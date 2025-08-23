Makna Lagu Cinta yang Diam - Chord, Lirik, dan Fakta Menarik Difki Khalif feat Ariel NOAH

Ilustrasi(Dok Musica Studio)

Lagu Cinta yang Diam oleh Difki Khalif feat Ariel NOAH adalah salah satu karya musik yang mencuri hati pendengar. Dengan lirik puitis dan melodi yang menyentuh, lagu ini mengisahkan cinta yang terpendam. Artikel ini akan membahas makna lagu Cinta yang Diam, chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lebih dalam lagu ini atau memainkannya di gitar!

Makna Lagu Cinta yang Diam

Makna lagu Cinta yang Diam bercerita tentang seseorang yang mencintai dalam diam. Ia memilih menahan perasaan cintanya karena merasa belum pantas atau belum siap mengungkapkannya. Liriknya menggambarkan kesabaran dan ketulusan dalam menjaga cinta agar tetap suci, tanpa terburu-buru. Baris seperti "Dan sebenarnya aku tak diam" menunjukkan bahwa meski cinta itu tak terucap, perasaan itu tetap hidup dan diam-diam diperhatikan dari kejauhan. Lagu ini cocok untuk kamu yang pernah merasakan cinta yang dalam namun belum saatnya diungkapkan.

Chord Gitar Cinta yang Diam

Berikut adalah chord gitar Cinta yang Diam yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Chord ini dimulai dari kunci G, seperti yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya.

[Intro] G[Verse 1]G D/F#Indah tentangmu indahEm7 BmKan tersisa di harapanC DMembuatku mengertiG D/F#Karena aku manusiaEm7 BmYang terbiasa ikuti cintaC DTak mau lagi terbawaBm EmOleh nafsu duniaAmSebaiknya kau tungguD Dm F GSampai aku pantaskan menjemputmu[Chorus]CDan sebenarnya aku tak diamF GSeraya perhatikan jejak langkahmuEm Am Dm7 GWalau terlihat diriku tak ada di dekatmuCSemakin kau indahF GMemperjelas setiap kelemahankuEm AmWalau kau berhargaDm7 G CSekarang bukan untuk berdua

Chord di atas mudah dimainkan dengan gitar akustik. Pastikan kamu menyetem gitar dengan benar sebelum memainkan lagu ini!

Lirik Lagu Cinta yang Diam

Berikut lirik lengkap lagu Cinta yang Diam yang dinyanyikan oleh Difki Khalif feat Ariel NOAH:

Indah tentangmu indahKan tersisa di harapanMembuatku mengertiKarena aku manusiaYang terbiasa ikuti cintaTak mau lagi terbawaOleh nafsu duniaSebaiknya kau tungguSampai aku pantaskan menjemputmuDan sebenarnya aku tak diamSeraya perhatikan jejak langkahmuWalau terlihat diriku tak ada di dekatmuSemakin kau indahMemperjelas setiap kelemahankuWalau kau berhargaSekarang bukan untuk berduaJika kau berat untukMemikirkan cinta yang diamPercayalah semua iniTakkan berujung lamaKita akan berduaTanpa harus terganggu oleh dosaDan sebenarnya aku tak diamSeraya perhatikan jejak langkahmuWalau terlihat diriku tak ada di dekatmuSemakin kau indahMemperjelas setiap kelemahankuWalau kau berhargaSekarang bukan untuk berduaMenanti indah nanti kitaDan saling melindungi rasaKujaganya untuk berdua

Lirik ini penuh dengan emosi dan kepekaan, membuat lagu ini begitu spesial bagi pendengarnya.

Fakta Menarik di Balik Lagu Cinta yang Diam

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Cinta yang Diam yang perlu kamu ketahui:

Kolaborasi Keluarga: Difki Khalif adalah adik sepupu Ariel NOAH. Lagu ini menjadi debut Difki sebagai penyanyi, dan kolaborasi dengan Ariel menambah daya tarik lagu ini.

Difki Khalif adalah adik sepupu Ariel NOAH. Lagu ini menjadi debut Difki sebagai penyanyi, dan kolaborasi dengan Ariel menambah daya tarik lagu ini. Pencipta Lagu: Lagu ini diciptakan oleh Difki Khalif sendiri, dengan aransemen musik dibantu oleh additional player dari band NOAH.

Lagu ini diciptakan oleh Difki Khalif sendiri, dengan aransemen musik dibantu oleh additional player dari band NOAH. Rilis Spesial: Lagu ini dirilis pada 25 Desember 2020, bertepatan dengan hari Natal, dan langsung menjadi trending di YouTube, ditonton lebih dari 1 juta kali dalam waktu singkat.

Lagu ini dirilis pada 25 Desember 2020, bertepatan dengan hari Natal, dan langsung menjadi trending di YouTube, ditonton lebih dari 1 juta kali dalam waktu singkat. Tema Universal: Makna lagu Cinta yang Diam menggambarkan perjuangan cinta yang tulus, yang relatable bagi banyak orang yang pernah mencintai dalam diam.

menggambarkan perjuangan cinta yang tulus, yang relatable bagi banyak orang yang pernah mencintai dalam diam. Video Musik: Video klip lagu ini diunggah di kanal YouTube Ariel NOAH, menampilkan visual yang sederhana namun penuh makna, selaras dengan tema lagu.

Kesimpulan

Lagu Cinta yang Diam oleh Difki Khalif feat Ariel NOAH adalah karya yang indah dan penuh makna. Dengan lirik yang mendalam, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi favorit banyak orang. Semoga artikel ini membantu kamu memahami makna lagu Cinta yang Diam dan menikmati lagunya lebih dalam.