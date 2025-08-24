D'Masiv(Instagram)

Apakah kamu sedang mencari lirik lagu D'Masiv Merindukanmu lengkap dengan chord gitar dan ingin tahu makna di baliknya? Lagu ini adalah salah satu karya terbaik dari D'Masiv yang dirilis pada tahun 2008 dalam album Perubahan. Dengan melodi yang menyentuh dan lirik penuh emosi, lagu ini mampu membawa pendengar ke dalam suasana kerinduan yang mendalam. Artikel ini akan membahas lirik, chord, dan makna lagu secara sederhana agar mudah dipahami, bahkan untuk pemula.

Lirik Lagu D'Masiv Merindukanmu

Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merindukan sosok spesial dalam hidupnya, baik dalam suka maupun duka. Berikut adalah lirik lengkapnya:

Saat aku tertawa di atas semua Saat aku menangisi kesedihanku Aku ingin engkau selalu ada Aku ingin engkau aku kenang Selama aku masih bisa bernafas Masih sanggup berjalan Ku kan slalu memujamu Meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana Dengarkan aku ku merindukanmu Saat aku mencoba merubah sgalanya Saat aku meratapi kekalahanku Aku ingin engkau selalu ada Aku ingin engkau aku kenang

Lirik lagu D'Masiv Merindukanmu ini sederhana namun penuh makna, menggambarkan perasaan rindu yang tak pernah pudar meski orang yang dicintai sudah tak ada di sisinya.

Chord Gitar Merindukanmu: Mudah untuk Pemula

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti. Chord ini menggunakan kunci standar tanpa capo, cocok untuk pemula:

[Intro] C Cmaj7 F [Verse] C Cmaj7 F Saat aku tertawa di atas semua C Cmaj7 F Saat aku menangisi kesedihanku Am G F Aku ingin engkau selalu ada Am G F G Aku ingin engkau aku kenang [Chorus] F Em Selama aku masih bisa bernafas Dm G Masih sanggup berjalan C Ku kan slalu memujamu F Meski ku tak tahu lagi Em A Engkau ada di mana Dm G Dengarkan aku ku merindukanmu [Interlude] Am G F G

Chord ini cukup sederhana dan menggunakan kunci dasar seperti C, F, Am, dan G. Kamu bisa berlatih dengan tempo pelan untuk menguasai transisi antar kunci.

Makna Mendalam di Balik Lagu Merindukanmu

Lagu ini bukan hanya tentang kerinduan biasa, tetapi juga tentang kesetiaan dan cinta yang abadi. Lirik seperti “Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan slalu memujamu” menunjukkan komitmen untuk terus mengenang seseorang yang berarti, meski keberadaannya tak diketahui lagi. Lagu ini sering diartikan sebagai ungkapan rindu kepada seseorang yang telah pergi, baik karena perpisahan, jarak, atau kehilangan.

Melodi yang lembut dan melankolis memperkuat emosi lagu ini, membuatnya cocok untuk dinyanyikan saat kamu sedang merenung atau merindukan seseorang. Lagu ini juga mengajarkan bahwa kenangan bisa menjadi kekuatan untuk terus melangkah, meski hati terasa berat.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Merindukanmu populer karena liriknya yang relatable dan mudah menyentuh hati pendengar. Ditulis oleh Rian Ekky Pradipta, vokalis D'Masiv, lagu ini menggabungkan elemen pop dan balada yang disukai banyak orang. Video musik resminya di YouTube telah ditonton jutaan kali, menunjukkan betapa lagu ini dicintai hingga saat ini. Selain itu, chord yang sederhana membuat lagu ini sering dimainkan di tongkrongan atau acara musik kecil.

Tips Memainkan dan Menyanyikan Lagu Ini

Untuk membawakan lagu ini dengan penuh perasaan, perhatikan beberapa tips berikut:

Latihan Chord: Mulailah dengan memainkan chord perlahan untuk membiasakan jari dengan perpindahan kunci.

Mulailah dengan memainkan chord perlahan untuk membiasakan jari dengan perpindahan kunci. Emosi dalam Nyanyian: Nyanyikan dengan perasaan, terutama pada bagian reff yang penuh emosi.

Nyanyikan dengan perasaan, terutama pada bagian reff yang penuh emosi. Gunakan Capo (Opsional): Jika suara kamu lebih cocok dengan nada tinggi, gunakan capo di fret 5 untuk versi yang lebih ringan.

Dengan lirik lagu D'Masiv Merindukanmu yang penuh makna dan chord yang mudah dipelajari, lagu ini adalah pilihan tepat untuk kamu yang ingin belajar gitar sambil menikmati musik yang menyentuh hati.