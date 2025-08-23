Chord dan Lirik Lagu Until I Found You versi Em Beihold feat Stephen Sanchez + Fakta Menarik

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Until I Found You versi Em Beihold feat Stephen Sanchez menjadi salah satu lagu romantis yang viral di TikTok dan platform musik seperti Spotify. Dengan nuansa retro 80-an, lagu ini berhasil mencuri hati banyak pendengar. Artikel ini akan membahas chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak penjelasan lengkapnya!

Chord Lagu Until I Found You Versi Em Beihold

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan lagu Until I Found You versi duet dengan Em Beihold. Chord ini cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar.

Intro: C Em F FmVerse 1:C EmGeorgia, wrap me up in all your...F FmI want ya in my armsC EmOh, let me hold yaF FmI'll never let you go again, like I didCOh, I used to sayChorus:C Em"I would never fall in love again until I found her"F FmI said, "I would never fall unless it's you I fall into"C EmI was lost within the darkness, but then I found herF FmI found youVerse 2:C EmHeaven when I held you againF FmHow could we ever just be friends?C EmI would rather die than let you goF FmJuliet to your RomeoCHow I heard you say

Chord di atas menggunakan kunci dasar C, yang mudah dimainkan bahkan untuk pemula. Kamu bisa menyesuaikan capo sesuai dengan nada suaramu.

Lirik Lagu Until I Found You Versi Em Beihold feat Stephen Sanchez

Berikut adalah lirik lengkap lagu Until I Found You versi duet, yang menampilkan perspektif Stephen Sanchez dan Em Beihold:

Verse 1: Stephen SanchezGeorgia, wrap me up in all your...I want ya in my armsOh, let me hold yaI'll never let you go again, like I didOh, I used to sayChorus: Stephen Sanchez and Em Beihold"I would never fall in love again until I found her"I said, "I would never fall unless it's you I fall into"I was lost within the darkness, but then I found herI found youVerse 2: Em BeiholdHeaven when I held you againHow could we ever just be friends?I would rather die than let you goJuliet to your RomeoHow I heard you sayChorus: Stephen Sanchez and Em Beihold"I would never fall in love again until I found her"I said, "I would never fall unless it's you I fall into"I was lost within the darkness, but then I found herI found you

Lirik ini mencerminkan kisah cinta yang mendalam, dengan Em Beihold menambahkan perspektif emosional dari sudut pandang pasangan dalam lagu.

Fakta Menarik di Balik Lagu Until I Found You

Lagu Until I Found You bukan hanya sekadar lagu romantis, tetapi juga memiliki cerita dan makna yang mendalam. Berikut beberapa fakta menarik di balik lagu ini:

Inspirasi dari Kisah Nyata: Lagu ini ditulis oleh Stephen Sanchez untuk kekasihnya, Georgia Webster. Lagu ini menggambarkan penyesalannya karena pernah berpisah dan kebahagiaannya saat kembali bersama.

Lagu ini ditulis oleh Stephen Sanchez untuk kekasihnya, Georgia Webster. Lagu ini menggambarkan penyesalannya karena pernah berpisah dan kebahagiaannya saat kembali bersama. Nuansa Retro 80-an: Lagu ini memiliki vibe musik rock ballad era 50-an hingga 80-an, yang membuatnya terasa nostalgia namun tetap segar untuk pendengar modern.

Lagu ini memiliki vibe musik rock ballad era 50-an hingga 80-an, yang membuatnya terasa nostalgia namun tetap segar untuk pendengar modern. Versi Duet dengan Em Beihold: Versi duet yang dirilis pada 22 April 2022 menambahkan bagian lirik yang dinyanyikan Em Beihold, memberikan perspektif dari sudut pandang pasangan Sanchez, yang membuat lagu ini semakin romantis.

Versi duet yang dirilis pada 22 April 2022 menambahkan bagian lirik yang dinyanyikan Em Beihold, memberikan perspektif dari sudut pandang pasangan Sanchez, yang membuat lagu ini semakin romantis. Viral di TikTok: Lagu ini meledak di TikTok berkat lirik ikonik “Heaven when I held you again,” yang sering digunakan sebagai backsound video romantis.

Lagu ini meledak di TikTok berkat lirik ikonik “Heaven when I held you again,” yang sering digunakan sebagai backsound video romantis. Makna Lirik: Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tersesat dalam kegelapan hidupnya dan menemukan cinta sejati yang mengubah segalanya. Em Beihold menambahkan dimensi emosional dengan lirik tentang ketidakmungkinan hanya berteman setelah merasakan cinta yang begitu kuat.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Until I Found You versi Em Beihold berhasil menarik perhatian karena liriknya yang penuh emosi dan mudah relate bagi pendengar. Kolaborasi antara Stephen Sanchez dan Em Beihold memberikan dinamika baru, di mana suara mereka saling melengkapi. Ditambah lagi, aransemen musik yang sederhana namun menyentuh membuat lagu ini cocok untuk berbagai momen, dari pernikahan hingga konten media sosial.

Cara Memainkan Chord dengan Mudah

Untuk pemula, gunakan capo di fret kedua agar chord lebih mudah dimainkan dan sesuai dengan nada asli lagu. Pastikan kamu berlatih transisi antara chord C, Em, F, dan Fm agar alur lagu terdengar mulus. Kamu juga bisa menonton tutorial gitar di YouTube untuk melihat teknik strumming yang pas.

Kesimpulan

Lagu Until I Found You versi Em Beihold feat Stephen Sanchez adalah perpaduan sempurna antara lirik romantis, melodi nostalgia, dan cerita cinta yang menyentuh. Dengan chord yang mudah dimainkan dan lirik yang penuh makna, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin belajar gitar atau sekadar menikmati kisah cinta dalam musik.