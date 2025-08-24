Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Lirik dan Chord Kamu dan Kenangan - Maudy Ayunda: Fakta Menarik dan Makna Lagu

Thalatie K Yani
24/8/2025 07:16
Lirik dan Chord Kamu dan Kenangan - Maudy Ayunda: Fakta Menarik dan Makna Lagu
Maudy Ayunda(Instagram)

Lagu Kamu dan Kenangan oleh Maudy Ayunda adalah salah satu soundtrack paling menyentuh dari film Habibie & Ainun 3. Lagu ini begitu populer di kalangan penggemar musik Indonesia karena liriknya yang penuh emosi dan melodi yang indah. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik Kamu dan Kenangan, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak informasinya!

Lirik Lagu Kamu dan Kenangan - Maudy Ayunda

Berikut adalah lirik Kamu dan Kenangan yang ditulis oleh Melly Goeslaw. Lirik ini menggambarkan perasaan kehilangan dan cinta yang abadi:

Seusai itu senja jadi sendu, awan pun mengabu
Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku
Ku memintal rindu, menyesali waktu
Mengapa dahulu tak kuucapkan aku mencintaimu
Sejuta kali sehari
Walau masih bisa senyum
Namun tak selepas duluKini aku kesepian
[Chorus]
Kamu dan segala kenangan
Menyatu dalam waktu yang berjalan
Dan aku kini sendirian
Menatap dirimu hanya bayangan
Tak ada yang lebih pedih
Daripada kehilangan dirimu
Cintaku tak mungkin beralih
Sampai mati hanya cinta padamu

Lirik ini sangat cocok untuk kamu yang sedang merasakan kerinduan atau ingin mengenang momen spesial bersama orang tersayang.

Chord Gitar Kamu dan Kenangan (Kunci Dasar Am)

Berikut adalah chord gitar Kamu dan Kenangan dengan kunci dasar Am yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula:

Capo fret 3
[Intro]
Am Am
[Verse]
Am
Seusai itu senja jadi sendu
Dm
Awan pun mengabu
G G
Kepergianmu menyisakan duka
C
Dalam hidupku
Am
Ku meminta rindu, menyesali waktu
Dm
Mengapa dahulu
G G
Tak ku ucapkan aku mencintaimu
C
Sejuta kali sehari
Dm
Walau masih bisa senyum
E Am
Namun tak selepas dulu
C D G
Kini aku kesepian
[Chorus]
C
Kamu dan segala kenangan
Bm E Am
Menyatu dalam waktu yang berjalan
C7 F
Dan aku kini sendirian
Dm G
Menatap dirimu hanya bayangan
C
Tak ada yang lebih pedih
Bm E Am
Daripada kehilangan dirimu
C7 F
Cintaku tak mungkin beralih
Dm G
Sampai mati hanya cinta padamu
A# (D#)
Padamu

Chord ini memudahkan kamu untuk memainkan lagu ini di gitar. Pastikan gitar kamu sudah disetem dengan benar sebelum memainkan chord di atas!

Fakta Menarik di Balik Lagu Kamu dan Kenangan

Lagu ini bukan hanya sekadar soundtrack, tetapi juga memiliki cerita dan makna yang dalam. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Kamu dan Kenangan:

  • Ciptaan Melly Goeslaw: Lagu ini diciptakan oleh musisi terkenal Melly Goeslaw, yang terinspirasi dari kisah cinta sejati BJ Habibie dan Hasri Ainun Besari.
  • Soundtrack Film Habibie & Ainun 3: Maudy Ayunda tidak hanya menyanyikan lagu ini, tetapi juga berperan sebagai Ainun dalam film tersebut, menambah kedalaman emosi dalam penampilannya.
  • Aransemen Megah: Lagu ini diaransemen oleh Anto Hoed dengan nuansa strings yang megah, berbeda dari gaya musik Maudy yang biasanya lebih pop dan ringan.
  • Viral di TikTok: Lirik Kamu dan Kenangan sering digunakan sebagai backsound video emosional di TikTok, membuatnya semakin populer di kalangan anak muda.
  • Rilis pada 2019: Lagu ini dirilis pada 4 Juli 2019 oleh Trinity Optima Production dan MD Music, dan hingga kini video klipnya telah ditonton lebih dari 8 juta kali di YouTube.

Makna Lagu Kamu dan Kenangan

Lagu Kamu dan Kenangan menceritakan tentang penyesalan atas cinta yang tidak tersampaikan dan rasa kehilangan yang mendalam. Liriknya mencerminkan perasaan seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai, namun cintanya tetap setia hingga akhir hayat. Lagu ini terinspirasi dari kisah cinta BJ Habibie dan Ainun, yang dikenal sebagai salah satu kisah cinta paling romantis di Indonesia.

Dengan melodi yang menyentuh dan lirik yang penuh makna, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin merenung atau mengenang momen-momen berharga dalam hidup. Jadi, sudah siap memainkan chordnya atau menyanyikan lirik Kamu dan Kenangan ini?

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu ini populer karena beberapa alasan:

  • Emosi yang Kuat: Liriknya mudah menyentuh hati pendengar, terutama mereka yang pernah merasakan kehilangan.
  • Suara Maudy Ayunda: Suara lembut Maudy menambah kedalaman emosi lagu ini.
  • Kisah Nyata: Terinspirasi dari kisah nyata, lagu ini terasa autentik dan relatable.

Jika kamu ingin mendengarkan lagu ini, kamu bisa menemukannya di platform seperti Spotify atau YouTube. Jangan lupa untuk mencoba memainkan chordnya dan menyanyikan lirik Kamu dan Kenangan bersama teman-temanmu!



Editor : Thalatie Yani
