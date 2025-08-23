Makna Lagu Trust Issues Drake: Lirik, Chord, dan Cerita di Baliknya

Ilustrasi(Youtube Drake)

Lagu Trust Issues dari Drake adalah salah satu karya yang mencuri perhatian, terutama setelah viral di TikTok. Lagu ini bukan hanya tentang irama yang catchy, tetapi juga menyimpan makna mendalam tentang kepercayaan dan hubungan. Di artikel ini, kita akan membahas makna lagu Trust Issues Drake, lirik lengkap, chord gitar, dan kisah di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lebih dalam atau memainkan lagunya!

Makna Lagu Trust Issues Drake

Makna lagu Trust Issues Drake berpusat pada perjuangan seseorang yang sulit mempercayai orang lain karena pengalaman buruk di masa lalu. Drake menceritakan rasa frustrasinya terhadap lingkungan yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Lagu ini menggambarkan bagaimana kepercayaan yang hancur sulit dipulihkan, bahkan ketika seseorang ingin membuka hati lagi. Menurut beberapa sumber, lagu ini terinspirasi dari kehidupan pribadi Drake, di mana ia merasa sulit membangun hubungan yang tulus di tengah ketenaran.

Lirik seperti “Two white cups and I got that drink, it could be purple, it could be pink” menunjukkan gaya hidup hedonis yang menjadi pelarian dari masalah kepercayaan. Sementara itu, frasa “I don’t trust these bitches, they might catch me slipping” mencerminkan ketakutan Drake akan pengkhianatan. Pesan utamanya? Sekali kepercayaan rusak, sulit untuk mempercayai lagi.

Lirik Lagu Trust Issues - Drake

Berikut adalah lirik lengkap lagu Trust Issues yang dinyanyikan oleh Drake, yang dirilis pada tahun 2011 dan kemudian dimasukkan dalam album Care Package (2019):

[Intro]Uh, aw yeah, aw yeahCall up on drank and let’sLet’s call up and, uh[Chorus]All I care about is money and the city that I’m fromI’ma sip until I feel it, I’ma smoke it ’til it’s doneAnd I don’t really give a fuck and my excuse is that I’m youngAnd I’m only getting older, somebody should’ve told yaI’m on one, fuck it, I’m on oneI said I’m on one, fuck it, I’m on one, a strong oneTwo white cups and I got that drinkIt could be purple, it could be pinkDepending on how you mix that shitMoney to be got, and I’mma get that shit‘Cause I’m on one, fuck it I’m on oneYou know what I’m sippin’, I’ll teach you how to mix itBut you’re the only one, ‘cause I don’t trust these bitchesI don’t, I don’t trust these bitchesThey might catch me slippin’So you’re the only one, ‘cause I don’t trust these bitchesThey might, they might catch me slippin’ and put in something differentSo you’re the only one, ‘cause I don’t trust these bitchesI don’t, I don’t trust these bitchesThey might catch me slippin’So you’re the only oneOh ooooh, trust issuesOh ooooh, trust issuesOh ooooh, trust issuesOh ooooh[Verse 2]Drizzy Drake, check me outComing live from the mothafuckin’ North SideKick game, run game, run it real goodBut never ever have my bitches sittin’ courtsideSame nigga that you knew way back whenYou actin’ like it’s somebody you don’t knowTell me, how the fuck we supposed to stay friendsWhen you got a bunch of feelings that you don’t show?

Lirik ini menunjukkan perpaduan antara gaya hidup mewah dan keraguan emosional yang dialami Drake. Bagian “trust issues” diulang untuk menekankan tema utama lagu.

Chord Gitar Lagu Trust Issues - Drake

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord sederhana yang bisa digunakan. Chord ini disesuaikan untuk pemula dengan tingkat keterbacaan yang mudah dipahami:

[Intro]Am F G C[Chorus]Am FAll I care about is money and the city that I’m fromG CI’ma sip until I feel it, I’ma smoke it ’til it’s doneAm FAnd I don’t really give a fuck and my excuse is that I’m youngG CAnd I’m only getting older, somebody should’ve told yaAm FI’m on one, fuck it, I’m on oneG CI said I’m on one, fuck it, I’m on one, a strong one[Verse]Am FDrizzy Drake, check me outG CComing live from the mothafuckin’ North SideAm FKick game, run game, run it real goodG CBut never ever have my bitches sittin’ courtside

Chord di atas menggunakan pola Am, F, G, C yang berulang. Kamu bisa memainkan ini dengan capo di fret 2 untuk menyesuaikan nada asli lagu. Pastikan untuk berlatih transisi antar chord agar terdengar mulus!

Mengapa Lagu Trust Issues Viral di TikTok?

Lagu ini kembali populer di TikTok karena potongan lirik “Two white cups and I got that drink” sering digunakan sebagai backsound untuk dance challenge dan konten emosional. Pengguna TikTok memadukan lagu ini dengan cerita tentang pengkhianatan atau kekecewaan, yang selaras dengan makna lagu Trust Issues Drake. Suasana hip-hop dan rap yang santai namun penuh emosi membuat lagu ini mudah diingat dan relevan hingga kini.

Kisah di Balik Lagu Trust Issues

Dirilis pada 2011 sebagai lagu non-album dari Take Care, Trust Issues kemudian masuk ke dalam Care Package (2019). Lagu ini awalnya merupakan remix dari lagu “I’m on One” oleh DJ Khaled yang menampilkan Drake. Namun, Drake mengambil elemen tersebut dan menciptakan narasi yang lebih personal. Menurut beberapa sumber, lagu ini mencerminkan pengalaman Drake di industri musik, di mana ia sering merasa dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tulus.

Popularitas lagu ini juga didorong oleh kolaborasi dengan artis seperti The Weeknd, yang membuat versi remix, serta cover oleh Justin Bieber yang membuat lagu ini semakin dikenal. Makna lagu Trust Issues Drake yang universal tentang ketidakpercayaan membuatnya relevan bagi banyak orang, terutama generasi muda yang mengalami dinamika hubungan modern.

Tips Memainkan dan Menikmati Lagu Trust Issues

Latihan Chord: Gunakan metronom untuk menjaga ritme saat bermain chord di atas.

Pahami Emosi: Cobalah nyanyikan lirik dengan perasaan untuk menangkap makna lagu Trust Issues Drake.

Gabung di TikTok: Buat konten dengan lagu ini menggunakan lirik yang relatable untuk menarik perhatian audiens.

Dengan memahami makna lagu Trust Issues Drake, kamu bisa lebih mengapresiasi karya ini, baik sebagai pendengar maupun musisi.