12 Trik Bermain The Evil Within PS3 Lengkap

THE Evil Within PS3 adalah sebuah video game survival horror yang dikembangkan oleh Tango Gameworks dan diterbitkan oleh Bethesda Softworks.
Game ini dirilis pada 14 Oktober 2014 untuk beberapa platform, termasuk PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, dan PC.
Buka setelah menamatkan game sekali di mode apapun. Satu serangan dari musuh langsung membuat karakter mati.
Setelah tamat, kamu bisa memulai ulang dengan membawa senjata, amunisi, dan upgrade yang sudah dikumpulkan.
Tamatkan game sekali, lalu kamu bisa membuka menu khusus untuk melihat model karakter dan musuh.
Musuh sangat kuat, jadi gunakan peluru hanya untuk musuh berbahaya. Gunakan stealth kill untuk hemat peluru.
Musuh yang jatuh bisa bangkit kembali. Bakar mereka dengan korek api agar tidak hidup lagi.
Green Gel digunakan untuk upgrade kemampuan dan senjata. Selalu periksa area sekitar, lemari, dan musuh yang mati.
Ledakkan drum minyak, ranjau, atau jebakan untuk menghemat amunisi dan mengalahkan banyak musuh sekaligus.
Gunakan jalur tersembunyi dan bergerak diam-diam. Stealth kill sangat efektif untuk musuh biasa.
Fokus pada Health, Sprint, dan Critical Damage lebih dulu agar lebih mudah bertahan.
Banyak area dipenuhi perangkap. Bongkar jebakan untuk mendapatkan suku cadang yang bisa dipakai membuat amunisi Agony Crossbow.
Jangan langsung menghabiskan semua item, simpan untuk melawan bos atau musuh berbahaya.
Dengan trik ini, kamu bisa lebih mudah bertahan di dunia horor The Evil Within yang penuh jebakan dan musuh brutal. (Z-4)
