Chord, Lirik, dan Makna Lagu Sampai Akhir - Judika feat Duma Riris: Kisah Cinta Sejati

Lagu Sampai Akhir oleh Judika featuring Duma Riris adalah salah satu lagu romantis yang menyentuh hati. Dirilis pada tahun 2013, lagu ini menjadi bagian dari album Mencari Cinta. Banyak penggemar yang penasaran dengan makna lagu Sampai Akhir, chord-nya untuk bermain gitar, serta kisah di baliknya. Artikel ini akan membahas semuanya dengan bahasa yang mudah dipahami!

Lirik Lagu Sampai Akhir - Judika feat Duma Riris

Berikut adalah lirik lengkap lagu Sampai Akhir yang penuh dengan janji cinta abadi:

Kasih ku berjanji selalu menemaniSaat kau bersedih, saat kau menangisAaa.. kan ku jagaAaa.. segenap cinta yang ada untukmuSelama nafasku masih berdesahDan jantungku terus memanggil indah namamuTakkan pernah hati ini menduaSampai akhir hidup iniKasih ku berjanji selalu menemaniSaat kau bersedih saat kau menangisAaa.. kan ku jagaAaa.. segenap cinta yang adaAaa.. percayalahAaa.. satu cintaku untukmuSelama nafasku masih berdesahDan jantungku terus memanggil indah namamuTakkan pernah hati ini menduaSampai akhir hidup iniSampai akhir hidup ini

Lirik ini menggambarkan janji setia untuk selalu bersama dalam suka dan duka, menjadikan makna lagu Sampai Akhir sangat mendalam dan romantis.

Chord Gitar Sampai Akhir - Judika feat Duma Riris

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:

[Intro]C F C F[Verse 1]C AmKasih ku berjanji selalu menemaniF GSaat kau bersedih saat kau menangisEm-F EmAaa.. kan ku jagaF Am G FAaa.. segenap cinta yang ada untukmu[Chorus]C FSelama nafasku masih berdesahDm Em F GDan jantungku terus memanggil indah namamuC Am FTakkan pernah hati ini menduaDm Em FSampai akhir hidup ini[Verse 2]C AmKasih ku berjanji selalu menemaniF Dm GSaat kau bersedih saat kau menangisF CAaa.. kan ku jagaF Am GAaa.. segenap cinta yang adaF CAaa.. percayalahF Dm G FAaa.. satu cintaku untukmu[Chorus]C FSelama nafasku masih berdesahDm Em F GDan jantungku terus memanggil indah namamuC Am FTakkan pernah hati ini menduaDm Em FSampai akhir hidup iniDm F-Am-GSampai akhirCHidup ini

Chord ini cocok untuk pemula dan bisa dimainkan dengan nada dasar C. Coba mainkan sambil menyanyikan liriknya untuk merasakan emosi lagu ini!

Makna Lagu Sampai Akhir: Cinta Sejati Judika dan Duma

Makna lagu Sampai Akhir berpusat pada kisah cinta sejati antara Judika dan istrinya, Duma Riris. Lagu ini terinspirasi dari perjalanan cinta mereka yang penuh perjuangan. Awalnya, hubungan mereka tidak mendapat restu dari orang tua Duma karena Judika belum sukses sebagai penyanyi. Namun, dengan kerja keras, Judika berhasil membuktikan keseriusannya dan akhirnya mendapatkan restu. Lagu ini adalah janji Judika untuk setia mendampingi Duma dalam segala situasi, baik senang maupun susah, hingga akhir hayat.

Lirik seperti “Selama nafasku masih berdesah” dan “Takkan pernah hati ini mendua” menunjukkan komitmen yang kuat dan cinta yang tulus. Duet Judika dan Duma dalam lagu ini juga menambah sentuhan emosional, membuatnya semakin spesial.

Fakta Menarik di Balik Lagu Sampai Akhir

Kisah Nyata : Lagu ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi Judika dan Duma, menjadikannya sangat autentik dan menyentuh.

: Lagu ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi Judika dan Duma, menjadikannya sangat autentik dan menyentuh. Album Mencari Cinta : Dirilis pada 6 Desember 2013 oleh Sony Music Entertainment Indonesia, lagu ini adalah bagian dari album ketiga Judika yang berisi 15 lagu.

: Dirilis pada 6 Desember 2013 oleh Sony Music Entertainment Indonesia, lagu ini adalah bagian dari album ketiga Judika yang berisi 15 lagu. Penghargaan : Lagu ini memenangkan AMI Award untuk Karya Produksi Kolaborasi Terbaik dan Kolaborasi Pop Terbaik.

: Lagu ini memenangkan AMI Award untuk Karya Produksi Kolaborasi Terbaik dan Kolaborasi Pop Terbaik. Viral di TikTok : Meski dirilis pada 2013, lagu ini kembali populer di TikTok karena liriknya yang romantis dan emosional.

: Meski dirilis pada 2013, lagu ini kembali populer di TikTok karena liriknya yang romantis dan emosional. Video Musik: Video klip lagu ini menampilkan chemistry Judika dan Duma, memperkuat pesan cinta dalam lagu.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Sampai Akhir disukai karena liriknya yang sederhana namun penuh makna, serta melodi yang mudah diingat. Kolaborasi Judika dan Duma sebagai pasangan suami-istri membuat lagu ini terasa tulus. Banyak pasangan yang menjadikan lagu ini sebagai simbol cinta mereka, terutama karena makna lagu Sampai Akhir yang menekankan kesetiaan dan komitmen.

Tips Memainkan Chord Sampai Akhir

Untuk pemula, cobalah mainkan chord di atas dengan tempo pelan. Gunakan capo di fret kedua jika ingin menyesuaikan nada dengan suara Judika. Dengarkan lagu aslinya untuk menangkap ritme dan emosi yang tepat. Jika kamu ingin tampil di acara spesial, lagu ini cocok untuk dinyanyikan berduet!

Kesimpulan

Lagu Sampai Akhir adalah karya masterpiece dari Judika dan Duma Riris yang menggambarkan cinta sejati dan komitmen abadi. Dengan lirik yang menyentuh, chord yang mudah dimainkan, dan kisah nyata di baliknya, lagu ini layak menjadi favorit banyak orang. Semoga artikel ini membantu kamu memahami makna lagu Sampai Akhir dan menikmati lagunya dengan lebih dalam!