkan sentuhan gaya trap ke dalam lagu. Inspirasi Pribadi : Juice WRLD dikenal menuangkan pengalaman pribadinya ke dalam lagu-lagunya. Wasted terinspirasi dari perjuangannya dengan hubungan asmara dan tekanan emosional.

: Juice WRLD dikenal menuangkan pengalaman pribadinya ke dalam lagu-lagunya. Wasted terinspirasi dari perjuangannya dengan hubungan asmara dan tekanan emosional. Pesan tentang Kesehatan Mental : Lagu ini secara tidak langsung menyampaikan pesan tentang bahaya penggunaan narkoba sebagai pelarian dari masalah emosional, sebuah tema yang sering muncul dalam karya Juice WRLD.

: Lagu ini secara tidak langsung menyampaikan pesan tentang bahaya penggunaan narkoba sebagai pelarian dari masalah emosional, sebuah tema yang sering muncul dalam karya Juice WRLD. Kesuksesan Komersial: Wasted masuk dalam tangga lagu Billboard Hot 100, menunjukkan popularitasnya di kalangan penggemar musik hip-hop dan emo-rap.

Tips Memainkan Chord dan Menikmati Lagu

Untuk memainkan chord Wasted dengan baik, pastikan kamu menggunakan capo di fret kedua untuk menyesuaikan nada dengan versi asli lagu. Latihan transisi antara Am dan F agar terdengar mulus. Dengarkan lagu aslinya untuk menangkap ritme dan emosi yang ingin disampaikan. Selain itu, pahami makna lagu Wasted untuk menambah kedalaman saat memainkan atau menyanyikannya.

Kesimpulan

Lagu Wasted dari Juice WRLD adalah kombinasi melodi yang kuat, lirik emosional, dan pesan mendalam tentang patah hati dan pelarian. Dengan chord sederhana dan lirik yang mudah dihafal, lagu ini cocok untuk dinikmati oleh penggemar musik sekaligus pemain gitar pemula. Semoga artikel ini membantu kamu memahami chord, lirik, dan makna lagu Wasted, serta fakta menarik di baliknya!