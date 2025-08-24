Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Jika Cinta Dia Geisha: Lirik, Chord, dan Makna yang Menyentuh Hati

Thalatie K Yani
24/8/2025 08:15
Jika Cinta Dia Geisha: Lirik, Chord, dan Makna yang Menyentuh Hati
Geisha(Genius)

Lagu Jika Cinta Dia dari Geisha adalah salah satu lagu pop Indonesia yang sangat populer. Dirilis pada tahun 2009 melalui album Anugerah Terindah, lagu ini langsung mencuri perhatian pendengar dengan lirik yang penuh emosi dan melodi yang mudah diingat. Artikel ini akan membahas jika cinta dia lirik, chord gitar yang mudah dimainkan, serta makna mendalam di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar atau sekadar memahami cerita lagunya.

Lirik Lagu Jika Cinta Dia - Geisha

Berikut adalah jika cinta dia lirik lengkap yang bisa kamu nyanyikan:

Terlampau sering kau buat air mataku
Tak pernah kau tahu dalamnya rasa cintaku
Tak banyak inginku, jangan kau ulangi
Menyakiti aku sesuka kelakuanmu
Ku bukan manusia yang tidak berpikir
Berulang kali kau lakukan itu padaku
Reff:
Jika cinta dia jujurlah padaku
Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu
Jika cinta dia ku coba mengerti
Teramat sering kau membuat patah hatiku
Kau datang padanya tak pernah kutahu
Kau tinggalkan aku di saat ku butuhkanmu
Cinta tak begini selama ku tahu
Tetapi ku lemah karena cintaku padamu
Reff:
Jika cinta dia jujurlah padaku
Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu
Jika cinta dia ku coba mengerti
Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku

Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang tersakiti karena pasangannya tidak setia. Meski begitu, ia masih berusaha memahami dan menerima kenyataan.

Chord Gitar Jika Cinta Dia - Geisha

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci standar tanpa capo:

[Intro] 
F G Am  Am G F
[Verse]
Am        G         F
Terlampau sering kau buat air mataku
Am        G         F
Tak pernah kau tahu dalamnya rasa cintaku
F         G
Tak banyak inginku jangan kau ulangi
Am
Menyakiti aku sesuka kelakuanmu
F         G
Ku bukan manusia yang tidak berpikir
Dm
Berulang kali kau lakukan itu padaku
[Chorus]
F         G
Jika cinta dia jujurlah padaku
Am
Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu
F         G
Jika cinta dia ku coba mengerti
Am        G         F
Teramat sering kau membuat patah hatiku
[Verse]
F         G
Kau datang padanya tak pernah kutahu
Am
Kau tinggalkan aku disaat ku butuh kan mu
F         G
Cinta tak begini selama ku tahu
Dm
Tetapi ku lemah karena cintaku padamu
[Chorus]
F         G
Jika cinta dia jujurlah padaku
Am
Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu
F         G
Jika cinta dia ku coba mengerti
C
Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku
[Interlude] 
F G Am  F G Am
[Chorus]
F         G
Jika cinta dia jujurlah padaku
Am
Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu
F         G
Jika cinta dia ku coba mengerti
C
Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku

Chord ini sangat sederhana dan cocok untuk pemula. Kamu hanya perlu menguasai kunci dasar seperti F, G, Am, Dm, dan C. Latihan rutin akan membuatmu semakin lancar memainkannya!

Makna Lagu Jika Cinta Dia

Jika Cinta Dia bercerita tentang seseorang yang mengalami pengkhianatan dalam hubungan cinta. Liriknya menggambarkan rasa sakit hati karena pasangan yang berulang kali menyakiti dan tidak menghargai perasaan cinta yang tulus. Meski tersakiti, tokoh dalam lagu ini masih mencoba memahami pasangannya, bahkan rela melepaskan jika pasangannya mencintai orang lain. Baris seperti "Jika cinta dia jujurlah padaku" menunjukkan permintaan kejujuran, sementara "Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku" mencerminkan penerimaan bahwa cinta itu mungkin bukan yang terbaik.

Lagu ini sangat relate dengan banyak orang yang pernah merasakan cinta segitiga atau patah hati. Emosi yang kuat dalam lirik dan melodi membuat lagu ini timeless dan sering diputar di berbagai kesempatan.

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu

  • Latihan Transisi Chord: Fokus pada perpindahan mulus antara chord F, G, dan Am agar irama tetap stabil.
  • Perhatikan Emosi: Nyanyikan dengan penuh perasaan, terutama di bagian reff, untuk menangkap makna lagu.
  • Gunakan Strumming Sederhana: Pola strumming D-DU-UDU cocok untuk lagu ini agar terdengar santai.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Jika cinta dia lirik begitu populer karena mampu menyampaikan emosi universal tentang cinta dan patah hati. Geisha, dengan vokalisnya yang memiliki suara khas, berhasil membuat lagu ini mudah diingat dan dinyanyikan. Selain itu, chord yang sederhana membuat lagu ini sering dimainkan oleh pemula di tongkrongan atau acara santai.

Kesimpulan

Lagu Jika Cinta Dia dari Geisha adalah perpaduan sempurna antara lirik yang menyentuh, melodi yang indah, dan chord yang mudah dimainkan. Baik kamu sedang belajar gitar atau hanya ingin menikmati makna lagunya, artikel ini memberikan semua yang kamu butuhkan.



Editor : Thalatie Yani
