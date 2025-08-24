Chord dan Lirik Lagu Happy Asmara Tak Ikhlasno - Fakta Menarik di Baliknya

Happy Asmara(Instagram)

Lagu Tak Ikhlasno dari Happy Asmara menjadi salah satu hits besar di kalangan penggemar musik pop Jawa. Lagu ini bukan cuma enak didengar, tapi juga penuh makna tentang patah hati dan pengkhianatan. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lagu Happy Asmara Tak Ikhlasno, chord gitar yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar!

Lirik Lagu Happy Asmara Tak Ikhlasno

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Tak Ikhlasno yang ditulis oleh Happy Rism, nama pena dari Happy Asmara sendiri. Lagu ini menggunakan bahasa Jawa yang sederhana namun penuh emosi, menceritakan tentang seseorang yang ditinggalkan kekasihnya.

Sepine wengi iki ngeridu ati Seng tansah kelingan sliramu, kowe ninggal aku Ademe howo iki, nggowo loro sing kang nyoto Mergo nyawang kowe gandeng karo liyane Yen pancen iki wis garise, aku ikhlas lahir batine Kabeh kudu tak lalekke, masio abot sanggane Ra sepirone loro ati iki amergo ditinggal pergi Tapi loro ati iki amergo dikhianati Yen pancen uwis garise kowe gandeng karo de'e Mung dungoku mugo langgeng saklawase Ademe howo iki, nggowo loro sing kang nyoto Mergo nyawang kowe gandeng karo liyane

Lirik ini menggambarkan perasaan sakit hati karena dikhianati, tapi juga keikhlasan untuk melepaskan meski terasa berat. Bahasa Jawa yang digunakan membuat lagu ini terasa dekat dengan hati pendengar, terutama di Jawa Timur.

Chord Gitar Tak Ikhlasno - Mudah untuk Pemula

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut chord dasar yang mudah dipahami, lengkap dengan capo di fret 5 untuk suara yang pas.

Capo di fret 5 [Intro] C G Am EmF C Dm G [Verse] C G Sepine wengi iki Am Em Ngeridu ati F C Dm Seng tansah kelingan sliramu G C Kowe ninggal aku C G Ademe howo iki Am Em Nggowo loro sing kang nyoto F C Mergo nyawang kowe Dm G C F G C Gandeng karo liyane [Chorus] Am Em Yen pancen iki wis garise F C Aku ikhlas lahir batine Am Em Kabeh kudu tak lalekne F G Masio.. abot sanggane C G Am Ra sepirone loro ati iki Em F Amergo di tinggal pergi C Dm Tapi loro ati iki G C Amergo di khianati

Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci dasar seperti C, G, Am, dan Em. Dengan latihan sedikit, kamu pasti bisa memainkan lagu ini dengan lancar!

Fakta Menarik di Balik Lagu Tak Ikhlasno

Lagu ini bukan sekadar lagu patah hati biasa. Ada beberapa fakta menarik yang membuat Tak Ikhlasno begitu spesial:

1. Terinspirasi dari Kisah Nyata Happy Asmara

Happy Asmara menulis lagu ini saat masih SMA, terinspirasi dari pengalaman patah hati karena putus cinta. Ia bahkan menulis liriknya sambil menangis, menjadikan lagu ini sangat personal dan emosional.

2. Lagu Kedua Karya Happy Asmara

Tak Ikhlasno adalah lagu kedua yang diciptakan Happy Asmara setelah lagu Salah. Lagu ini dirilis pada tahun 2019 dan langsung meledak, terutama di Jawa Timur, menjadikannya salah satu pelopor musik pop Jawa modern.

3. Video Klip dengan Latar SMA

Video klip Tak Ikhlasno menarik perhatian karena menggunakan latar kehidupan anak SMA. Ini membuat lagu ini terasa relatable, terutama untuk anak muda yang pernah mengalami cinta dan patah hati di masa sekolah.

4. Popularitas yang Meledak

Video klip lagu ini, yang diunggah di kanal YouTube Happy Asmara Music pada 2 Agustus 2019, telah ditonton lebih dari 68 juta kali hingga tahun 2024. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak lagu ini di kalangan penggemar musik Jawa.

5. Julukan "The Queen of Ambyar"

Konsistensi Happy Asmara dalam menciptakan lagu-lagu patah hati seperti Tak Ikhlasno membuatnya dijuluki "The Queen of Ambyar" oleh penggemar. Julukan ini mencerminkan kemampuannya menyampaikan emosi melalui lirik dan musik.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lirik lagu Happy Asmara Tak Ikhlasno sangat mudah dipahami, bahkan oleh mereka yang tidak terlalu paham bahasa Jawa. Cerita tentang pengkhianatan dan keikhlasan adalah tema universal yang bisa dirasakan siapa saja. Ditambah dengan melodi yang catchy dan aransemen pop Jawa yang khas, lagu ini langsung mencuri hati pendengar. Chord gitarnya yang sederhana juga membuat lagu ini sering dimainkan di tongkrongan atau acara santai.

Cara Memasukkan Lagu Ini ke Playlistmu

Kamu bisa mendengarkan Tak Ikhlasno di platform seperti Spotify atau YouTube. Jika ingin belajar memainkannya, coba mainkan chord di atas sambil mengikuti lagu aslinya. Dijamin, kamu akan semakin terhubung dengan emosi lagu ini!

Dengan lirik lagu Happy Asmara Tak Ikhlasno, chord yang mudah, dan cerita di baliknya yang penuh makna, lagu ini layak jadi salah satu favoritmu.