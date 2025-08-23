Garut Kota Intan Lirik dan Chord - Lagu Sunda Populer Darso

Ilustrasi(ANTARA/Feri Purnama)

Apakah kamu penggemar lagu Sunda? Garut Kota Intan lirik dan chord dari Darso ini wajib kamu coba! Lagu pop Sunda ini sangat populer, bahkan sempat viral di TikTok. Dengan melodi yang indah dan lirik penuh makna, lagu ini menceritakan keindahan kota Garut dan kisah cinta yang romantis. Yuk, pelajari lirik dan chord-nya untuk dimainkan dengan gitar!

Mengenal Lagu Garut Kota Intan

Garut Kota Intan adalah karya legendaris dari seniman Sunda, Hendarso, atau lebih dikenal sebagai Kang Darso. Lagu ini dirilis pada era 1960-an dan kembali populer setelah dinyanyikan ulang oleh Sule feat Nathalie pada 8 Maret 2022. Liriknya menggambarkan pesona kota Garut, yang dijuluki "Kota Intan," serta kisah seseorang yang terpikat oleh kecantikan seseorang di Cipanas, Garut. Lagu ini cocok untuk kamu yang suka musik Sunda dengan sentuhan romansa.

Lirik Lagu Garut Kota Intan

Berikut adalah Garut Kota Intan lirik lengkap yang mudah dihafal:

Haritateh wanci pasosoreNa mangsa poe nuhalodo panjangNgalanglangan wetan kidul kota BandungBras ka kadu ngora Leles oge kaliwatanJol anjo ka kota GarutCikurai nangtawing haruman ngadagoLuntur nambahan kapaur kuring haritaPedah panggih jeung manehna anu geulisDi Cipanas pisan pada-pada ngeumkeun rasaMaling toel oncon panonKuring teh kataji pisanReff:Anjeun lir inteung gumilangLuyu jeung lanian kota naGarut kota intan pangirutanManis lir siga dodolnaKareut ninggal imutna sok sanajan teubihKuringmah manteung miheman

Lirik ini menggambarkan perjalanan seseorang yang terpesona oleh keindahan Garut dan bertemu dengan sosok yang menawan hati. Kata-kata seperti "Anjeun lir inteung gumilang" (Kamu bagaikan intan yang berkilau) membuat lagu ini sangat romantis.

Chord Gitar Garut Kota Intan

Berikut adalah chord gitar Garut Kota Intan yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula:

[Intro]Em C B Am F Em[Verse 1]EmHaritateh wanci pasosoreAm F EmNa mangsa poe nuhalodo panjangAm EmNgalanglangan wetan kidul kota BandungDBras ka kadu ngoraDLeles oge kaliwatanC EmJol anjo ka kota Garut[Verse 2]Am CCikurai nangtawing haruman ngadagoAm F EmLuntur nambahan kapaur kuring haritaAm EmPedah panggih jeung manehna anu geulisDDi Cipanas pisan pada-pada ngeumkeun rasaC BMaling toel oncon panonC EmKuring teh kataji pisan[Chorus]Em DAnjeun lir inteung gumilangBm EmLuyu jeung lanian kota naEm C D EmGarut kota intan pangirutanEm DManis lir siga dodolnaD Em CKareut ninggal imutna sok sanajan teubihC B EmKuringmah manteung miheman

Chord ini menggunakan kunci dasar Em, yang ramah untuk pemula. Kamu bisa menyesuaikan capo untuk menyesuaikan nada suaramu.

Tips Memainkan Chord Garut Kota Intan

Gunakan capo di fret 2 jika ingin nada lebih tinggi.

Praktikkan transisi dari Em ke Am dengan perlahan untuk membiasakan jari.

Mainkan dengan ritme santai untuk menangkap nuansa lagu Sunda.

Makna Lagu Garut Kota Intan

Lagu ini tidak hanya tentang cinta, tetapi juga memuji keindahan Garut, dari Gunung Cikuray hingga Cipanas yang terkenal. Frasa seperti "Garut kota intan pangirutan" menggambarkan Garut sebagai kota yang memikat, seperti intan. Liriknya juga menyiratkan kerinduan dan kekaguman, cocok untuk kamu yang sedang kasmaran atau ingin menikmati liburan di Garut sambil mendengarkan lagu ini.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu Garut Kota Intan populer karena liriknya yang puitis dan melodi yang mudah diingat. Versi cover oleh Sule feat Nathalie juga berhasil masuk FYP TikTok, membuat lagu ini dikenal generasi muda. Selain itu, lagu ini sering diputar di acara budaya Sunda dan menjadi favorit di platform seperti YouTube dan Smule.

Cara Menikmati Lagu Garut Kota Intan

Untuk merasakan pesona lagu ini, coba lakukan hal berikut:

Kunjungi Garut dan nikmati pemandangan Gunung Cikuray sambil memutar lagu ini.

Mainkan chord-nya bersama teman untuk jamming session yang seru.

Bagikan lirik atau cover lagu di media sosial untuk merayakan budaya Sunda.

Kesimpulan

Garut Kota Intan lirik dan chord adalah kombinasi sempurna untuk pecinta musik Sunda. Dengan lirik yang romantis dan chord yang mudah, lagu ini cocok untuk dinyanyikan kapan saja. Jadi, ambil gitar, pelajari chord-nya, dan rasakan pesona Garut melalui lagu ini.