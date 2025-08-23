Makna Lagu Sunshine The Panturas: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Ilustrasi(thepanturas.com)

Lagu Sunshine dari The Panturas adalah karya yang penuh emosi dengan cerita mendalam tentang hubungan ayah dan anak. Dirilis pada 19 Februari 2018 sebagai bagian dari album Mabuk Laut, lagu ini mengusung aliran surf rock khas band asal Jatinangor, Bandung. Artikel ini akan membahas makna lagu Sunshine The Panturas, lirik lengkap, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik penciptaannya.

Makna Lagu Sunshine The Panturas

Makna lagu Sunshine The Panturas berkisah tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya dalam kerusuhan tahun 1998 di Indonesia. Lagu ini ditulis dari sudut pandang anak yang telah meninggal, seolah-olah berbicara kepada ayahnya untuk menenangkannya. Baris seperti "It's getting dark, there's no light from above, you know, you will always be my sunshine" menggambarkan doa sang ayah sebagai cahaya yang menerangi anaknya di alam lain. Lagu ini menyampaikan pesan tentang kehilangan, harapan, dan ikatan keluarga yang tak pernah putus, menjadikannya sangat emosional dan relatable bagi pendengar.

Lirik Lagu Sunshine The Panturas

Berikut adalah lirik lengkap lagu Sunshine yang ditulis oleh Abyan Zaki Nabilio, vokalis The Panturas:

I know that you're not ready to see it goes downBut don't worry 'cause it won't forever goI know that you still want to seeThen tomorrow, I'll bring you here with me'Cause I knowWe're running out of timeTo see it going down todayYou know, that I'm still holding on your armIt's getting darkThere's no light from above, you knowYou know, that you will always be my sunshine'Cause tonight, we'll be fineI know, that you're not ready to see it goes downBut don't worry 'cause it won't forever goI know, that you still want to seeThen tomorrow, I'll bring you here with me'Cause I knowWe're running out of timeTo see it going down todayYou know, that I'm still holding on your armIt's getting darkThere's no light from above, you knowYou know, that you will always be my sunshine'Cause tonight, we'll be fine

Lirik ini sederhana namun penuh makna, dengan pengulangan frasa yang memperkuat emosi lagu. Kata kunci seperti "makna lagu Sunshine The Panturas" sering dicari karena pendengar ingin memahami cerita di balik lirik yang menyentuh ini.

Chord Gitar Sunshine The Panturas

Bagi yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar Sunshine yang mudah untuk pemula, menggunakan kunci dasar C:

[Intro]C F E7C F E7[Verse]C F E7I know.. that you're not ready to see it goes down..C F E7But don't worry cause it won't forever go..C F E7I know.. that you still want to see..C F E7Then tomorrow.. I'll bring you here with me..[Chorus]DmCause I know G7 CWe're running out of time to see it going down today, E7You know that I'm still holding on your arm..DmIt's getting dark G7There's no light from above, CYou know, E7You know that you will always be my sunshineDm G7 CCause tonight.. we'll be fine..[Verse]C F E7I know.. that you're not ready to see it goes down..C F E7But don't worry cause it won't forever go..C F E7I know.. that you still want to see..C F E7Then tomorrow.. I'll bring you here with me..[Chorus]DmCause I know G7 CWe're running out of time to see it going down today, E7You know that I'm still holding on your arm..DmIt's getting dark G7There's no light from above, CYou know, E7You know that you will always be my sunshineDm G7 CCause tonight.. we'll be fine..

Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci sederhana seperti C, F, E7, Dm, dan G7. Latihan rutin akan membantu Anda memainkan lagu ini dengan lancar.

Fakta Menarik di Balik Lagu Sunshine The Panturas

Selain makna lagu Sunshine The Panturas yang mendalam, ada beberapa fakta menarik tentang lagu dan band ini:

Asal Band: The Panturas adalah band surf rock asal Jatinangor, Bandung, yang dibentuk pada tahun 2015. Nama "The Panturas" terinspirasi dari pantai utara dan merupakan plesetan dari band surf rock legendaris asal Amerika, The Ventures.

The Panturas adalah band surf rock asal Jatinangor, Bandung, yang dibentuk pada tahun 2015. Nama "The Panturas" terinspirasi dari pantai utara dan merupakan plesetan dari band surf rock legendaris asal Amerika, The Ventures. Personel Band: Band ini terdiri dari Abyan Nabilio (vokal dan gitar), Surya Fikri (drum), Bagus Patria (bass), dan Rizal Taufik (gitar). Mereka adalah lulusan Universitas Padjadjaran.

Band ini terdiri dari Abyan Nabilio (vokal dan gitar), Surya Fikri (drum), Bagus Patria (bass), dan Rizal Taufik (gitar). Mereka adalah lulusan Universitas Padjadjaran.

Aliran surf rock yang mereka usung membawa nuansa pantai tahun 1960-an, yang jarang ditemui di musik Indonesia. Lagu Sunshine memadukan melodi ceria dengan lirik yang penuh emosi.

Video musik resmi Sunshine di YouTube telah ditonton lebih dari 17 juta kali, menunjukkan popularitas lagu ini di kalangan penggemar musik Indonesia.

Mengapa Lagu Sunshine Begitu Populer?

Lagu Sunshine berhasil menarik perhatian karena perpaduan unik antara melodi surf rock yang catchy dan lirik yang penuh makna. Cerita tentang kehilangan dan cinta keluarga dalam lagu ini menyentuh hati banyak pendengar. Selain itu, gaya musik The Panturas yang segar dan berbeda dari kebanyakan band Indonesia membuat lagu ini mudah diingat. Pencarian seperti "makna lagu Sunshine The Panturas" sering muncul karena pendengar ingin mendalami cerita di balik lagu ini.

Kesimpulan

Sunshine dari The Panturas bukan sekadar lagu, tetapi sebuah karya yang menggabungkan emosi, sejarah, dan musik surf rock yang khas. Makna lagu Sunshine The Panturas tentang kehilangan dan ikatan keluarga, dipadukan dengan lirik yang puitis dan chord gitar yang mudah, menjadikannya favorit banyak orang. Dengan fakta menarik tentang band dan lagu ini, tidak heran jika Sunshine terus dikenang sebagai salah satu karya terbaik The Panturas. Cobalah mainkan chord-nya, nyanyikan liriknya, dan rasakan sendiri emosi yang terkandung dalam lagu ini!