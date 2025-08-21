Lirik dan Chord Lagu Virus Slank: Makna dan Fakta Menarik di Baliknya

Headline
LAGU Virus dari Slank adalah salah satu hits legendaris yang dirilis pada tahun 2001. Lirik lagu ini penuh makna, mengisahkan keinginan untuk diterima apa adanya tanpa menyakiti orang lain. Artikel ini menyajikan lirik Virus, chord gitar yang mudah untuk pemula, serta fakta menarik di balik penciptaan lagu ini.
Berikut adalah lirik Virus yang ditulis oleh Bimbim dan Kaka, dua personel Slank. Lirik ini menggambarkan perasaan tulus seseorang yang ingin dikenal dan dicintai tanpa pretensi.
Dm F C GAku gak mau menjadi setan yang menakutimuDm F C GAku gak mau menjadi iblis yang menyesatkanmuAm Em F C EmYang aku mau kau mencoba... tuk mengenal akuAm Em F FmYang aku mau kau belajar... tuk mencintai akuAm C GTulus... dan apa adanya!Dm F C GAku gak ingin seperti api... membakar hatimuDm F C GAku gak ingin seperti duri... yang melukaimuAm Em F C EmYang aku tahu ku mencoba... terbukaAm Em F FmYang aku tahu ku sengaja... tuk slalu bicaraAm C GJujur... dan apa adanya!F Em F C (2x) GDm F C GAku bisa saja menjadi seperti virus yang melumpuhkanmu
Chord lagu Virus cukup sederhana dan cocok untuk pemula yang baru belajar gitar. Berikut adalah kunci dasar yang bisa kamu mainkan:
[Intro]Dm F C G (2x)[Verse]Dm F C GAku gak mau menjadi setan yang menakutimuDm F C GAku gak mau menjadi iblis yang menyesatkanmu[Chorus]Am Em F C EmYang aku mau kau mencoba tuk mengenal akuAm Em F FmYang aku mau kau belajar tuk mencintai akuAm C GTulus... dan apa adanya![Verse]Dm F C GAku gak ingin seperti api membakar hatimuDm F C GAku gak ingin seperti duri yang melukaimu[Chorus]Am Em F C EmYang aku tahu ku mencoba terbukaAm Em F FmYang aku tahu ku sengaja tuk slalu bicaraAm C GJujur... dan apa adanya![Bridge]F Em F C (2x) G[Outro]Dm F C GAku bisa saja menjadi seperti virus yang melumpuhkanmu
Gunakan capo di fret 2 jika ingin menyesuaikan nada dengan vokalmu. Latihan rutin akan membuatmu mahir memainkan lagu ini!
Lirik Virus mengisahkan seseorang yang ingin diterima apa adanya. Dia menolak menjadi sosok yang menyakiti, seperti "setan" atau "iblis", dan meminta orang lain untuk mengenalnya dengan tulus. Menurut beberapa sumber, lagu ini juga mencerminkan perjuangan Slank untuk bangkit dari masa sulit akibat narkoba, di mana mereka ingin kembali diterima oleh penggemar sebagai diri mereka yang baru.
Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Virus yang wajib kamu ketahui:
Untuk pemula, berikut beberapa tips agar bisa memainkan chord Virus Slank dengan lancar:
Lagu Virus disukai karena liriknya yang relatable dan melodi yang mudah diingat. Pesan tentang kejujuran dan penerimaan diri membuat lagu ini relevan hingga kini. Selain itu, Slank dikenal sebagai band yang cinta damai, dan lagu ini sering dinyanyikan dalam konser mereka yang selalu ramai penggemar.
Dengan lirik Virus yang penuh makna dan chord yang mudah, lagu ini cocok untuk dinikmati sambil bermain gitar. Yuk, coba mainkan dan rasakan sem frequangat Slank yang tulus!
