Lirik Lagu Ukays Pahit Akan Manis Akhirnya: Chord Gitar dan Fakta Menarik

SIAPA yang tidak kenal dengan lagu Pahit Akan Manis Akhirnya dari Ukays? Lagu ini menjadi salah satu hits legendaris di era 90-an yang masih populer hingga kini. Dengan melodi yang menyentuh dan lirik yang penuh makna, lagu ini cocok dinyanyikan sambil memetik gitar. Artikel ini akan membahas lirik lagu Ukays Pahit Akan Manis Akhirnya, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak!

Lirik Lagu Ukays Pahit Akan Manis Akhirnya

Lirik lagu ini bercerita tentang perjuangan cinta yang penuh liku, namun tetap ada harapan di ujungnya. Berikut adalah lirik lengkapnya:

Puas aku mencubaMenepis semua dugaanMalah ada yang anggapAku lupa daratanPeritnya aku laluiKemelut yang panjangHingga ke saat iniKu tidak ketentuanWanita manakahSanggup berkongsikan kasihWalau madu bagikuTapi hempedu bagimuTerkadang harus terimaSuratan dari-NyaTidak salah kalau kasihDibahagi seadilnya[Chorus]Telah ku fikir sedalamnyaUntuk membuat keputusanHarus aku berterus terangJujur dalam perbuatanDan jatuh air matakuMendengar pengakuan ikhlasmuSanggup bersaudarakan diaWalau hakikatnya hatimu terlukaMoga suatu hariSembuhlah lukaDan kembali ceriaWalau hati aku iniMilik engkau dan dia

Lirik ini sangat emosional, menggambarkan konflik batin dan pengorbanan dalam cinta. Cocok untuk kamu yang suka lagu-lagu penuh makna!

Chord Gitar Pahit Akan Manis Akhirnya

Berikut adalah chord gitar untuk lagu ini, disesuaikan untuk pemula dengan capo di fret 5 agar lebih mudah dimainkan:

Capo: fret 5[Intro]Am Dm Dm -Em F G E[Verse]AmPuas aku mencubaDmMenepis semua dugaanGMalah ada yang anggapCAku lupa daratanFPeritnya aku laluiDmKemelut yang panjangEHingga ke saat iniAmKu tidak ketentuanAmWanita manakahDmSanggup berkongsikan kasihGWalau madu bagikuCTapi hempedu bagimuFTerkadang harus terimaDmSuratan dari-NyaETidak salah kalau kasihAmDibahagi seadilnya[Chorus]Dm GTelah… kufikir sedalamnyaCUntuk membuat keputusanF DmHarus aku berterus terangEJujur dalam perbuatanDm GDan… jatuh airmatakuCMendengar pengakuan ikhlasmuDm ESanggup bersaudarakan diaAmWalau hakikatnya hatimu terluka[Outro]Dm G CMoga suatu hari sembuhlah lukaAm F Dm EDan kembali ceria walau hati aku iniAmMilik engkau dan dia

Chord ini cukup sederhana, cocok untuk pemula. Pastikan kamu menyesuaikan ritme saat memainkan bagian chorus agar lebih terasa emosional.

Tips Memainkan Chord

Gunakan capo di fret 5 untuk nada yang lebih nyaman bagi vokal pemula.

Latih transisi dari Am ke Dm secara perlahan untuk menghindari kesalahan.

Gunakan strumming pattern D-DU-UDU untuk feel yang lebih alami.

Fakta Menarik di Balik Lagu Pahit Akan Manis Akhirnya

Lagu ini bukan sekadar lagu cinta biasa. Berikut beberapa fakta menarik tentang Pahit Akan Manis Akhirnya dan Ukays:

Lagu ini dirilis pada tahun 1995 sebagai bagian dari album dengan judul yang sama, menjadikannya salah satu lagu ikonik Ukays. Band Rock Melayu: Ukays adalah band rock Melayu yang beranggotakan Amy (keyboard), Ali, Well, Hamizan, Daniel (gitar), serta Olley dan Din (bass). Mereka terkenal dengan lagu-lagu emosional.

Lagu ini ditulis oleh Saari Amri, menggambarkan dilema cinta yang kompleks, di mana seseorang harus memilih antara dua hati dengan penuh kejujuran. Populer di Indonesia: Selain di Malaysia, lagu ini juga digemari di Indonesia, bahkan pernah dikover oleh penyanyi dangdut seperti Via Vallen.

Mengapa Lagu Ini Masih Populer?

Lagu Pahit Akan Manis Akhirnya tetap digemari karena melodinya yang mudah diingat dan liriknya yang relate dengan banyak orang. Tema cinta yang penuh pengorbanan membuat lagu ini timeless. Banyak penggemar yang memainkan lagu ini di tongkrongan atau acara karaoke karena chord-nya yang sederhana dan emosional.

Kesimpulan

Lirik lagu Ukays Pahit Akan Manis Akhirnya adalah kombinasi sempurna antara melodi yang indah dan cerita cinta yang menyentuh. Dengan chord gitar yang mudah, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar gitar sambil bernyanyi. Ditambah lagi, fakta menarik di balik lagu ini menambah kedalaman maknanya.