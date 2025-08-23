Lirik Lagu Tasisiah David Iztambul: Chord Gitar dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Freepik.com)

LAGU Minang Tasisiah karya David Iztambul menjadi salah satu lagu populer yang menyentuh hati pendengar. Lagu ini menceritakan kisah cinta yang terhalang perbedaan status ekonomi. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lagu Tasisiah, chord gitar dasar yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di balik penciptaan lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar!

Lirik Lagu Tasisiah - David Iztambul

Berikut adalah lirik lagu Tasisiah yang dinyanyikan oleh David Iztambul. Lagu ini menggunakan bahasa Minang dengan nuansa emosional yang mendalam.

Cando mandanga guruah di hari panehSaraso jantuang den disungkuik camehKato nan bulek alah basandiang banyak saginyoJanji dibuek adiak bapaliang diak oi, marangguik cintoAntahlah.. manga denai disisiahkanDenai nan indak badayoRagam alasan diak pambatehnyoOi adiak.. lai den tau nan tasirek diak oiTau jo ereang kato sampaiTau jo bayang diak kato putuihUsah basilek kato ka denai oiElok nan bana kamukokanDek ado nan labiah bapunyoMangkonyo denai diak oi, adiak sisiahkanUsah basilek kato ka denai koElok nan bana kamukokanDek ado nan labiah bapunyoMangkonyo denai diak oi, adiak sisiahkanDi bathin kok den paturuikkan diak oi hati den iboPutuih jo apo ka den uleh panyambuang cintoBanang den lapuak kain pambaluik diak oi, lah cabiak puloAntahlah..

Chord Gitar Tasisiah - David Iztambul (Kunci Dasar)

Untuk memudahkan kamu memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar Tasisiah dengan kunci dasar yang ramah untuk pemula. Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada.

Capo di fret 1[Intro] C D G E Am D G D[Verse]G C GCando.. mandanga guruah.. di hari paneh..G C GSaraso.. jantuang den.. disungkuik cameh..C FKato nan bulek.. alah basandiang..GBanyak saginyo..Am DJanji di buek.. adiak bapaliang..G DKa urang lain..[Chorus]GAntahlah.. mangalah denaiCAdiak sisiahkan ko ma diak oi..GDenai nan indak badayo..D G DRagam alasan diak pambatehnyo..GOi adiak.. lai den tauCYo nan tasirek ko mah diak oi..GTau jo ereang kato sampai..D GTau jo bayang diak kato putuih..C DUsah basilek kato.. ka denai ko..G EmElok nan bana.. kamukokanAmDek ado nan labiah bapunyo..D GMangkonyo denai diak oi adiak sisiahkan..C DUsah basilek kato.. ka denai ko..G EmElok nan bana.. kamukokanAmDek ado nan labiah bapunyo..D GMangkonyo denai.. adiak sisiahkan..

Fakta Menarik di Balik Lagu Tasisiah

Lagu Tasisiah bukan hanya sekadar lagu Minang biasa. Berikut beberapa fakta menarik yang membuat lagu ini begitu istimewa:

Ciptaan Iswandi SH : Lagu ini diciptakan oleh Iswandi SH dan pertama kali dipopulerkan oleh penyanyi seperti Zalmon dan Adim MF sebelum David Iztambul membawakannya kembali pada tahun 2019.

: Lagu ini diciptakan oleh Iswandi SH dan pertama kali dipopulerkan oleh penyanyi seperti Zalmon dan Adim MF sebelum David Iztambul membawakannya kembali pada tahun 2019. Kisah Cinta yang Emosional : Lagu ini mengisahkan seorang pria dari keluarga kurang mampu yang harus merelakan kekasihnya karena perbedaan status ekonomi. Liriknya penuh dengan kepasrahan dan kepedihan.

: Lagu ini mengisahkan seorang pria dari keluarga kurang mampu yang harus merelakan kekasihnya karena perbedaan status ekonomi. Liriknya penuh dengan kepasrahan dan kepedihan. Populer di Kalangan Perantau : David Iztambul dikenal dengan lagu-lagu Minang yang membangkitkan rasa rindu kampung halaman, dan Tasisiah menjadi salah satu favorit perantau Minang.

: David Iztambul dikenal dengan lagu-lagu Minang yang membangkitkan rasa rindu kampung halaman, dan menjadi salah satu favorit perantau Minang. Kolaborasi dengan Ovhi Firsty: Versi terbaru lagu ini dirilis dalam album David Iztambul bersama Ovhi Firsty, menambah warna baru pada aransemennya.

Tips Memainkan Chord Tasisiah untuk Pemula

Jika kamu baru belajar gitar, berikut beberapa tips untuk memainkan chord Tasisiah:

Gunakan Capo: Pasang capo di fret 1 untuk memudahkan penyesuaian nada dengan suara asli lagu. Latih Transisi Chord: Perhatikan pergantian chord dari G ke C dan Am ke D, karena ini adalah bagian yang sering membuat pemula tersandung. Ikuti Ritme: Lagu ini memiliki tempo yang sedang, jadi cobalah bermain dengan strumming sederhana seperti pola D-DU-UDU. Nyanyikan dengan Emosi: Untuk menghayati lagu ini, nyanyikan liriknya dengan perasaan, sesuai dengan tema kepedihan dalam lagu.

Mengapa Lagu Tasisiah Begitu Disukai?

Lirik lagu Tasisiah memiliki daya tarik karena kejujuran emosinya. Kisah cinta yang tidak direstui karena perbedaan ekonomi adalah tema yang relate bagi banyak orang. Ditambah dengan melodi yang menyentuh dan suara khas David Iztambul, lagu ini mampu membawa pendengar merasakan suasana kampung halaman Minangkabau. Baik kamu sedang belajar gitar atau hanya ingin menikmati liriknya, lagu ini pasti akan meninggalkan kesan mendalam.