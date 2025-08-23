Chord, Lirik, dan Makna Lagu Sampai Akhir - Judika feat Duma Riris: Kisah Cinta Sejati

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Lagu Sampai Akhir oleh Judika featuring Duma Riris adalah salah satu lagu romantis yang menyentuh hati. Dirilis pada tahun 2013, lagu ini menjadi bagian dari album Mencari Cinta. Banyak penggemar yang penasaran dengan makna lagu Sampai Akhir, chord-nya untuk bermain gitar, serta kisah di baliknya. Artikel ini akan membahas semuanya dengan bahasa yang mudah dipahami!
Berikut adalah lirik lengkap lagu Sampai Akhir yang penuh dengan janji cinta abadi:
Kasih ku berjanji selalu menemaniSaat kau bersedih, saat kau menangisAaa.. kan ku jagaAaa.. segenap cinta yang ada untukmuSelama nafasku masih berdesahDan jantungku terus memanggil indah namamuTakkan pernah hati ini menduaSampai akhir hidup iniKasih ku berjanji selalu menemaniSaat kau bersedih saat kau menangisAaa.. kan ku jagaAaa.. segenap cinta yang adaAaa.. percayalahAaa.. satu cintaku untukmuSelama nafasku masih berdesahDan jantungku terus memanggil indah namamuTakkan pernah hati ini menduaSampai akhir hidup iniSampai akhir hidup ini
Lirik ini menggambarkan janji setia untuk selalu bersama dalam suka dan duka, menjadikan makna lagu Sampai Akhir sangat mendalam dan romantis.
Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:
[Intro]C F C F[Verse 1]C AmKasih ku berjanji selalu menemaniF GSaat kau bersedih saat kau menangisEm-F EmAaa.. kan ku jagaF Am G FAaa.. segenap cinta yang ada untukmu[Chorus]C FSelama nafasku masih berdesahDm Em F GDan jantungku terus memanggil indah namamuC Am FTakkan pernah hati ini menduaDm Em FSampai akhir hidup ini[Verse 2]C AmKasih ku berjanji selalu menemaniF Dm GSaat kau bersedih saat kau menangisF CAaa.. kan ku jagaF Am GAaa.. segenap cinta yang adaF CAaa.. percayalahF Dm G FAaa.. satu cintaku untukmu[Chorus]C FSelama nafasku masih berdesahDm Em F GDan jantungku terus memanggil indah namamuC Am FTakkan pernah hati ini menduaDm Em FSampai akhir hidup iniDm F-Am-GSampai akhirCHidup ini
Chord ini cocok untuk pemula dan bisa dimainkan dengan nada dasar C. Coba mainkan sambil menyanyikan liriknya untuk merasakan emosi lagu ini!
Makna lagu Sampai Akhir berpusat pada kisah cinta sejati antara Judika dan istrinya, Duma Riris. Lagu ini terinspirasi dari perjalanan cinta mereka yang penuh perjuangan. Awalnya, hubungan mereka tidak mendapat restu dari orang tua Duma karena Judika belum sukses sebagai penyanyi. Namun, dengan kerja keras, Judika berhasil membuktikan keseriusannya dan akhirnya mendapatkan restu. Lagu ini adalah janji Judika untuk setia mendampingi Duma dalam segala situasi, baik senang maupun susah, hingga akhir hayat.
Lirik seperti “Selama nafasku masih berdesah” dan “Takkan pernah hati ini mendua” menunjukkan komitmen yang kuat dan cinta yang tulus. Duet Judika dan Duma dalam lagu ini juga menambah sentuhan emosional, membuatnya semakin spesial.
Lagu Sampai Akhir disukai karena liriknya yang sederhana namun penuh makna, serta melodi yang mudah diingat. Kolaborasi Judika dan Duma sebagai pasangan suami-istri membuat lagu ini terasa tulus. Banyak pasangan yang menjadikan lagu ini sebagai simbol cinta mereka, terutama karena makna lagu Sampai Akhir yang menekankan kesetiaan dan komitmen.
Untuk pemula, cobalah mainkan chord di atas dengan tempo pelan. Gunakan capo di fret kedua jika ingin menyesuaikan nada dengan suara Judika. Dengarkan lagu aslinya untuk menangkap ritme dan emosi yang tepat. Jika kamu ingin tampil di acara spesial, lagu ini cocok untuk dinyanyikan berduet!
Lagu Sampai Akhir adalah karya masterpiece dari Judika dan Duma Riris yang menggambarkan cinta sejati dan komitmen abadi. Dengan lirik yang menyentuh, chord yang mudah dimainkan, dan kisah nyata di baliknya, lagu ini layak menjadi favorit banyak orang. Semoga artikel ini membantu kamu memahami makna lagu Sampai Akhir dan menikmati lagunya dengan lebih dalam!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved