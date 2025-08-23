Chord dan Lirik Lagu Halu - Feby Putri: Makna dan Fakta Menarik di Baliknya

Headline
Lagu Feby Putri Halu menjadi salah satu single perdana yang mencuri perhatian pecinta musik Indonesia. Dirilis pada 22 Agustus 2019, lagu ini mengisahkan perasaan seseorang yang terjebak dalam khayalan cinta. Selain lirik yang mendalam, lagu ini juga punya chord yang mudah dimainkan oleh pemula. Yuk, simak chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini!
Berikut adalah chord gitar Feby Putri Halu yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Chord ini dimulai dari kunci Dm dengan capo di fret 2 untuk mempermudah permainan.
Dm G E AmSenyumanmu.. yang indah bagaikan canduDm GIngin trus ku lihat walau..C Am Dm GKu berandai.. kau disini mengobati rindu ruaiC Am DmDalam sunyi.. ku sendiri meratapiG FPerasaan yang tak jua di dengarC Am Dm GTak kan apa.. bila rasa ini tumbuh sendirinyaC Am DmTak berdaya.. diri bila di antaraG CWalau itu hanya bayang-bayangmu[Reff]Dm G E AmSenyumanmu.. yang indah bagaikan canduDm GIngin trus ku lihat walau C dari jauhDm GSekarang aku pun sadariE ASemua hanya mimpiku yang berkhayalDm G FAkan bisa bersamamuEm Dm G AHu uuu.. hu uuu.. hu uuu[Overtune]Em A F# BmSenyumanmu.. yang indah bagaikan canduEm AIngin trus ku lihat walau D dari jauhEm ASekarang aku pun sadariF# BSemua hanya mimpiku yang berkhayalEm A GAkan bisa bersamamu
Chord ini diambil dari sumber terpercaya dan telah disesuaikan untuk memudahkan pemula. Kamu bisa mencobanya dengan gitar akustik favoritmu!
Lirik lagu Feby Putri Halu menggambarkan perasaan seseorang yang terjebak dalam imajinasi cinta yang tak terbalas. Berikut lirik lengkapnya:
Senyumanmu yang indah bagaikan canduIngin terus ku lihat walauKu berandai kau disini mengobati rindu ruaiDalam sunyi ku sendiri meratapiPerasaan yang tak jua di dengarTakkan apa bila rasa ini tumbuh sendirinyaTak berdaya diri bila di antaraWalau itu hanya bayang-bayangmu[Reff]Senyumanmu yang indah bagaikan canduIngin terus ku lihat walau dari jauhSekarang aku pun sadari semua hanya mimpikuYang berkhayalah kan bisa bersamamuHu uuu.. hu uuu.. hu uuu[Overtune]Senyumanmu yang indah bagaikan canduIngin terus ku lihat walau dari jauhSekarang aku pun sadari semua hanya mimpikuYang berkhayalah kan bisa bersamamu
Lirik ini sederhana namun penuh emosi, membuat banyak pendengar merasa terhubung dengan cerita di balik lagu ini.
Lagu Feby Putri Halu bukan sekadar lagu cinta biasa. Ada beberapa fakta menarik yang membuat lagu ini istimewa:
Lagu Feby Putri Halu menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam khayalan cinta yang tak bisa tercapai. Lirik seperti "Senyumanmu yang indah bagaikan candu" menggambarkan kekaguman terhadap seseorang, namun diiringi kesadaran bahwa semua itu hanyalah mimpi. Lagu ini sangat relate bagi mereka yang pernah merasakan cinta bertepuk sebelah tangan atau sulit melupakan seseorang.
Untuk pemula, berikut beberapa tips memainkan chord Feby Putri Halu:
Dengan latihan rutin, kamu pasti bisa memainkan lagu ini dengan baik!
Lagu Feby Putri Halu adalah kombinasi sempurna antara lirik yang menyentuh, melodi yang mudah diingat, dan chord yang ramah untuk pemula. Dengan makna mendalam dan inspirasi dari isu sosial seperti skizofrenia, lagu ini bukan hanya hiburan, tapi juga memiliki dampak positif. Coba mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi yang Feby Putri tuangkan dalam karya ini!
