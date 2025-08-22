Pemain Stranger Things, Millie Bobby Brown dan Suami Adopsi Bayi Perempuan

Headline
Soal Noel, Presiden Persilakan KPK

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

Fathurrozak
22/8/2025 11:25
Pemain Stranger Things, Millie Bobby Brown(Dok. Instagram Millie Bobby Brown)

BINTANG Stranger Things, Millie Bobby Brown, dan suaminya, Jake Bongiovi, mengumumkan bahwa mereka telah menjadi orang tua setelah mengadopsi bayi perempuan. Brown saat ini berusia 21 tahun, dan Bongiovi berusia 23 tahun. Keduanya menikah pada tahun lalu.

Dalam pernyataannya di media sosial, keduanya sangat antusias untuk memasuki babak baru dalam hidup mereka.

“Musim panas ini, kami menyambut bayi perempuan manis kami melalui adopsi. Kami sangat antusias untuk memulai babak indah baru dalam peran orang tua dengan damai dan privasi. Dan kini ada tiga,” kata Brown di Instagramnya, dikutip Media Indonesia, Jumat, (22/8).

Brown sebelumnya pernah berbicara tentang keinginannya untuk menjadi orangtua. Dia ingin memiliki keluarga besar bersama suaminya. Dia juga menyebutkan kemungkinan untuk adopsi.

Berbicara pada bulan Maret di podcast SmartLess, yang dipandu oleh Jason Bateman, Sean Hayes, dan Will Arnett, aktris tersebut mengatakan, “Jake tahu betapa pentingnya hal itu bagi saya untuk memiliki anak.”

Brown, yang baru-baru ini tampil bersama Chris Pratt dalam film sci-fi The Electric State, menambahkan, “Tentu saja, saya ingin fokus pada membangun diri saya sebagai aktor dan produser, tetapi saya juga merasa sangat penting untuk memulai keluarga, bagi saya secara pribadi.” (H-3)



