Lirik dan Chord Lagu Bunga Terakhir - Afgan: Makna dan Fakta Menarik di Baliknya

Lirik dan Chord Lagu Bunga Terakhir, Afgan.(Antara)

LAGU Bunga Terakhir yang dinyanyikan oleh Afgan adalah salah satu lagu romantis yang menyentuh hati. Lagu ini merupakan aransemen ulang dari karya Bebi Romeo yang dirilis pada tahun 1999. Dengan lirik yang puitis dan melodi yang indah, lagu ini masih populer hingga kini. Artikel ini akan membahas makna lagu Bunga Terakhir, lirik, chord, dan fakta menarik di baliknya. Yuk, simak!

Makna Lagu Bunga Terakhir

Makna lagu Bunga Terakhir menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam namun harus berakhir karena kehilangan. “Bunga” dalam lagu ini melambangkan tanda cinta terakhir yang diberikan kepada seseorang yang sangat dicintai, tetapi harus pergi selamanya. Liriknya menggambarkan kenangan indah yang tak akan pernah pudar, meskipun orang tersebut telah tiada. Menurut beberapa sumber, lagu ini juga bisa diartikan sebagai ungkapan perasaan seseorang yang merelakan kekasihnya menikah dengan orang lain, namun akhirnya mereka bersatu kembali dalam ikatan pernikahan.

Lirik Lagu Bunga Terakhir - Afgan

Berikut adalah lirik lengkap lagu Bunga Terakhir yang dinyanyikan oleh Afgan:

Kaulah yang pertamaMenjadi cinta tinggallah kenanganBerakhir lewat bungaSeluruh cintaku untuknyaBunga terakhirKu persembahkan kepada yang terindahSebagai satu tanda cinta untuknyaBunga terakhirMenjadi satu kenangan yang tersimpanTakkan pernah hilang tuk selamanyaBetapa cinta iniSungguh berartiTetaplah terjagaSelamat tinggal kasihKau telah pergi selamanya

Lirik ini sederhana namun penuh emosi, membuat pendengar mudah terbawa perasaan.

Chord Lagu Bunga Terakhir - Afgan

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah dipahami:

[Intro]Am Dm F E[Verse 1]AmKaulah yang pertamaDm EmMenjadi cintaF G CTinggallah kenanganAmBerakhir lewat bungaDm Em F GSeluruh cintaku untuknya[Chorus]CBunga terakhirEm E AmKu persembahkan kepadanya yang terindahGm C F Em Dm GSebagai satu tanda cinta untuknyaCBunga terakhirEm E AmMenjadi satu kenangan yang tersimpanGm C F Em Dm GTakkan pernah hilang tuk selamanyaC Dm EOh ho[Verse 2]AmBetapa cinta iniDm EmSungguh berartiF G C ETetaplah terjagaAmSelamat tinggal kasihDm Em F GKau telah pergi selamanya

Chord ini cocok untuk pemula dan mudah dimainkan. Pastikan kamu menyesuaikan capo jika diperlukan!

Fakta Menarik di Balik Lagu Bunga Terakhir

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Bunga Terakhir yang mungkin belum kamu ketahui:

Asal Lagu: Lagu ini awalnya diciptakan dan dinyanyikan oleh Bebi Romeo pada tahun 1999 bersama grup musiknya, Romeo. Afgan kemudian mengaransemen ulang lagu ini pada tahun 2015, memberikan sentuhan modern yang disukai banyak penggemar.

Lagu ini awalnya diciptakan dan dinyanyikan oleh Bebi Romeo pada tahun 1999 bersama grup musiknya, Romeo. Afgan kemudian mengaransemen ulang lagu ini pada tahun 2015, memberikan sentuhan modern yang disukai banyak penggemar. Inspirasi Pribadi: Konon, lagu ini terinspirasi dari kisah cinta Bebi Romeo dengan istrinya, Meisya Siregar. Lagu ini menjadi wujud ketulusan cinta Bebi kepada Meisya, bersama dengan lagu lain berjudul “Kenanglah”.

Konon, lagu ini terinspirasi dari kisah cinta Bebi Romeo dengan istrinya, Meisya Siregar. Lagu ini menjadi wujud ketulusan cinta Bebi kepada Meisya, bersama dengan lagu lain berjudul “Kenanglah”. Resepsi Awal: Saat pertama kali dirilis, Bebi Romeo sempat mendapat kritikan untuk lagu ini. Namun, sebuah radio di Yogyakarta memutar lagu ini hingga menjadi nomor satu, membuatnya dikenal luas.

Saat pertama kali dirilis, Bebi Romeo sempat mendapat kritikan untuk lagu ini. Namun, sebuah radio di Yogyakarta memutar lagu ini hingga menjadi nomor satu, membuatnya dikenal luas. Soundtrack Populer: Lagu ini sering digunakan sebagai soundtrack untuk film, sinetron, atau drama karena liriknya yang emosional dan relatable.

Lagu ini sering digunakan sebagai soundtrack untuk film, sinetron, atau drama karena liriknya yang emosional dan relatable. Versi Lain: Selain Afgan, lagu ini juga pernah dinyanyikan ulang oleh penyanyi lain seperti Iwan Fals dan Isyana Sarasvati, yang membuat lagunya terasa semakin mendalam.

Mengapa Lagu Ini Masih Populer?

Lagu Bunga Terakhir tetap dicintai karena melodinya yang menyentuh dan lirik yang puitis. Makna lagu Bunga Terakhir yang universal tentang cinta dan kehilangan membuatnya relevan untuk berbagai generasi. Ditambah lagi, aransemen ulang oleh Afgan memberikan nuansa segar yang menarik pendengar muda.

Kesimpulan

Bunga Terakhir adalah lagu yang penuh makna tentang cinta dan kenangan. Dengan lirik yang indah, chord yang mudah dimainkan, dan cerita di baliknya yang menyentuh, lagu ini layak menjadi salah satu karya legendaris dalam musik Indonesia. Coba mainkan chord-nya, nyanyikan liriknya, dan rasakan sendiri makna lagu Bunga Terakhir yang begitu mendalam!