Tiger JK Reset Feat Jinsil: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik di Balik Lagu

Ilustrasi(Dok Spotify)

Lagu Tiger JK Reset feat Jinsil adalah soundtrack populer dari drama Korea Who Are You: School 2015. Liriknya yang emosional bercerita tentang perjuangan melawan bullying dan keinginan untuk memulai hidup baru. Artikel ini berisi chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik lagu Tiger JK Reset. Yuk, simak!

Chord Gitar Lagu Tiger JK Reset Feat Jinsil

Berikut chord gitar sederhana untuk lagu Tiger JK Reset. Chord ini menggunakan nada dasar C, cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini.

[Intro]C G Am F[Verse 1]C GNae mame gipi gadeuk chabeorinAm FGongheohan sesang nareul guhaejwoC GI wanna reset, I wanna resetAm FI wanna reset[Chorus]C GEodume gadhin oeroun nunbichAm FNae soneul jaba jul saram eobsnaC GI wanna reset, I wanna resetAm FI wanna reset[Verse 2]C GEodin nugun gan jal algetjiAm FNae goeroun mameul ape seoseongC GMot chajneun na kkwaekkori gateunAm FHonja naradanyeo eodum soge

Chord ini adalah versi sederhana. Kamu bisa menggunakan capo di fret 2 atau 3 untuk menyesuaikan nada dengan suaramu. Coba mainkan perlahan untuk merasakan emosi lagu Tiger JK Reset!

Lirik Lagu Tiger JK Reset Feat Jinsil

Berikut lirik lengkap lagu Tiger JK Reset feat Jinsil dengan romanization dan terjemahan dalam bahasa Indonesia agar kamu lebih memahami maknanya.

Lirik Romanization dan Terjemahan

[Verse 1]Nae mame gipi gadeuk chabeorinGongheohan sesang nareul guhaejwoI wanna reset, I wanna reset, I wanna reset(Terjemahan: Ada dunia kosong di hatiku, selamatkan akuAku ingin ulang, aku ingin ulang, aku ingin ulang)Eodume gadhin oeroun nunbichNae soneul jaba jul saram eobsnaI wanna reset, I wanna reset, I wanna reset(Terjemahan: Mata kesepian terjebak dalam kegelapanApakah ada yang mau memegang tanganku?)[Verse 2]Eodin nugun gan jal algetjiNae goeroun mameul ape seoseongMot chajneun na kkwaekkori gateunHonja naradanyeo eodum soge(Terjemahan: Seseorang di luar sana pasti tahuHatiku yang tersiksa, di depankuTapi aku tak bisa menemukannya, seperti burung orioleAku terbang sendiri dalam kegelapan)[Chorus]Nae mame gipi gadeuk chabeorinGongheohan sesang nareul guhaejwoI wanna reset, I wanna reset, I wanna resetEodume gadhin oeroun nunbichNae soneul jaba jul saram eobsnaI wanna reset, I wanna reset, I wanna reset(Terjemahan: Ada dunia kosong di hatiku, selamatkan akuAku ingin ulang, aku ingin ulang, aku ingin ulangMata kesepian terjebak dalam kegelapanApakah ada yang mau memegang tanganku?)[Bridge]Ireohge hollo namgyeojin oeroumNaui isoneul jigeum jabajwoI wanna reset, I wanna reset, I wanna resetSangcheotuseongi sumgyeodun jinsilHaengbokhaessdeongot na doragallaeI wanna reset, I wanna reset, I wanna reset(Terjemahan: Kesepian yang kini kurasakanPegang tanganku sekarangAku ingin ulang, aku ingin ulang, aku ingin ulangKebenaran di balik luka yang tersembunyiAku ingin kembali ke tempat bahagia)

Lirik lagu ini penuh emosi, mencerminkan perasaan seseorang yang ingin lepas dari kesedihan akibat bullying dan memulai hidup baru.

Fakta Menarik di Balik Lagu Tiger JK Reset

Lagu Tiger JK Reset bukan sekadar soundtrack, tapi juga punya cerita dan makna mendalam. Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini:

1. OST Drama Populer

Lagu ini adalah bagian dari soundtrack drama Korea Who Are You: School 2015, yang dibintangi Kim So Hyun, Nam Joo Hyuk, dan Yook Sung Jae. Dirilis pada 18 Mei 2015, lagu ini langsung populer dan telah ditonton lebih dari 21 juta kali di YouTube.

2. Kolaborasi Tiger JK dan Jinsil

Tiger JK, rapper legendaris Korea, berkolaborasi dengan Jinsil dari Mad Soul Child. Kombinasi rap halus Tiger JK dan suara lembut Jinsil membuat lagu ini begitu menyentuh. Musiknya diciptakan oleh Lee Seung Joo, yang dikenal bekerja dengan artis besar Korea.

3. Tema Bullying yang Kuat

Lagu Tiger JK Reset bercerita tentang penderitaan korban bullying. Liriknya menggambarkan perasaan kesepian, ingin diterima, dan keinginan untuk "reset" atau memulai hidup baru tanpa beban masa lalu. Tema ini sangat relevan dengan cerita drama School 2015.

4. Inspirasi untuk Penggemar

Lagu ini dirancang untuk memberi semangat kepada korban bullying. Dengan melodi piano yang lembut dan lirik yang emosional, Tiger JK Reset mengajak pendengar untuk menemukan kekuatan dalam diri dan melangkah maju.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Tiger JK Reset berhasil mencuri hati penggemar karena perpaduan musik yang indah dan pesan yang mendalam. Liriknya mudah dipahami, terutama bagi remaja yang mungkin pernah merasa sendiri atau tertekan. Ditambah lagi, drama School 2015 membuat lagu ini semakin dikenal di seluruh dunia.

Cara Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu Ini

Untuk memainkan lagu Tiger JK Reset, pastikan kamu sudah hafal chord dasar seperti C, G, Am, dan F. Latihan dengan tempo lambat agar kamu bisa menangkap emosi lagunya. Saat menyanyi, fokus pada bagian chorus yang berulang, “I wanna reset,” untuk menyampaikan perasaan ingin memulai kembali.

Kesimpulan

Lagu Tiger JK Reset feat Jinsil adalah karya yang penuh makna dengan chord sederhana dan lirik yang menyentuh. Lagu ini tidak hanya enak didengar, tapi juga menginspirasi untuk bangkit dari masa sulit. Coba mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan pesan di balik lagu ini.