Lirik Lagu Sugar - Maroon 5 dan Terjemahan: Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(IG Maroon 5)

Lagu Sugar dari Maroon 5 adalah salah satu hits terbesar yang dirilis pada tahun 2015. Dengan melodi yang catchy dan lirik yang romantis, lagu ini langsung mencuri hati penggemar di seluruh dunia. Artikel ini akan membahas sugar lirik lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia serta fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak!

Lirik Lagu Sugar - Maroon 5 dan Terjemahan

Berikut adalah sugar lirik asli dalam bahasa Inggris beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami:

Verse 1

I'm hurting, baby, I'm broken down

Aku terluka, sayang, aku hancur

I need your loving, loving, I need it now

Aku butuh kasih sayangmu, aku butuh sekarang

When I'm without you, I'm something weak

Saat aku tanpamu, aku jadi lemah

You got me begging, begging, I'm on my knees

Kau membuatku memohon, aku berlutut

Pre-Chorus

I don't wanna be needing your love

Aku tak ingin terus membutuhkan cintamu

I just wanna be deep in your love

Aku hanya ingin tenggelam dalam cintamu

And it's killing me when you're away, ooh, baby

Dan aku tersiksa saat kau jauh, oh sayang

'Cause I really don't care where you are

Karena aku tak peduli di mana kau berada

I just wanna be there where you are

Aku hanya ingin ada di tempatmu berada

And I gotta get one little taste

Dan aku ingin merasakan sedikit saja

Chorus

Your sugar, yes, please

Gulamu, ya, kumohon

Won't you come and put it down on me?

Maukah kau datang dan memberikannya padaku?

I'm right here, 'cause I need

Aku di sini, karena aku butuh

Little love and little sympathy

Sedikit cinta dan sedikit simpati

Verse 2

My broken pieces, you pick them up

Kepingan-kepinganku yang hancur, kau punguti

Don't leave me hanging, hanging, come give me some

Jangan biarkan aku terkatung-katung, beri aku sedikit

When I'm without ya, I'm so insecure

Saat aku tanpamu, aku sangat gelisah

You are the one thing, one thing I'm living for

Kaulah satu-satunya yang aku hidup untuk

Bridge

I want that red velvet, I want that sugar sweet

Kuingin beludru merah itu, kuingin manis gula itu

Don't let nobody touch it unless that somebody's me

Jangan biarkan siapa pun menyentuhnya kecuali aku

I gotta be a man, there ain't no other way

Aku harus jadi lelaki sejati, tak ada cara lain

'Cause girl you're hotter than a Southern California Bay

Karena kau lebih seksi dari Teluk California Selatan

Makna Lagu Sugar

Lagu Sugar bercerita tentang seorang pria yang sangat mendambakan cinta dan perhatian dari kekasihnya. Kata "sugar" dalam sugar lirik adalah metafora untuk sikap manis dan kasih sayang yang diinginkan pria ini. Menurut Adam Levine, vokalis Maroon 5, lagu ini menggambarkan keinginan untuk mendapatkan cinta yang tulus dan manis dari seseorang yang spesial.

Fakta Menarik di Balik Lagu Sugar

1. Video Musik yang Viral

Video musik Sugar dirilis pada 14 Januari 2015 dan langsung menjadi viral. Dalam video ini, Maroon 5 muncul secara tiba-tiba di beberapa pesta pernikahan di Los Angeles, memberikan kejutan kepada pengantin dan tamu. Video ini telah ditonton lebih dari 3,8 miliar kali di YouTube hingga tahun 2025.

2. Pencapaian di Tangga Lagu

Lagu ini berhasil mencapai posisi nomor dua di Billboard Hot 100 dan menjadi salah satu single terbesar Maroon 5. Sugar juga mendapat sertifikasi Diamond dari Recording Industry Association of America (RIAA) pada tahun 2022, menandakan penjualan yang luar biasa.

3. Proses Keren di Balik Pembuatan

Sugar ditulis oleh Adam Levine bersama Mike Posner, Dr. Luke, dan Jacob Kasher Hindlin, dengan produksi dari Ammo dan Cirkut. Lagu ini menggabungkan elemen disco, funk-pop, dan soul, menciptakan nuansa yang ceria dan mudah diingat.

4. Cocok untuk Pesta Pernikahan

Berkat tema romantis dan video musiknya, lagu ini sering diputar di pesta pernikahan. Melodi yang upbeat dan lirik yang manis membuat Sugar jadi pilihan favorit untuk merayakan momen spesial.

Tips Menikmati Lagu Sugar

Untuk menghayati sugar lirik, dengarkan lagu ini sambil membaca terjemahannya. Kamu juga bisa menonton video musiknya untuk merasakan energi positif dari lagu ini. Jika kamu sedang merencanakan pesta, Sugar bisa jadi tambahan sempurna untuk playlist-mu!

Kesimpulan

Lagu Sugar dari Maroon 5 bukan hanya sekadar lagu pop dengan melodi yang enak didengar, tapi juga punya makna mendalam tentang cinta dan kasih sayang. Dengan sugar lirik yang romantis dan fakta menarik di baliknya, lagu ini tetap relevan dan digemari hingga sekarang. Semoga artikel ini membantu kamu memahami lagu ini lebih dalam!