Lirik dan Chord A Whole New World - Zayn & Zhavia (OST Aladdin 2019)

Lagu A Whole New World yang dinyanyikan Zayn Malik dan Zhavia Ward adalah soundtrack ikonis dari film remake Aladdin (2019). Lagu ini menggambarkan petualangan romantis Aladdin dan Jasmine di atas karpet terbang. Artikel ini menyajikan lirik A Whole New World, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi atau bermain musik!

Lirik A Whole New World - Zayn & Zhavia

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu A Whole New World yang dinyanyikan oleh Zayn Malik dan Zhavia Ward. Lirik ini penuh makna tentang cinta dan petualangan baru.

[Verse 1: Zayn]I can show you the worldShining, shimmering, splendidTell me, princess, now when didYou last let your heart decide?I can open your eyesTake you wonder by wonderOver, sideways and underOn a magic carpet ride[Chorus: Zayn & Zhavia]A whole new worldA new fantastic point of viewNo one to tell us "no"Or where to goOr say we're only dreamingA whole new worldA dazzling place I never knewBut when I'm way up hereIt's crystal clearThat now I'm in a whole new world with youNow I'm in a whole new world with you[Verse 2: Zhavia]Unbelievable sightsIndescribable feelingSoaring, tumbling, freewheelingThrough an endless diamond sky[Chorus: Zhavia, Zayn & Both]A whole new world(Don't you dare close your eyes)A hundred thousand things to see(Hold your breath; it gets better)I'm like a shooting star, I've come so farI can't go back to where I used to beA whole new worldWith new horizons to pursueI'll chase them anywhereThere's time to spareLet me share this whole new world with you[Outro: Zhavia, Zayn & Both]A whole new world (A whole new world)That's where we'll be (That's where we'll be)A thrilling chase (A wondrous place)For you and me

Chord Gitar A Whole New World

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu A Whole New World. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah dimainkan dengan gitar akustik.

[Verse]C F CI can show you the worldC F GShining, shimmering, splendidDm E7Tell me princessAm F CNow when did you last let your heart decide?C F CI can open your eyesC F GTake you wonder by wonderDm E7 AmOver sideways and underF COn a magic carpet ride[Chorus]GA whole new worldC G AmA new fantastic point of viewF C F CNo one to tell us no or where to goAm D7 GOr say we're only dreamingGA whole new worldC G AmA dazzling place I never knewF C F CBut when I'm way up here, it's crystal clearAm D7 Bb G CThat now I'm in a whole new world with you

Catatan: Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada dengan versi asli lagu. Jika kamu pemula, coba mainkan perlahan dan ikuti ritme lagu.

Fakta Menarik di Balik Lagu A Whole New World

Lagu A Whole New World bukan hanya sekadar lagu romantis, tetapi juga memiliki sejarah dan makna yang menarik. Berikut beberapa fakta di balik lagu ini:

1. Cover dari Versi Asli 1992

Lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Brad Kane dan Lea Salonga pada film Aladdin 1992. Versi asli berhasil menduduki puncak Billboard Hot 100 dan memenangkan Grammy Award untuk "Song of the Year" pada 1993. Zayn dan Zhavia membawakan versi baru untuk film remake Aladdin 2019 dengan nuansa modern.

2. Makna Lagu yang Romantis

Lirik A Whole New World menceritakan tentang Aladdin yang ingin menunjukkan dunia baru kepada Jasmine, bebas dari batasan istana. Lagu ini menggambarkan cinta sederhana dan petualangan tanpa batas, membuatnya cocok untuk pasangan yang sedang jatuh cinta.

3. Kesuksesan di Tangga Lagu

Versi Zayn dan Zhavia dirilis pada 9 Mei 2019 dan langsung menjadi trending di YouTube dengan lebih dari 20 juta penonton dalam waktu singkat. Lagu ini juga masuk nominasi Teen Choice Award untuk kategori Choice Movie Song.

4. Kolaborasi Zayn dan Zhavia

Zayn Malik, mantan anggota One Direction, dan Zhavia Ward, penyanyi pendatang baru, dipilih Disney untuk menghidupkan kembali lagu ini. Kolaborasi mereka memberikan sentuhan pop modern yang segar, berbeda dari versi aslinya.

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu

Untuk menyanyikan A Whole New World, perhatikan emosi dalam liriknya. Coba nyanyikan dengan lembut pada bagian verse dan lebih penuh semangat di chorus. Untuk chord, pastikan transisi antara C, F, dan G mulus. Latihan rutin akan membuatmu semakin mahir!

Kesimpulan

Lagu A Whole New World oleh Zayn Malik dan Zhavia Ward adalah kombinasi sempurna antara lirik romantis, melodi indah, dan chord gitar yang mudah dimainkan. Dengan mempelajari lirik A Whole New World dan chord di atas, kamu bisa menikmati lagu ini sambil bermain gitar atau bernyanyi bersama teman. Jangan lupa, lagu ini juga punya makna mendalam tentang cinta dan petualangan baru!