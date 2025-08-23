Lirik Lagu Tasisiah David Iztambul: Chord Gitar dan Fakta Menarik di Baliknya

Headline
LAGU Minang Tasisiah karya David Iztambul menjadi salah satu lagu populer yang menyentuh hati pendengar. Lagu ini menceritakan kisah cinta yang terhalang perbedaan status ekonomi. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lagu Tasisiah, chord gitar dasar yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di balik penciptaan lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar!
Berikut adalah lirik lagu Tasisiah yang dinyanyikan oleh David Iztambul. Lagu ini menggunakan bahasa Minang dengan nuansa emosional yang mendalam.
Cando mandanga guruah di hari panehSaraso jantuang den disungkuik camehKato nan bulek alah basandiang banyak saginyoJanji dibuek adiak bapaliang diak oi, marangguik cintoAntahlah.. manga denai disisiahkanDenai nan indak badayoRagam alasan diak pambatehnyoOi adiak.. lai den tau nan tasirek diak oiTau jo ereang kato sampaiTau jo bayang diak kato putuihUsah basilek kato ka denai oiElok nan bana kamukokanDek ado nan labiah bapunyoMangkonyo denai diak oi, adiak sisiahkanUsah basilek kato ka denai koElok nan bana kamukokanDek ado nan labiah bapunyoMangkonyo denai diak oi, adiak sisiahkanDi bathin kok den paturuikkan diak oi hati den iboPutuih jo apo ka den uleh panyambuang cintoBanang den lapuak kain pambaluik diak oi, lah cabiak puloAntahlah..
Untuk memudahkan kamu memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar Tasisiah dengan kunci dasar yang ramah untuk pemula. Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada.
Capo di fret 1[Intro] C D G E Am D G D[Verse]G C GCando.. mandanga guruah.. di hari paneh..G C GSaraso.. jantuang den.. disungkuik cameh..C FKato nan bulek.. alah basandiang..GBanyak saginyo..Am DJanji di buek.. adiak bapaliang..G DKa urang lain..[Chorus]GAntahlah.. mangalah denaiCAdiak sisiahkan ko ma diak oi..GDenai nan indak badayo..D G DRagam alasan diak pambatehnyo..GOi adiak.. lai den tauCYo nan tasirek ko mah diak oi..GTau jo ereang kato sampai..D GTau jo bayang diak kato putuih..C DUsah basilek kato.. ka denai ko..G EmElok nan bana.. kamukokanAmDek ado nan labiah bapunyo..D GMangkonyo denai diak oi adiak sisiahkan..C DUsah basilek kato.. ka denai ko..G EmElok nan bana.. kamukokanAmDek ado nan labiah bapunyo..D GMangkonyo denai.. adiak sisiahkan..
Lagu Tasisiah bukan hanya sekadar lagu Minang biasa. Berikut beberapa fakta menarik yang membuat lagu ini begitu istimewa:
Jika kamu baru belajar gitar, berikut beberapa tips untuk memainkan chord Tasisiah:
Lirik lagu Tasisiah memiliki daya tarik karena kejujuran emosinya. Kisah cinta yang tidak direstui karena perbedaan ekonomi adalah tema yang relate bagi banyak orang. Ditambah dengan melodi yang menyentuh dan suara khas David Iztambul, lagu ini mampu membawa pendengar merasakan suasana kampung halaman Minangkabau. Baik kamu sedang belajar gitar atau hanya ingin menikmati liriknya, lagu ini pasti akan meninggalkan kesan mendalam.
