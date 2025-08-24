Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Makna Lagu Pamit Tulus: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Thalatie K Yani
24/8/2025 09:15
Makna Lagu Pamit Tulus: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya
Tulus(Instagram)

Lagu Pamit dari Tulus adalah salah satu karya masterpiece dari album Monokrom (2016). Lagu ini bukan sekadar lagu patah hati biasa, melainkan sebuah cerita tentang perpisahan yang penuh penerimaan dan keikhlas Melewati lirik yang puitis dan melodi yang menyentuh, Tulus mengajak kita memahami bahwa berpisah tidak selalu berakhir buruk. Mari kita dalami makna lagu Pamit Tulus, lirik, chord gitar, serta fakta menarik di baliknya!

Makna Lagu Pamit Tulus: Perpisahan yang Penuh Penerimaan

Makna lagu Pamit Tulus berkisah tentang dua orang yang pernah saling mencintai, namun kini memiliki arah hidup yang berbeda. Meski mereka berusaha mempertahankan hubungan, perbedaan ini membuat mereka harus berpisah. Lagu ini menonjolkan pesan bahwa perpisahan tidak harus berakhir dengan permusuhan. Sebaliknya, kedua pihak bisa tetap berteman baik, meski status hubungan telah berubah. Lirik seperti "Izinkan aku pergi dulu, yang berubah hanya tak lagi kumilikmu" menunjukkan keikhlasan dalam melepas seseorang tanpa kehilangan ikatan persahabatan.

Lirik Lagu Pamit - Tulus

Berikut adalah lirik lengkap lagu Pamit yang p Tellus menularkan pesan emosional melalui kata-katanya yang sederhana namun mendalam. Lirik ini cocok untuk dinyanyikan sambil bermain gitar di tingkat keterbacaan kelas 7-8.

[Verse 1]
Tubuh saling bersandar
Ke arah mata angin berbeda
Kau menunggu datangnya malam
Saat ku menanti fajar
Sudah coba berbagai cara
Agar kita tetap bersama
Yang tersisa dari kisah ini
Hanya kau takut kuhilang
[Pre-Chorus]
Perdebatan apapun menuju kata pisah
Jangan paksakan genggamanmu
[Chorus]
Izinkan aku pergi dulu
Yang berubah hanya
Tak lagi kumilikmu
Kau masih bisa melihatku
Kau harus percaya
Kutetap teman baikmu
[Verse 2]
Sudah coba berbagai cara
Agar kita tetap bersama
Yang tersisa dari kisah ini
Hanya kau takut kuhilang
[Pre-Chorus]
Perdebatan apapun menuju kata pisah
Jangan paksakan genggamanmu
[Chorus]
Izinkan aku pergi dulu
Yang berubah hanya
Tak lagi kumilikmu
Kau masih bisa melihatku
Kau harus percaya
Kutetap teman baikmu

Chord Gitar Lagu Pamit - Tulus

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah dipelajari, cocok untuk pemula dengan tingkat keterbacaan kelas 7-8.

[Intro]
Em  C  Em  C
[Verse]
Em                      C
Tubuh saling bersandar                 
Am  Bm  C
Ke arah mata angin berbeda                 
D     G
Kau menunggu datangnya malam            
Em
Saat ku menanti fajar
Em                   C
Sudah coba berbagai cara                 
Am  Bm  C
Agar kita tetap bersama                 
D       G
Yang tersisa dari kisah ini                 
Am
Hanya kau takut kuhilang
[Pre-Chorus]
Am              D
Perdebatan apapun menuju kata pisah
B
Jangan paksakan genggamanmu
[Chorus]
Em     Am
Izinkan aku pergi dulu
G           D
Yang berubah hanya           
Em      Am
Tak lagi kumilikmu
G               D
Kau masih bisa melihatku           
B7    C#m
Kau harus percaya           
Em
Kutetap teman baikmu

Fakta Menarik di Balik Lagu Pamit

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Pamit yang mungkin belum kamu ketahui:

  • Dirilis pada 2016: Lagu ini adalah single kedua dari album Monokrom, dirilis pada 26 Februari 2016.
  • Kolaborasi Internasional: Bagian orkestra dan string lagu ini direkam di Republik Ceko oleh 50 musisi dari City of Prague Philharmonic Orchestra, memberikan sentuhan megah pada aransemen.
  • Proses Produksi: Tulus bekerja sama dengan produser Ari Renaldi untuk menciptakan melodi yang melankolis namun damai. Rekaman dilakukan di dua negara, termasuk di ARU Studio, Bandung, dan Sage AUDIO, Nashville, Amerika Serikat.
  • Pesan Tulus: Dalam press release, Tulus mengatakan bahwa lagu ini menggambarkan perpisahan di mana kedua pihak sama-sama menang, tanpa ada yang merasa kalah, menekankan pentingnya saling menghormati.

Mengapa Lagu Pamit Begitu Populer?

Lagu Pamit populer karena liriknya yang sederhana namun mendalam, serta melodi yang mudah diingat. Makna lagu Pamit Tulus resonan dengan banyak orang yang pernah mengalami perpisahan, baik dalam cinta maupun persahabatan. Pesan tentang melepas dengan ikhlas dan tetap menjaga hubungan baik membuat lagu ini terasa universal dan emosional. Ditambah dengan chord yang mudah dimainkan, lagu ini sering menjadi pilihan untuk dinyanyikan bersama teman-teman.

Kesimpulan

Makna lagu Pamit Tulus adalah tentang keikhlasan dalam melepas seseorang yang pernah dicintai, tanpa menghilangkan ikatan persahabatan. Dengan lirik yang puitis, chord gitar yang mudah, dan fakta produksi yang menarik, lagu ini wajib didengarkan bagi siapa saja yang ingin merasakan emosi perpisahan yang tenang namun mendalam.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved