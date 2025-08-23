Lirik Garut Kota Intan Darso & Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(ANTARA/Feri Purnama)

Lagu lirik Garut Kota Intan karya Darso adalah salah satu lagu pop Sunda yang sangat populer. Lagu ini menggambarkan keindahan Kota Garut dan kisah romansa yang manis. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lengkap lagu ini dan beberapa fakta menarik tentangnya. Yuk, simak!

Lirik Lagu Garut Kota Intan

Berikut adalah lirik Garut Kota Intan yang dinyanyikan oleh Darso. Lirik ini ditulis dalam bahasa Sunda dan penuh dengan makna tentang keindahan Garut serta perasaan cinta.

Harita téh wanci pasosoréNa mangsa poé nu halodo panjangNgalanglangan wétan kidul kota BandungBras ka Kadungora Lélés ogé kaliwatanJog anjog ka kota GarutCikuray nangtawing Haruman ngadagoGuntur nambahan kapaur kuring haritaPédah panggih jeung anu geulis di Cipanas pisanPada-pada ngeumkeun rasaMaling toél ocon panonKuring téh kataji pisanAnjeun lir inten gumilangLuyu jeung landian kotanaGarut kota intan pangirutanManis lir sigah dodolnaKareueut ninggal imutnaSok sanajan tebihKuring mah manteng mihéman

Lirik ini menceritakan perjalanan seseorang yang tiba di Garut, terpesona oleh keindahan kota dan bertemu dengan seseorang yang menarik hati. Kata-kata seperti “Garut kota intan pangirutan” menggambarkan Garut sebagai kota yang berkilau seperti intan.

Makna di Balik Lirik Garut Kota Intan

Lagu ini tidak hanya tentang keindahan Kota Garut, tetapi juga tentang perasaan kagum dan cinta. Dalam lirik Garut Kota Intan, Darso menggambarkan perjalanan dari Bandung menuju Garut, melewati Kadungora dan Leles. Pemandangan Gunung Cikuray dan suasana Cipanas menjadi latar yang romantis. Perbandingan dengan “dodolna” (dodol Garut) menunjukkan manisnya kenangan dan cinta yang dirasakan, meskipun jarak memisahkan.

Fakta Menarik tentang Lagu Garut Kota Intan

Pencipta dan Penyanyi Legendaris: Lagu ini diciptakan dan dinyanyikan oleh Hendarso, atau lebih dikenal sebagai Kang Darso, seorang seniman Sunda yang sudah berkarya sejak 1960-an. Ia dikenal sebagai penyanyi pop Sunda dengan banyak lagu hits seperti “Domba Kuring” dan “Kabogoh Jauh”.

Lagu ini diciptakan dan dinyanyikan oleh Hendarso, atau lebih dikenal sebagai Kang Darso, seorang seniman Sunda yang sudah berkarya sejak 1960-an. Ia dikenal sebagai penyanyi pop Sunda dengan banyak lagu hits seperti “Domba Kuring” dan “Kabogoh Jauh”. Inspirasi dari Garut: Garut, yang disebut “kota intan,” terkenal dengan keindahan alamnya seperti Gunung Cikuray dan pemandian air panas Cipanas. Lagu ini mengabadikan pesona Garut dalam lirik yang puitis.

Garut, yang disebut “kota intan,” terkenal dengan keindahan alamnya seperti Gunung Cikuray dan pemandian air panas Cipanas. Lagu ini mengabadikan pesona Garut dalam lirik yang puitis. Populer di Kalangan Semua Usia: Lagu ini viral di media sosial, termasuk di platform Smule, dan telah ditonton jutaan kali dalam berbagai versi, termasuk cover oleh Yulidaria dan Ade Astrid.

Lagu ini viral di media sosial, termasuk di platform Smule, dan telah ditonton jutaan kali dalam berbagai versi, termasuk cover oleh Yulidaria dan Ade Astrid. Kolaborasi Modern: Selain Darso, lagu ini juga dibawakan ulang oleh Sule bersama Nathalie, menambah popularitasnya di kalangan generasi muda.

Mengapa Lagu Ini Begitu Dicintai?

Lirik Garut Kota Intan disukai karena melodinya yang mudah diingat dan liriknya yang sederhana namun penuh makna. Lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil menikmati pemandangan Garut atau untuk mereka yang sedang merindu karena cinta jarak jauh. Perbandingan dengan dodol Garut membuat lagu ini terasa manis dan dekat dengan budaya lokal.

Tips Menikmati Lagu Garut Kota Intan

Untuk merasakan keindahan lagu ini, coba dengarkan sambil membayangkan perjalanan ke Garut. Kamu juga bisa memainkan lagu ini dengan gitar menggunakan kunci sederhana seperti Em, Am, dan D, seperti yang dibagikan di beberapa situs musik. Atau, kunjungi Cipanas dan rasakan suasana yang menginspirasikan lagu ini!

Kesimpulan

Lirik Garut Kota Intan karya Darso adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam Garut dan cerita cinta yang romantis. Dengan lirik yang puitis dan melodi yang merdu, lagu ini terus dicintai oleh penggemar musik Sunda. Jangan lupa dengarkan lagu ini dan jelajahi pesona Garut yang sesungguhnya!