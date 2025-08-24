Chord dan Lirik Lagu Garut Kota Intan - Darso: Fakta Menarik di Baliknya

Headline
Lagu Garut Kota Intan adalah salah satu karya legendaris dari seniman Sunda, Kang Darso. Lagu ini begitu populer karena menggambarkan keindahan Kota Garut dan kisah cinta yang manis. Artikel ini menyajikan chord, lirik lagu Garut Kota Intan, serta fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!
Berikut adalah lirik lengkap lagu Garut Kota Intan yang diciptakan oleh Kang Darso. Lirik ini menggunakan bahasa Sunda yang puitis dan mudah dipahami:
Haritateh wanci pasosore Na mangsa poe nuhalodo panjang Ngalanglangan wetan kidul kota Bandung Bras ka kadu ngora Leles oge kaliwatan Jol anjo ka kota Garut Cikurai nangtawing haruman ngadago Luntur nambahan kapaur kuring harita Pedah panggih jeung manehna anu geulis Di Cipanas pisan pada-pada ngeumkeun rasa Maling toel oncon panon Kuring teh kataji pisan Reff: Anjeun lir inteung gumilang Luyu jeung lanian kota na Garut kota intan pangirutan Manis lir siga dodolna Kareut ninggal imutna sok sanajan teubih Kuringmah manteung miheman
Lirik ini mengisahkan perjalanan seseorang ke Garut, terpesona oleh keindahan alam dan bertemu dengan sosok yang menawan di Cipanas, yang diibaratkan seperti intan berkilau.
Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:
[Intro] Em C B Am F Em [Bait 1] Em Haritateh wanci pasosore Am F Em Na mangsa poe nuhalodo panjang Am Em Ngalanglangan wetan kidul kota Bandung D Bras ka kadu ngora D Leles oge kaliwatan C Em Jol anjo ka kota Garut [Bait 2] Am C Cikurai nangtawing haruman ngadago Am F Em Luntur nambahan kapaur kuring harita Am Em Pedah panggih jeung manehna anu geulis D Di Cipanas pisan pada-pada ngeumkeun rasa C B Maling toel oncon panon C Em Kuring teh kataji pisan [Reff] Em D Anjeun lir inteung gumilang Bm Em Luyu jeung lanian kota na C D Em Garut kota intan pangirutan Em D Manis lir siga dodolna D Em C Kareut ninggal imutna sok sanajan teubih C B Em Kuringmah manteung miheman
Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci dasar seperti Em, Am, D, dan C. Pastikan kamu menyesuaikan tempo agar sesuai dengan irama lagu Sunda yang lembut.
Lagu ini bukan hanya sekadar lagu, tetapi juga cerminan budaya dan keindahan Garut. Berikut beberapa fakta menarik:
Agar lebih mudah memainkan lagu ini, berikut beberapa tips:
Lirik lagu Garut Kota Intan begitu disukai karena perpaduan antara keindahan lirik, melodi yang mudah diingat, dan makna yang mendalam tentang cinta dan keindahan alam. Ditambah lagi, lagu ini sering digunakan dalam acara budaya Sunda dan menjadi favorit di kalangan penggemar musik daerah. Versi cover oleh Sule dan Nathalie juga menambah popularitasnya, terutama di kalangan anak muda.
Lagu Garut Kota Intan adalah karya masterpiece dari Kang Darso yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengenalkan keindahan budaya dan alam Garut. Dengan chord yang mudah dan lirik yang puitis, lagu ini cocok untuk dinyanyikan oleh siapa saja. Cobalah mainkan lagu ini di gitar dan rasakan pesonanya! Jika kamu ingin liburan ke Garut, putar lagu ini sebagai pengiring perjalananmu.
