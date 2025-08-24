Makna Lagu Pamit Tulus: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Tulus(Instagram)

Lagu Pamit dari Tulus adalah salah satu karya masterpiece dari album Monokrom (2016). Lagu ini bukan sekadar lagu patah hati biasa, melainkan sebuah cerita tentang perpisahan yang penuh penerimaan dan keikhlas Melewati lirik yang puitis dan melodi yang menyentuh, Tulus mengajak kita memahami bahwa berpisah tidak selalu berakhir buruk. Mari kita dalami makna lagu Pamit Tulus, lirik, chord gitar, serta fakta menarik di baliknya!

Makna Lagu Pamit Tulus: Perpisahan yang Penuh Penerimaan

Makna lagu Pamit Tulus berkisah tentang dua orang yang pernah saling mencintai, namun kini memiliki arah hidup yang berbeda. Meski mereka berusaha mempertahankan hubungan, perbedaan ini membuat mereka harus berpisah. Lagu ini menonjolkan pesan bahwa perpisahan tidak harus berakhir dengan permusuhan. Sebaliknya, kedua pihak bisa tetap berteman baik, meski status hubungan telah berubah. Lirik seperti "Izinkan aku pergi dulu, yang berubah hanya tak lagi kumilikmu" menunjukkan keikhlasan dalam melepas seseorang tanpa kehilangan ikatan persahabatan.

Lirik Lagu Pamit - Tulus

Berikut adalah lirik lengkap lagu Pamit yang p Tellus menularkan pesan emosional melalui kata-katanya yang sederhana namun mendalam. Lirik ini cocok untuk dinyanyikan sambil bermain gitar di tingkat keterbacaan kelas 7-8.

[Verse 1] Tubuh saling bersandar Ke arah mata angin berbeda Kau menunggu datangnya malam Saat ku menanti fajar Sudah coba berbagai cara Agar kita tetap bersama Yang tersisa dari kisah ini Hanya kau takut kuhilang [Pre-Chorus] Perdebatan apapun menuju kata pisah Jangan paksakan genggamanmu [Chorus] Izinkan aku pergi dulu Yang berubah hanya Tak lagi kumilikmu Kau masih bisa melihatku Kau harus percaya Kutetap teman baikmu [Verse 2] Sudah coba berbagai cara Agar kita tetap bersama Yang tersisa dari kisah ini Hanya kau takut kuhilang [Pre-Chorus] Perdebatan apapun menuju kata pisah Jangan paksakan genggamanmu [Chorus] Izinkan aku pergi dulu Yang berubah hanya Tak lagi kumilikmu Kau masih bisa melihatku Kau harus percaya Kutetap teman baikmu

Chord Gitar Lagu Pamit - Tulus

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah dipelajari, cocok untuk pemula dengan tingkat keterbacaan kelas 7-8.

[Intro] Em C Em C [Verse] Em C Tubuh saling bersandar Am Bm C Ke arah mata angin berbeda D G Kau menunggu datangnya malam Em Saat ku menanti fajar Em C Sudah coba berbagai cara Am Bm C Agar kita tetap bersama D G Yang tersisa dari kisah ini Am Hanya kau takut kuhilang [Pre-Chorus] Am D Perdebatan apapun menuju kata pisah B Jangan paksakan genggamanmu [Chorus] Em Am Izinkan aku pergi dulu G D Yang berubah hanya Em Am Tak lagi kumilikmu G D Kau masih bisa melihatku B7 C#m Kau harus percaya Em Kutetap teman baikmu

Fakta Menarik di Balik Lagu Pamit

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Pamit yang mungkin belum kamu ketahui:

Dirilis pada 2016: Lagu ini adalah single kedua dari album Monokrom , dirilis pada 26 Februari 2016.

Lagu ini adalah single kedua dari album , dirilis pada 26 Februari 2016. Kolaborasi Internasional: Bagian orkestra dan string lagu ini direkam di Republik Ceko oleh 50 musisi dari City of Prague Philharmonic Orchestra, memberikan sentuhan megah pada aransemen.

Bagian orkestra dan string lagu ini direkam di Republik Ceko oleh 50 musisi dari City of Prague Philharmonic Orchestra, memberikan sentuhan megah pada aransemen. Proses Produksi: Tulus bekerja sama dengan produser Ari Renaldi untuk menciptakan melodi yang melankolis namun damai. Rekaman dilakukan di dua negara, termasuk di ARU Studio, Bandung, dan Sage AUDIO, Nashville, Amerika Serikat.

Tulus bekerja sama dengan produser Ari Renaldi untuk menciptakan melodi yang melankolis namun damai. Rekaman dilakukan di dua negara, termasuk di ARU Studio, Bandung, dan Sage AUDIO, Nashville, Amerika Serikat. Pesan Tulus: Dalam press release, Tulus mengatakan bahwa lagu ini menggambarkan perpisahan di mana kedua pihak sama-sama menang, tanpa ada yang merasa kalah, menekankan pentingnya saling menghormati.

Mengapa Lagu Pamit Begitu Populer?

Lagu Pamit populer karena liriknya yang sederhana namun mendalam, serta melodi yang mudah diingat. Makna lagu Pamit Tulus resonan dengan banyak orang yang pernah mengalami perpisahan, baik dalam cinta maupun persahabatan. Pesan tentang melepas dengan ikhlas dan tetap menjaga hubungan baik membuat lagu ini terasa universal dan emosional. Ditambah dengan chord yang mudah dimainkan, lagu ini sering menjadi pilihan untuk dinyanyikan bersama teman-teman.

Kesimpulan

Makna lagu Pamit Tulus adalah tentang keikhlasan dalam melepas seseorang yang pernah dicintai, tanpa menghilangkan ikatan persahabatan. Dengan lirik yang puitis, chord gitar yang mudah, dan fakta produksi yang menarik, lagu ini wajib didengarkan bagi siapa saja yang ingin merasakan emosi perpisahan yang tenang namun mendalam.