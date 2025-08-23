Lirik Garut Kota Intan Darso & Fakta Menarik di Baliknya

Headline
Lagu lirik Garut Kota Intan karya Darso adalah salah satu lagu pop Sunda yang sangat populer. Lagu ini menggambarkan keindahan Kota Garut dan kisah romansa yang manis. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lengkap lagu ini dan beberapa fakta menarik tentangnya. Yuk, simak!
Berikut adalah lirik Garut Kota Intan yang dinyanyikan oleh Darso. Lirik ini ditulis dalam bahasa Sunda dan penuh dengan makna tentang keindahan Garut serta perasaan cinta.
Harita téh wanci pasosoréNa mangsa poé nu halodo panjangNgalanglangan wétan kidul kota BandungBras ka Kadungora Lélés ogé kaliwatanJog anjog ka kota GarutCikuray nangtawing Haruman ngadagoGuntur nambahan kapaur kuring haritaPédah panggih jeung anu geulis di Cipanas pisanPada-pada ngeumkeun rasaMaling toél ocon panonKuring téh kataji pisanAnjeun lir inten gumilangLuyu jeung landian kotanaGarut kota intan pangirutanManis lir sigah dodolnaKareueut ninggal imutnaSok sanajan tebihKuring mah manteng mihéman
Lirik ini menceritakan perjalanan seseorang yang tiba di Garut, terpesona oleh keindahan kota dan bertemu dengan seseorang yang menarik hati. Kata-kata seperti “Garut kota intan pangirutan” menggambarkan Garut sebagai kota yang berkilau seperti intan.
Lagu ini tidak hanya tentang keindahan Kota Garut, tetapi juga tentang perasaan kagum dan cinta. Dalam lirik Garut Kota Intan, Darso menggambarkan perjalanan dari Bandung menuju Garut, melewati Kadungora dan Leles. Pemandangan Gunung Cikuray dan suasana Cipanas menjadi latar yang romantis. Perbandingan dengan “dodolna” (dodol Garut) menunjukkan manisnya kenangan dan cinta yang dirasakan, meskipun jarak memisahkan.
Lirik Garut Kota Intan disukai karena melodinya yang mudah diingat dan liriknya yang sederhana namun penuh makna. Lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil menikmati pemandangan Garut atau untuk mereka yang sedang merindu karena cinta jarak jauh. Perbandingan dengan dodol Garut membuat lagu ini terasa manis dan dekat dengan budaya lokal.
Untuk merasakan keindahan lagu ini, coba dengarkan sambil membayangkan perjalanan ke Garut. Kamu juga bisa memainkan lagu ini dengan gitar menggunakan kunci sederhana seperti Em, Am, dan D, seperti yang dibagikan di beberapa situs musik. Atau, kunjungi Cipanas dan rasakan suasana yang menginspirasikan lagu ini!
Lirik Garut Kota Intan karya Darso adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam Garut dan cerita cinta yang romantis. Dengan lirik yang puitis dan melodi yang merdu, lagu ini terus dicintai oleh penggemar musik Sunda. Jangan lupa dengarkan lagu ini dan jelajahi pesona Garut yang sesungguhnya!
