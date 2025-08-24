Chord dan Lirik Lagu Garut Kota Intan - Darso: Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(youtube)

Lagu Garut Kota Intan adalah salah satu karya legendaris dari seniman Sunda, Kang Darso. Lagu ini begitu populer karena menggambarkan keindahan Kota Garut dan kisah cinta yang manis. Artikel ini menyajikan chord, lirik lagu Garut Kota Intan, serta fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!

Lirik Lagu Garut Kota Intan

Berikut adalah lirik lengkap lagu Garut Kota Intan yang diciptakan oleh Kang Darso. Lirik ini menggunakan bahasa Sunda yang puitis dan mudah dipahami:

Haritateh wanci pasosore Na mangsa poe nuhalodo panjang Ngalanglangan wetan kidul kota Bandung Bras ka kadu ngora Leles oge kaliwatan Jol anjo ka kota Garut Cikurai nangtawing haruman ngadago Luntur nambahan kapaur kuring harita Pedah panggih jeung manehna anu geulis Di Cipanas pisan pada-pada ngeumkeun rasa Maling toel oncon panon Kuring teh kataji pisan Reff: Anjeun lir inteung gumilang Luyu jeung lanian kota na Garut kota intan pangirutan Manis lir siga dodolna Kareut ninggal imutna sok sanajan teubih Kuringmah manteung miheman

Lirik ini mengisahkan perjalanan seseorang ke Garut, terpesona oleh keindahan alam dan bertemu dengan sosok yang menawan di Cipanas, yang diibaratkan seperti intan berkilau.

Chord Gitar Lagu Garut Kota Intan

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:

[Intro] Em C B Am F Em [Bait 1] Em Haritateh wanci pasosore Am F Em Na mangsa poe nuhalodo panjang Am Em Ngalanglangan wetan kidul kota Bandung D Bras ka kadu ngora D Leles oge kaliwatan C Em Jol anjo ka kota Garut [Bait 2] Am C Cikurai nangtawing haruman ngadago Am F Em Luntur nambahan kapaur kuring harita Am Em Pedah panggih jeung manehna anu geulis D Di Cipanas pisan pada-pada ngeumkeun rasa C B Maling toel oncon panon C Em Kuring teh kataji pisan [Reff] Em D Anjeun lir inteung gumilang Bm Em Luyu jeung lanian kota na C D Em Garut kota intan pangirutan Em D Manis lir siga dodolna D Em C Kareut ninggal imutna sok sanajan teubih C B Em Kuringmah manteung miheman

Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci dasar seperti Em, Am, D, dan C. Pastikan kamu menyesuaikan tempo agar sesuai dengan irama lagu Sunda yang lembut.

Fakta Menarik di Balik Lagu Garut Kota Intan

Lagu ini bukan hanya sekadar lagu, tetapi juga cerminan budaya dan keindahan Garut. Berikut beberapa fakta menarik:

Ciptaan Kang Darso : Hendarso, atau lebih dikenal sebagai Kang Darso, adalah penyanyi dan pencipta lagu Sunda legendaris. Ia mulai berkarier sejak 1960-an, termasuk bermain bass di grup musik Nada Karya.

: Hendarso, atau lebih dikenal sebagai Kang Darso, adalah penyanyi dan pencipta lagu Sunda legendaris. Ia mulai berkarier sejak 1960-an, termasuk bermain bass di grup musik Nada Karya. Inspirasi dari Garut : Lagu ini terinspirasi dari keindahan alam Garut, seperti Gunung Cikuray dan Cipanas, serta makanan khasnya, dodol, yang disebut dalam lirik.

: Lagu ini terinspirasi dari keindahan alam Garut, seperti Gunung Cikuray dan Cipanas, serta makanan khasnya, dodol, yang disebut dalam lirik. Kisah Cinta : Lirik lagu ini menggambarkan kekaguman terhadap seseorang yang cantik, diibaratkan seperti intan, sekaligus memuji Garut sebagai “kota intan”.

: Lirik lagu ini menggambarkan kekaguman terhadap seseorang yang cantik, diibaratkan seperti intan, sekaligus memuji Garut sebagai “kota intan”. Populer di Media Sosial: Lagu ini kembali viral di TikTok dan YouTube pada 2022, terutama setelah dicover oleh Sule feat. Nathalie pada 8 Maret 2022.

Tips Memainkan Lagu Garut Kota Intan

Agar lebih mudah memainkan lagu ini, berikut beberapa tips:

Latihan Chord Dasar: Kuasai chord Em, Am, D, C, dan B terlebih dahulu. Ini adalah kunci sederhana yang sering digunakan dalam lagu Sunda. Ikuti Irama: Dengarkan lagu aslinya untuk menangkap tempo dan nuansa emosionalnya. Lagu ini memiliki ritme yang lembut dan penuh perasaan. Nyanyikan dengan Hati: Lirik lagu ini penuh dengan puisi Sunda. Cobalah memahami maknanya agar kamu bisa menyanyikannya dengan penuh penghayatan.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lirik lagu Garut Kota Intan begitu disukai karena perpaduan antara keindahan lirik, melodi yang mudah diingat, dan makna yang mendalam tentang cinta dan keindahan alam. Ditambah lagi, lagu ini sering digunakan dalam acara budaya Sunda dan menjadi favorit di kalangan penggemar musik daerah. Versi cover oleh Sule dan Nathalie juga menambah popularitasnya, terutama di kalangan anak muda.

Kesimpulan

Lagu Garut Kota Intan adalah karya masterpiece dari Kang Darso yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengenalkan keindahan budaya dan alam Garut. Dengan chord yang mudah dan lirik yang puitis, lagu ini cocok untuk dinyanyikan oleh siapa saja. Cobalah mainkan lagu ini di gitar dan rasakan pesonanya! Jika kamu ingin liburan ke Garut, putar lagu ini sebagai pengiring perjalananmu.