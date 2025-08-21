12 Trik Bermain The Evil Within PS3 Lengkap

Berikut Trik The Evil Within PS3(Doc PlayStation)

THE Evil Within PS3 adalah sebuah video game survival horror yang dikembangkan oleh Tango Gameworks dan diterbitkan oleh Bethesda Softworks.

Game ini dirilis pada 14 Oktober 2014 untuk beberapa platform, termasuk PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, dan PC.

1. Mode Akumu

Buka setelah menamatkan game sekali di mode apapun. Satu serangan dari musuh langsung membuat karakter mati.

2. Mode New Game+

Setelah tamat, kamu bisa memulai ulang dengan membawa senjata, amunisi, dan upgrade yang sudah dikumpulkan.

3. Senjata Khusus yang Bisa Didapatkan

Rocket Launcher: Tamatkan game di mode apapun.

Brass Knuckles: Tamatkan game di tingkat kesulitan Nightmare.

Machine Gun: Tamatkan game sekali, lalu mulai New Game+.

Burst Handgun: Tamatkan game di mode Akumu.

4. Model Viewer

Tamatkan game sekali, lalu kamu bisa membuka menu khusus untuk melihat model karakter dan musuh.

5. Hemat Amunisi

Musuh sangat kuat, jadi gunakan peluru hanya untuk musuh berbahaya. Gunakan stealth kill untuk hemat peluru.

6. Gunakan Korek Api

Musuh yang jatuh bisa bangkit kembali. Bakar mereka dengan korek api agar tidak hidup lagi.

7. Cari Green Gel

Green Gel digunakan untuk upgrade kemampuan dan senjata. Selalu periksa area sekitar, lemari, dan musuh yang mati.

8. Manfaatkan Lingkungan

Ledakkan drum minyak, ranjau, atau jebakan untuk menghemat amunisi dan mengalahkan banyak musuh sekaligus.

9. Perhatikan Stealth

Gunakan jalur tersembunyi dan bergerak diam-diam. Stealth kill sangat efektif untuk musuh biasa.

10. Upgrade yang Paling Penting

Fokus pada Health, Sprint, dan Critical Damage lebih dulu agar lebih mudah bertahan.

11. Perhatikan Jebakan

Banyak area dipenuhi perangkap. Bongkar jebakan untuk mendapatkan suku cadang yang bisa dipakai membuat amunisi Agony Crossbow.

12. Simpan Korek & Amunisi

Jangan langsung menghabiskan semua item, simpan untuk melawan bos atau musuh berbahaya.

Dengan trik ini, kamu bisa lebih mudah bertahan di dunia horor The Evil Within yang penuh jebakan dan musuh brutal. (Z-4)