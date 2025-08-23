Chord dan Lirik Lagu Halu - Feby Putri: Makna dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Feby Putri Halu menjadi salah satu single perdana yang mencuri perhatian pecinta musik Indonesia. Dirilis pada 22 Agustus 2019, lagu ini mengisahkan perasaan seseorang yang terjebak dalam khayalan cinta. Selain lirik yang mendalam, lagu ini juga punya chord yang mudah dimainkan oleh pemula. Yuk, simak chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini!

Chord Gitar Lagu Halu - Feby Putri

Berikut adalah chord gitar Feby Putri Halu yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Chord ini dimulai dari kunci Dm dengan capo di fret 2 untuk mempermudah permainan.

Dm G E AmSenyumanmu.. yang indah bagaikan canduDm GIngin trus ku lihat walau..C Am Dm GKu berandai.. kau disini mengobati rindu ruaiC Am DmDalam sunyi.. ku sendiri meratapiG FPerasaan yang tak jua di dengarC Am Dm GTak kan apa.. bila rasa ini tumbuh sendirinyaC Am DmTak berdaya.. diri bila di antaraG CWalau itu hanya bayang-bayangmu[Reff]Dm G E AmSenyumanmu.. yang indah bagaikan canduDm GIngin trus ku lihat walau C dari jauhDm GSekarang aku pun sadariE ASemua hanya mimpiku yang berkhayalDm G FAkan bisa bersamamuEm Dm G AHu uuu.. hu uuu.. hu uuu[Overtune]Em A F# BmSenyumanmu.. yang indah bagaikan canduEm AIngin trus ku lihat walau D dari jauhEm ASekarang aku pun sadariF# BSemua hanya mimpiku yang berkhayalEm A GAkan bisa bersamamu

Chord ini diambil dari sumber terpercaya dan telah disesuaikan untuk memudahkan pemula. Kamu bisa mencobanya dengan gitar akustik favoritmu!

Lirik Lagu Halu - Feby Putri

Lirik lagu Feby Putri Halu menggambarkan perasaan seseorang yang terjebak dalam imajinasi cinta yang tak terbalas. Berikut lirik lengkapnya:

Senyumanmu yang indah bagaikan canduIngin terus ku lihat walauKu berandai kau disini mengobati rindu ruaiDalam sunyi ku sendiri meratapiPerasaan yang tak jua di dengarTakkan apa bila rasa ini tumbuh sendirinyaTak berdaya diri bila di antaraWalau itu hanya bayang-bayangmu[Reff]Senyumanmu yang indah bagaikan canduIngin terus ku lihat walau dari jauhSekarang aku pun sadari semua hanya mimpikuYang berkhayalah kan bisa bersamamuHu uuu.. hu uuu.. hu uuu[Overtune]Senyumanmu yang indah bagaikan canduIngin terus ku lihat walau dari jauhSekarang aku pun sadari semua hanya mimpikuYang berkhayalah kan bisa bersamamu

Lirik ini sederhana namun penuh emosi, membuat banyak pendengar merasa terhubung dengan cerita di balik lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Lagu Halu

Lagu Feby Putri Halu bukan sekadar lagu cinta biasa. Ada beberapa fakta menarik yang membuat lagu ini istimewa:

Inspirasi dari Skizofrenia: Feby Putri mengaku lagu ini terinspirasi dari penderita skizofrenia di Indonesia. Lagu ini mencerminkan perasaan seseorang yang sulit membedakan khayalan dan kenyataan, sesuai dengan pengalaman penderita skizofrenia. Bahkan, sebagian hasil dari video musiknya disumbangkan untuk membantu penderita gangguan mental ini.

Feby Putri mengaku lagu ini terinspirasi dari penderita skizofrenia di Indonesia. Lagu ini mencerminkan perasaan seseorang yang sulit membedakan khayalan dan kenyataan, sesuai dengan pengalaman penderita skizofrenia. Bahkan, sebagian hasil dari video musiknya disumbangkan untuk membantu penderita gangguan mental ini. Kesuksesan di Platform Digital: Sejak dirilis di YouTube pada 22 Agustus 2019, video musik Halu telah ditonton lebih dari 36 juta kali. Lagu ini juga masuk ke peringkat 1 di Viral 50 Indonesia Spotify dan posisi 16 di Billboard Indonesia.

Sejak dirilis di YouTube pada 22 Agustus 2019, video musik Halu telah ditonton lebih dari 36 juta kali. Lagu ini juga masuk ke peringkat 1 di Viral 50 Indonesia Spotify dan posisi 16 di Billboard Indonesia. Single Perdana Feby: Halu adalah single pertama Feby Putri yang ditulis dan dinyanyikan sendiri. Lagu ini tercipta dari coretan tangan Feby pada Februari 2018, menggambarkan makna sebuah kehilangan.

Halu adalah single pertama Feby Putri yang ditulis dan dinyanyikan sendiri. Lagu ini tercipta dari coretan tangan Feby pada Februari 2018, menggambarkan makna sebuah kehilangan. Tur 23 Kota: Kesuksesan lagu ini membawa Feby melakukan tur perdana di 23 kota di Indonesia dan menggelar acara bertajuk "Showart 3600 second Halu" pada September 2019.

Makna Lagu Halu

Lagu Feby Putri Halu menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam khayalan cinta yang tak bisa tercapai. Lirik seperti "Senyumanmu yang indah bagaikan candu" menggambarkan kekaguman terhadap seseorang, namun diiringi kesadaran bahwa semua itu hanyalah mimpi. Lagu ini sangat relate bagi mereka yang pernah merasakan cinta bertepuk sebelah tangan atau sulit melupakan seseorang.

Tips Memainkan Chord Halu

Untuk pemula, berikut beberapa tips memainkan chord Feby Putri Halu:

Gunakan capo di fret 2 untuk mempermudah transisi antar chord. Latih perpindahan dari Dm ke G dan E ke Am agar lebih lancar. Mainkan dengan tempo pelan untuk menangkap nuansa emosional lagu ini. Coba nyanyikan sambil memetik gitar untuk merasakan vibe lagu sepenuhnya.

Dengan latihan rutin, kamu pasti bisa memainkan lagu ini dengan baik!

Kesimpulan

Lagu Feby Putri Halu adalah kombinasi sempurna antara lirik yang menyentuh, melodi yang mudah diingat, dan chord yang ramah untuk pemula. Dengan makna mendalam dan inspirasi dari isu sosial seperti skizofrenia, lagu ini bukan hanya hiburan, tapi juga memiliki dampak positif. Coba mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi yang Feby Putri tuangkan dalam karya ini!